https://sputniknews.uz/20261105/ronaldu-portugal-jamoa-faoliyat-yakun-61768537.html
"Португалия қалбимда абадий қолади": Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлади
"Португалия қалбимда абадий қолади": Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлади
Sputnik Ўзбекистон
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаши ҳақида хабар берилди. 41 ёшли футболчи миллий жамоада 146 та гол урган, беш марта "Олтин тўп"ни қўлга киритган ва Ўзбекистонга қарши ҳам гол муаллифи бўлган.
2026-11-05T15:45+0500
2026-11-05T15:45+0500
2026-11-05T15:59+0500
спорт
криштиану роналду
футбол
португалия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/0a/23882241_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_5993284c52bcb100e2e4a3b896f260b1.jpg
ТОШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Португалиялик машҳур футболчи Криштиану Роналду миллий терма жамоадаги фаолиятини якунлашини эълон қилди. Бу ҳақда Роналду ижтимоий тармоқдаги саҳифасида маълум қилди.41 ёшли футболчи 23 йил давомида кийиб келган 7-рақамли либосини келажак авлодга топшириш вақти келганини айтди.У терма жамоадаги фаолияти давомида эришган ғалабалари, рекордлари ва мағлубиятларини эслаб, энг катта бойлиги мухлислар меҳри эканини таъкидлади.Роналду терма жамоадаги сафдошлари, мураббийлари, яқинлари ва мухлисларига миннатдорлик билдирди.Криштиану Роналду 2003 йилда Португалия терма жамоасида дебют қилган. У 234 та учрашувда 146 та гол уриб, терма жамоалар миқёсида энг кўп ўйин ўтказган ва гол киритган футболчи сифатида рекорд ўрнатган.Роналду Португалия билан 2016 йилги Европа чемпионатида, шунингдек, 2019 ва 2025 йилларда УЕФА Миллатлар лигасида ғолиб чиққан.2026 йилги жаҳон чемпионатида у Ўзбекистон терма жамоаси дарвозасига иккита гол киритиб, олтита жаҳон чемпионатида гол урган тарихдаги биринчи футболчига айланган.Роналду клублар миқёсида "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Ювентус" жамоаларида тўп сурган. У беш марта "Олтин тўп" мукофотини қўлга киритган, беш марта Чемпионлар лигасида ғолиб чиққан. Ҳозирда Саудия Арабистонининг "Ан-Наср" клубида фаолиятини давом эттирмоқда.
https://sputniknews.uz/20260818/ozbek-klublar-raqiblar-59777286.html
португалия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/0a/23882241_143:0:2834:2018_1920x0_80_0_0_e7a4d7a199eb5ee4a04ad9ff08b2f1f7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, криштиану роналду, футбол, португалия
спорт, криштиану роналду, футбол, португалия
"Португалия қалбимда абадий қолади": Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлади
15:45 05.11.2026 (янгиланди: 15:59 05.11.2026)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилди ва мухлисларига миннатдорлик билдирди.
ТОШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Португалиялик машҳур футболчи Криштиану Роналду миллий терма жамоадаги фаолиятини якунлашини эълон қилди. Бу ҳақда Роналду ижтимоий тармоқдаги саҳифасида маълум қилди.
41 ёшли футболчи 23 йил давомида кийиб келган 7-рақамли либосини келажак авлодга топшириш вақти келганини айтди.
"Бу осон қарор бўлмади, чунки баъзи танловлар фақат ақл билан эмас, юрак билан ҳам қилинади. 2003 йил августида бошланган ва ҳаётимни бутунлай ўзгартирган сафар энди ниҳоясига етмоқда", — деди Роналду.
У терма жамоадаги фаолияти давомида эришган ғалабалари, рекордлари ва мағлубиятларини эслаб, энг катта бойлиги мухлислар меҳри эканини таъкидлади.
"Голлар унутилади, совринлар музейларда қолади, рекордлар эса бир куни янгиланади. Аммо вақт ҳеч қачон ўчира олмайдиган нарса бор — бу инсонлар қалбида эгаллаган ўрнимиздир", — деди футболчи.
Роналду терма жамоадаги сафдошлари, мураббийлари, яқинлари ва мухлисларига миннатдорлик билдирди.
"Бугун мен терма жамоадаги фаолиятимга якун ясаяпман. Босиб ўтган йўлимдан фахрланиб, бошимни баланд кўтарган ҳолда хайрлашяпман. Португалия ҳамиша менинг бир қисмим бўлиб қолади", — деди у.
Криштиану Роналду 2003 йилда Португалия терма жамоасида дебют қилган. У 234 та учрашувда 146 та гол уриб, терма жамоалар миқёсида энг кўп ўйин ўтказган ва гол киритган футболчи сифатида рекорд ўрнатган.
Роналду Португалия билан 2016 йилги Европа чемпионатида, шунингдек, 2019 ва 2025 йилларда УЕФА Миллатлар лигасида ғолиб чиққан.
2026 йилги жаҳон чемпионатида у Ўзбекистон терма жамоаси дарвозасига иккита гол киритиб, олтита жаҳон чемпионатида гол урган тарихдаги биринчи футболчига айланган.
Роналду клублар миқёсида "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Ювентус" жамоаларида тўп сурган. У беш марта "Олтин тўп" мукофотини қўлга киритган, беш марта Чемпионлар лигасида ғолиб чиққан. Ҳозирда Саудия Арабистонининг "Ан-Наср" клубида фаолиятини давом эттирмоқда.