https://sputniknews.uz/20261104/usa-demokratlar-senat-saylov-galaba-61727224.html
Демократлар Сенатда ғалаба қозонди, Конгрессда ҳам устунликка яқин—Трампга қийин бўладими?
Демократлар Сенатда ғалаба қозонди, Конгрессда ҳам устунликка яқин—Трампга қийин бўладими?
Sputnik Ўзбекистон
АҚШда демократлар Сенатда ғалаба қозонди, Вакиллар палатасида ҳам устунликка эришиши мумкин. Трамп "вето" билан жавоб беришга тайёр. Конгрессдаги ўзгаришлар президент сиёсатига қандай таъсир қилади?
2026-11-04T10:41+0500
2026-11-04T10:41+0500
2026-11-04T11:31+0500
сайлов натижалари
сайловлар
дональд трамп
сенаторлар
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/12/98/129880_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_bed9e68c1ede099a8c223f5261398a2c.jpg
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. АҚШда 3 ноябрь куни ўтказилган оралиқ сайловларда демократлар Сенатда ғалаба қозонди. Reuters хабарига кўра, америкалик ОАВ уларнинг Конгресснинг қуйи палатасида ҳам кўпчиликни қўлга киритишини прогноз қилмоқда. Овозларни санаш давом этмоқда.Трамп қандай жавоб қайтарди?Дональд Трамп сайлов натижалари ҳақидаги хабарлар фонида VETO ("вето") ёзуви туширилган кепка суратини эълон қилди.У аввалроқ CBS News телеканалига берган интервьюсида демократлар Конгрессни назоратга олса, уларнинг қонун лойиҳаларига вето қўйишга тайёрлигини билдирган эди.Трампнинг фикрича, қонунларни қайта-қайта рад этиш демократларни президент билан муросага келишга мажбур қилиши мумкин.Шу билан бирга, Трамп The New York Times нашрига сайлов натижаларини тан олишга ва демократлар билан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини айтди.АҚШ Конгресси қандай ишлайди?АҚШ Конгресси икки палатадан иборат:Президент сайловидан икки йил ўтгач, оралиқ сайловлар ўтказилади. Бунда Вакиллар палатаси тўлиқ, Сенатнинг эса тахминан учдан бир қисми қайта сайланади.2026 йилги сайловларда Вакиллар палатасидаги 435 та, Сенатдаги 35 та ўрин учун кураш бўлиб ўтди.Трамп учун нима ўзгаради?Конгресс янги қонунлар ва бюджетни қабул қилади. Сенат эса президент таклиф қилган вазирлар, элчилар ва федерал судьяларни тасдиқлайди.Демократлар Сенатни назорат қилиши Трампнинг кадрлар тайинлаш имкониятларини чеклаши мумкин.Бироқ Трамп президентлик лавозимини сақлаб қолади. У Конгресс қабул қилган қонунларга вето қўйиши мумкин. Ветони бекор қилиш учун ҳар икки палатада учдан икки қисм овоз талаб этилади.Янги Конгресс 2027 йил 3 январдан иш бошлайди.
https://sputniknews.uz/20260811/usa-tanlov-59620444.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/12/98/129880_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_d947990076f56cfc108238e95fee6ddb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сайлов натижалари, сайловлар, дональд трамп, сенаторлар, дунё янгиликлари
сайлов натижалари, сайловлар, дональд трамп, сенаторлар, дунё янгиликлари
Демократлар Сенатда ғалаба қозонди, Конгрессда ҳам устунликка яқин—Трампга қийин бўладими?
10:41 04.11.2026 (янгиланди: 11:31 04.11.2026)
АҚШда демократлар Конгресснинг ҳар икки палатасида ғалаба қозонмоқда. Бу Трампнинг кейинги икки йиллик сиёсатига қандай таъсир қилади?
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
АҚШда 3 ноябрь куни ўтказилган оралиқ сайловларда демократлар Сенатда ғалаба қозонди. Reuters хабарига кўра
, америкалик ОАВ уларнинг Конгресснинг қуйи палатасида ҳам кўпчиликни қўлга киритишини прогноз қилмоқда. Овозларни санаш давом этмоқда.
Трамп қандай жавоб қайтарди?
Дональд Трамп сайлов натижалари ҳақидаги хабарлар фонида VETO ("вето") ёзуви туширилган кепка суратини эълон қилди.
У аввалроқ CBS News телеканалига берган интервьюсида демократлар Конгрессни назоратга олса, уларнинг қонун лойиҳаларига вето қўйишга тайёрлигини билдирган эди.
Трампнинг фикрича, қонунларни қайта-қайта рад этиш демократларни президент билан муросага келишга мажбур қилиши мумкин.
Шу билан бирга, Трамп The New York Times нашрига сайлов натижаларини тан олишга ва демократлар билан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини айтди.
"Мен бу натижаларни тан олишга тўлиқ тайёрман. Биз демократлар билан ишлаймиз ва ҳамкорликни интизорлик билан кутамиз", — деди у.
АҚШ Конгресси қандай ишлайди?
АҚШ Конгресси икки палатадан иборат:
Сенат — 100 нафар сенатор, ҳар бир штатдан иккитадан. Улар олти йилга сайланади.
Вакиллар палатаси — 435 нафар депутат. Улар икки йилга сайланади.
Президент сайловидан икки йил ўтгач, оралиқ сайловлар ўтказилади. Бунда Вакиллар палатаси тўлиқ, Сенатнинг эса тахминан учдан бир қисми қайта сайланади.
2026 йилги сайловларда Вакиллар палатасидаги 435 та, Сенатдаги 35 та ўрин учун кураш бўлиб ўтди.
Трамп учун нима ўзгаради?
Конгресс янги қонунлар ва бюджетни қабул қилади. Сенат эса президент таклиф қилган вазирлар, элчилар ва федерал судьяларни тасдиқлайди.
Демократлар Сенатни назорат қилиши Трампнинг кадрлар тайинлаш имкониятларини чеклаши мумкин.
Агар улар Вакиллар палатасида ҳам ғалаба қозонса, президент маъмурияти фаолияти юзасидан текширувлар ўтказиш ва унинг қонунчилик ташаббусларига тўсқинлик қилиш имкониятлари кенгаяди.
Бироқ Трамп президентлик лавозимини сақлаб қолади. У Конгресс қабул қилган қонунларга вето қўйиши мумкин. Ветони бекор қилиш учун ҳар икки палатада учдан икки қисм овоз талаб этилади.
Янги Конгресс 2027 йил 3 январдан иш бошлайди.