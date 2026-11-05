Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261105/registon-madrasa-fotoreportaj-61735143.html
Регистоннинг уч мадрасаси нималар ҳақида сўзлайди — фоторепортаж
Регистоннинг уч мадрасаси нималар ҳақида сўзлайди — фоторепортаж
Sputnik Ўзбекистон
Самарқанддаги Регистон ансамблининг уч мадрасаси қандай сирларни сақлайди? Шердордаги шерлар тасвири, Улуғбек мадрасасидаги таълим ва Тиллакори номининг келиб чиқиши ҳақида гид-экскурсовод Аслиддин Сафаров ҳикоя қилди.
2026-11-05T19:52+0500
2026-11-05T21:41+0500
фото
самарқанд
тарих
тарихий ёдгорлик
маданий бойликлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/04/61731183_0:138:2500:1544_1920x0_80_0_0_ce335aa5bd5677eb2cf0cdb2ae4a70e0.jpg
ТОШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik, Бахром Хатамов. Регистон бўйлаб сайр давомида феруза гумбазлар, кошинкор пештоқлар ва Тиллакорининг зарҳал безаклари бутун жозибаси билан намоён бўлади. Кундузи майдон сайёҳлар билан гавжум бўлса, кечқурун чироқлар мадрасаларнинг меъморий қиёфасини ажратиб кўрсатади. Ансамблнинг таниш манзараси ортида Самарқанднинг таълим, савдо ва маънавий ҳаёт тарихи мужассам. Аслиддин Сафаров Sputnik Ўзбекистон мухбирига уч мадрасанинг тарихи ҳақида сўзлаб берди.Уч мадраса турли даврларда бунёд этилган. Дастлаб 1417–1420 йилларда Улуғбек мадрасаси қурилган. Орадан қарийб икки аср ўтиб, Самарқанд ҳокими Ялангтўш Баҳодирнинг фармони билан Шердор ва Тиллақори қад ростлаган. Шу тариқа майдоннинг бугунги меъморий кўриниши шаклланган.Улуғбек мадрасаси ҳақида сўзлар экан, Сафаров унинг "мадрасаи олия" — ўз даврининг олий таълим маскани мақомига эътибор қаратади. Маҳобатли пештоқ ортида мударрислар дарс берган, талабалар илм олган. Ҳужралар эса яшаш ва дарсларга тайёрланиш учун хизмат қилган.Унинг айтишича, ўқиш бепул бўлган, талабаларга стипендия берилган, битирувчилар эса шаҳодатнома олган. Бу тафсилотлар Регистонни ўз қоидалари ва кундалик тартибига эга таълим маркази сифатида тасаввур қилишга ёрдам беради.Мадраса рўпарасида 1619–1636 йилларда қурилган Шердор жойлашган. Унинг энг таниқли безаги — пештоқдаги оҳуларни қувлаётган шерлар ва қуёш тасвири. Экскурсовод ушбу композициянинг илмга интилиш билан боғлиқ талқинларидан бирини келтиради.Гид қуёш тимсолини илм-фан ва маърифат ривожи учун зарур бўлган тинчлик билан боғлайди. Бу талқинда безаклар бинонинг вазифасини — одамлар илм олиш учун келадиган маскан эканини эслатади.Аввалги карвонсарой ўрнида 1646–1660 йилларда бунёд этилган Тиллакори ансамблга тугаллик бахш этган. Унинг узун пешфасади ортида ички ҳовли жойлашган. Масжиднинг зарҳал безаклари эса интерьерга алоҳида кўрк бағишлайди.Гид бинонинг яна бир жиҳатини қайд этади: бош фасад бўйлаб ҳужралар икки қаватли, ҳовлининг қолган уч томонида эса бир қаватли қилиб қурилган. Бу ечим майдондаги иншоотларни ягона меъморий композицияга бирлаштиришга ёрдам берган. Сафаров мадрасалардаги битикларга ҳам алоҳида эътибор қаратади: уларда уч обида тарихини боғлаб турувчи ғоя — илмнинг қадри ифодаланган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/04/61731183_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_06ad30bf850d5c16b709c73c36b99417.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, самарқанд, тарих, тарихий ёдгорлик, маданий бойликлар, фото
фото, самарқанд, тарих, тарихий ёдгорлик, маданий бойликлар, фото

