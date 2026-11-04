https://sputniknews.uz/20261104/uzbekistan-kuzatilmaydigan-iqtisodiyot-61752139.html
Ўзбекистонда кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши камайди — қайси соҳаларда юқори?
Ўзбекистонда кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши камайди — қайси соҳаларда юқори?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2026 йилнинг 9 ойида кузатилмайдиган иқтисодиётнинг ЯИМдаги улуши 23,9 фоиздан 21,8 фоизга камайди. Қишлоқ хўжалиги, хизматлар, қурилиш ва саноатдаги кўрсаткичлар — инфографикада.
2026-11-04T19:04+0500
2026-11-04T19:04+0500
2026-11-04T19:04+0500
инфографика
иқтисод
яим
миллий статистика қўмитаси
қурилиш
қишлоқ хўжалиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/04/61722640_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a05b2e620beb77210428ef2792a67299.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотида кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши 21,8 фоизни ташкил этди. Бу 2025 йилнинг мос давридаги 23,9 фоизга нисбатан 2,1 фоиз бандга кам.Соҳалар кесимида кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши энг юқори қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида — 57,6 фоиз бўлди. Хизматлар соҳасида бу кўрсаткич 23,8 фоиз, қурилишда 8,3 фоиз, саноатда эса 4,9 фоизни ташкил этди.Кузатилмайдиган иқтисодиёт — мунтазам статистик кузатувларда тўлиқ ёки қисман қамраб олинмайдиган иқтисодий фаолиятдир. У уй хўжаликлари ва жисмоний шахслар фаолияти, шунингдек, яширин иқтисодиётни қамраб олади. Унинг ҳажми билвосита усуллар орқали баҳоланади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/04/61722640_191:0:1151:720_1920x0_80_0_0_68c38087b0d5f11c24e145fe667b196c.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, иқтисод, яим, миллий статистика қўмитаси , қурилиш, қишлоқ хўжалиги, инфографика
инфографика, иқтисод, яим, миллий статистика қўмитаси , қурилиш, қишлоқ хўжалиги, инфографика
Ўзбекистонда кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши камайди — қайси соҳаларда юқори?
Ўзбекистонда кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши 21,8 фоизга тушди. Энг юқори кўрсаткич қишлоқ хўжалигида қайд этилди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотида кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши 21,8 фоизни ташкил этди. Бу 2025 йилнинг мос давридаги 23,9 фоизга нисбатан 2,1 фоиз бандга кам.
Соҳалар кесимида кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши энг юқори қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида — 57,6 фоиз бўлди. Хизматлар соҳасида бу кўрсаткич 23,8 фоиз, қурилишда 8,3 фоиз, саноатда эса 4,9 фоизни ташкил этди.
Кузатилмайдиган иқтисодиёт — мунтазам статистик кузатувларда тўлиқ ёки қисман қамраб олинмайдиган иқтисодий фаолиятдир. У уй хўжаликлари ва жисмоний шахслар фаолияти, шунингдек, яширин иқтисодиётни қамраб олади. Унинг ҳажми билвосита усуллар орқали баҳоланади.