https://sputniknews.uz/20261105/iran-urush-respublikachilar-yutqazish-sabab-61760402.html
Республикачилар ютқазди: Трамп бунга Эрон билан уруш ҳам сабаб бўлганини тан олди
Республикачилар ютқазди: Трамп бунга Эрон билан уруш ҳам сабаб бўлганини тан олди
Sputnik Ўзбекистон
Дональд Трамп Эрон билан уруш республикачиларнинг оралиқ сайловлардаги мағлубиятига таъсир қилганини тан олди. Президент буни бензин нархининг ошиши билан изоҳлади, аммо ҳарбий қароридан афсусланмаслигини билдирди.
2026-11-05T10:44+0500
2026-11-05T10:44+0500
2026-11-05T10:53+0500
дональд трамп
ақш – эрон можароси
дунё янгиликлари
сайловлар
жей вэнс
дунёда
эрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1b/60775273_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8dcb6dcf83fab930e31b2cf64f145162.jpg
ТОШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон билан уруш республикачиларнинг Конгрессга оралиқ сайловлардаги мағлубиятига сабаб бўлганини тан олди. Бу ҳақда у журналистнинг тегишли саволига жавобан маълум қилди.Журналист Трампга вице-президент Жей Ди Вэнснинг республикачилар сайловда Эрон билан уруш туфайли мағлуб бўлгани ҳақидаги фикрини эслатди.Шу билан бирга, у мағлубиятга урушнинг ўзидан кўра, унинг оқибатида ёқилғи нархининг ошиши таъсир қилганини таъкидлади.Ўз навбатида АҚШ президенти Эронга қарши ҳарбий ҳаракатлар бошлаш ҳақидаги қароридан афсусланмаслигини билдирди.Журналистлар Эрон билан уруш Сенатдаги кўпчиликни йўқотишга арзийдими, деб сўраганида ҳам Трамп ижобий жавоб берди.Аввалроқ Вэнс республикачиларнинг мағлубиятига асосий сабаб Эрон билан уруш бўлганини айтган эди.Вэнснинг таъкидлашича, 2024 йилда Трампни қўллаб-қувватлаган сайловчиларнинг бир қисми 2026 йилда демократларга овоз берган. У бунга урушни тугатиш, яшаш харажатларини камайтириш ва инфляцияни жиловлаш борасидаги талаблар ҳам таъсир қилганини билдирди.Эслатиб ўтамиз, 3 ноябрь куни АҚШда бўлиб ўтган оралиқ сайловларда демократлар Конгресснинг ҳар икки палатаси — Сенат ва Вакиллар палатасида кўпчиликни қўлга киритди.Трамп эса демократлар билан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдириб, улар ўзи маъқулламаган қонунларни қабул қилса, вето ҳуқуқидан фойдаланишини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20261104/usa-demokratlar-senat-saylov-galaba-61727224.html
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1b/60775273_135:0:946:608_1920x0_80_0_0_e15a9fb5dfe86ccbc1978d52ff2cbee7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дональд трамп, ақш – эрон можароси, дунё янгиликлари, сайловлар, жей вэнс, дунёда, эрон
дональд трамп, ақш – эрон можароси, дунё янгиликлари, сайловлар, жей вэнс, дунёда, эрон
Республикачилар ютқазди: Трамп бунга Эрон билан уруш ҳам сабаб бўлганини тан олди
10:44 05.11.2026 (янгиланди: 10:53 05.11.2026)
Трамп Эрон билан уруш сабаб бензин қимматлашгани партиясининг оралиқ сайловларда мағлуб бўлишига таъсир этганини тан олди.
ТОШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik.
АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон билан уруш республикачиларнинг Конгрессга оралиқ сайловлардаги мағлубиятига сабаб бўлганини тан олди. Бу ҳақда у журналистнинг тегишли саволига жавобан маълум қилди
.
Журналист Трампга вице-президент Жей Ди Вэнснинг республикачилар сайловда Эрон билан уруш туфайли мағлуб бўлгани ҳақидаги фикрини эслатди.
"Менимча, бу кўп жиҳатдан тўғри, чунки уруш қисқа муддатда бензин нархининг бироз ошишига олиб келди", — деди Трамп.
Шу билан бирга, у мағлубиятга урушнинг ўзидан кўра, унинг оқибатида ёқилғи нархининг ошиши таъсир қилганини таъкидлади.
Ўз навбатида АҚШ президенти Эронга қарши ҳарбий ҳаракатлар бошлаш ҳақидаги қароридан афсусланмаслигини билдирди.
"Агар яна шундай қарор қабул қилишимга тўғри келса, яна шундай қилган бўлардим. Чунки узоқ муддатли истиқболда ягона йўл шу. Эроннинг ядро қуролига эга бўлишига йўл қўйиб бўлмайди", — деди у.
Журналистлар Эрон билан уруш Сенатдаги кўпчиликни йўқотишга арзийдими, деб сўраганида ҳам Трамп ижобий жавоб берди.
Аввалроқ Вэнс республикачиларнинг мағлубиятига асосий сабаб Эрон билан уруш бўлганини айтган эди.
"Мағлубиятимиз сабаби — уруш. Буни кеча президентнинг ўзи ҳам айтди", — деб ёзди вице-президент X ижтимоий тармоғида.
Вэнснинг таъкидлашича, 2024 йилда Трампни қўллаб-қувватлаган сайловчиларнинг бир қисми 2026 йилда демократларга овоз берган. У бунга урушни тугатиш, яшаш харажатларини камайтириш ва инфляцияни жиловлаш борасидаги талаблар ҳам таъсир қилганини билдирди.
Эслатиб ўтамиз, 3 ноябрь куни АҚШда бўлиб ўтган оралиқ сайловларда демократлар Конгресснинг ҳар икки палатаси — Сенат ва Вакиллар палатасида кўпчиликни қўлга киритди.
Трамп эса демократлар билан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини билдириб, улар ўзи маъқулламаган қонунларни қабул қилса, вето ҳуқуқидан фойдаланишини таъкидлади.