Регистоннинг уч мадрасаси нималар ҳақида сўзлайди — фоторепортаж

19:52 05.11.2026 (янгиланди: 21:41 05.11.2026)
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Нега Шердорда шерлар тасвирланган, Улуғбек мадрасасида қандай билимлар берилган ва Тиллакори номи қаердан келиб чиққан — бу ҳақда Регистоннинг гид-экскурсоводи Аслиддин Сафаров сўзлаб берди
ТОШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik, Бахром Хатамов. Регистон бўйлаб сайр давомида феруза гумбазлар, кошинкор пештоқлар ва Тиллакорининг зарҳал безаклари бутун жозибаси билан намоён бўлади. Кундузи майдон сайёҳлар билан гавжум бўлса, кечқурун чироқлар мадрасаларнинг меъморий қиёфасини ажратиб кўрсатади. Ансамблнинг таниш манзараси ортида Самарқанднинг таълим, савдо ва маънавий ҳаёт тарихи мужассам. Аслиддин Сафаров Sputnik Ўзбекистон мухбирига уч мадрасанинг тарихи ҳақида сўзлаб берди.
Уч мадраса турли даврларда бунёд этилган. Дастлаб 1417–1420 йилларда Улуғбек мадрасаси қурилган. Орадан қарийб икки аср ўтиб, Самарқанд ҳокими Ялангтўш Баҳодирнинг фармони билан Шердор ва Тиллақори қад ростлаган. Шу тариқа майдоннинг бугунги меъморий кўриниши шаклланган.
Улуғбек мадрасаси ҳақида сўзлар экан, Сафаров унинг "мадрасаи олия" — ўз даврининг олий таълим маскани мақомига эътибор қаратади. Маҳобатли пештоқ ортида мударрислар дарс берган, талабалар илм олган. Ҳужралар эса яшаш ва дарсларга тайёрланиш учун хизмат қилган.

"Бу мадрасанинг ўзига хос жиҳати шундаки, бу ерда нафақат диний, балки дунёвий билимлардан ҳам таълим берилган", — дейди Аслиддин Сафаров.

Унинг айтишича, ўқиш бепул бўлган, талабаларга стипендия берилган, битирувчилар эса шаҳодатнома олган. Бу тафсилотлар Регистонни ўз қоидалари ва кундалик тартибига эга таълим маркази сифатида тасаввур қилишга ёрдам беради.
Мадраса рўпарасида 1619–1636 йилларда қурилган Шердор жойлашган. Унинг энг таниқли безаги — пештоқдаги оҳуларни қувлаётган шерлар ва қуёш тасвири. Экскурсовод ушбу композициянинг илмга интилиш билан боғлиқ талқинларидан бирини келтиради.

"Гўёки талабани шерга, унинг олдидаги оҳуни эса билимга қиёслашган", — изоҳлайди Аслиддин Сафаров.

Гид қуёш тимсолини илм-фан ва маърифат ривожи учун зарур бўлган тинчлик билан боғлайди. Бу талқинда безаклар бинонинг вазифасини — одамлар илм олиш учун келадиган маскан эканини эслатади.
Аввалги карвонсарой ўрнида 1646–1660 йилларда бунёд этилган Тиллакори ансамблга тугаллик бахш этган. Унинг узун пешфасади ортида ички ҳовли жойлашган. Масжиднинг зарҳал безаклари эса интерьерга алоҳида кўрк бағишлайди.

"Бу бино ўз даврида жоме масжиди вазифасини бажарган. Ички қисми тилла билан безатилгани учун маҳаллий аҳоли орасида Тиллакори номи билан машҳур бўлган", — дейди Аслиддин Сафаров.

Гид бинонинг яна бир жиҳатини қайд этади: бош фасад бўйлаб ҳужралар икки қаватли, ҳовлининг қолган уч томонида эса бир қаватли қилиб қурилган. Бу ечим майдондаги иншоотларни ягона меъморий композицияга бирлаштиришга ёрдам берган. Сафаров мадрасалардаги битикларга ҳам алоҳида эътибор қаратади: уларда уч обида тарихини боғлаб турувчи ғоя — илмнинг қадри ифодаланган.
© Sputnik

Регистон ансамблининг гид-экскурсоводи Аслиддин Сафаров

Регистон ансамблининг гид-экскурсоводи Аслиддин Сафаров - Sputnik Ўзбекистон
1/19
© Sputnik

Регистон ансамблининг гид-экскурсоводи Аслиддин Сафаров

© Sputnik / Бахром Хатамов

Регистон майдонининг сайёҳлар билан умумий кўриниши

Регистон майдонининг сайёҳлар билан умумий кўриниши - Sputnik Ўзбекистон
2/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Регистон майдонининг сайёҳлар билан умумий кўриниши

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тиллакори мадрасасининг — бош пештоқнинг маҳобатли равоғи ва нафис кошинкор нақшлари

Тиллакори мадрасасининг — бош пештоқнинг маҳобатли равоғи ва нафис кошинкор нақшлари - Sputnik Ўзбекистон
3/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тиллакори мадрасасининг — бош пештоқнинг маҳобатли равоғи ва нафис кошинкор нақшлари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Шердор мадрасаси — бош пештоқнинг умумий кўриниши

Шердор мадрасаси — бош пештоқнинг умумий кўриниши - Sputnik Ўзбекистон
4/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Шердор мадрасаси — бош пештоқнинг умумий кўриниши

© Sputnik / Бахром Хатамов

Шердор мадрасаси пештоқидаги шер тасвирланган кошинкор безаклар

Шердор мадрасаси пештоқидаги шер тасвирланган кошинкор безаклар - Sputnik Ўзбекистон
5/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Шердор мадрасаси пештоқидаги шер тасвирланган кошинкор безаклар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Миллий либосдаги қиз — жонли ва таъсирчан лавҳа

Миллий либосдаги қиз — жонли ва таъсирчан лавҳа - Sputnik Ўзбекистон
6/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Миллий либосдаги қиз — жонли ва таъсирчан лавҳа

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тиллакори мадрасасининг мовий гумбази

Тиллакори мадрасасининг мовий гумбази - Sputnik Ўзбекистон
7/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тиллакори мадрасасининг мовий гумбази

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сайёҳлар Улуғбек мадрасаси фонида

Сайёҳлар Улуғбек мадрасаси фонида - Sputnik Ўзбекистон
8/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сайёҳлар Улуғбек мадрасаси фонида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Гумбаз нақшларининг геометрик уйғунлиги ва гўзаллиги

Гумбаз нақшларининг геометрик уйғунлиги ва гўзаллиги - Sputnik Ўзбекистон
9/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гумбаз нақшларининг геометрик уйғунлиги ва гўзаллиги

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зарҳал муқарнаслар ва гумбаз остидаги нафис безаклар

Зарҳал муқарнаслар ва гумбаз остидаги нафис безаклар - Sputnik Ўзбекистон
10/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зарҳал муқарнаслар ва гумбаз остидаги нафис безаклар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сайёҳлар Регистон майдонида

Сайёҳлар Регистон майдонида - Sputnik Ўзбекистон
11/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сайёҳлар Регистон майдонида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кошинкор нақшлар билан безатилган деворлар ёнидаги сайёҳлар

Кошинкор нақшлар билан безатилган деворлар ёнидаги сайёҳлар - Sputnik Ўзбекистон
12/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кошинкор нақшлар билан безатилган деворлар ёнидаги сайёҳлар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тиллакори мадрасаси — Регистоннинг меъморий дурдонаси

Тиллакори мадрасаси — Регистоннинг меъморий дурдонаси - Sputnik Ўзбекистон
13/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тиллакори мадрасаси — Регистоннинг меъморий дурдонаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Улуғбек мадрасасининг ички ҳовлисидаги сайёҳлар.

Улуғбек мадрасасининг ички ҳовлисидаги сайёҳлар. - Sputnik Ўзбекистон
14/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Улуғбек мадрасасининг ички ҳовлисидаги сайёҳлар.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Регистон майдони — уч мадрасанинг умумий кўриниши

Регистон майдони — уч мадрасанинг умумий кўриниши - Sputnik Ўзбекистон
15/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Регистон майдони — уч мадрасанинг умумий кўриниши

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тунги чироқлар ёғдусидаги Регистон

Тунги чироқлар ёғдусидаги Регистон - Sputnik Ўзбекистон
16/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тунги чироқлар ёғдусидаги Регистон

© Sputnik / Бахром Хатамов

Шердор мадрасасининг мовий гумбази.

Шердор мадрасасининг мовий гумбази. - Sputnik Ўзбекистон
17/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Шердор мадрасасининг мовий гумбази.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тиллакори мадрасасининг ички кўриниши ва сайёҳлар — тарихий обиданинг маҳобати

Тиллакори мадрасасининг ички кўриниши ва сайёҳлар — тарихий обиданинг маҳобати - Sputnik Ўзбекистон
18/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тиллакори мадрасасининг ички кўриниши ва сайёҳлар — тарихий обиданинг маҳобати

© Sputnik / Бахром Хатамов

Якуний сурат. Тунги Регистон — сайёҳлар чироқлар ёғдусидаги мадрасаларни суратга олмоқда

Якуний сурат. Тунги Регистон — сайёҳлар чироқлар ёғдусидаги мадрасаларни суратга олмоқда - Sputnik Ўзбекистон
19/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Якуний сурат. Тунги Регистон — сайёҳлар чироқлар ёғдусидаги мадрасаларни суратга олмоқда

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0