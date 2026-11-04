Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261104/uzbekistan-kuzatilmaydigan-iqtisodiyot-61752139.html
Ўзбекистонда кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши камайди — қайси соҳаларда юқори?
Ўзбекистонда кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши камайди — қайси соҳаларда юқори?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2026 йилнинг 9 ойида кузатилмайдиган иқтисодиётнинг ЯИМдаги улуши 23,9 фоиздан 21,8 фоизга камайди. Қишлоқ хўжалиги, хизматлар, қурилиш ва саноатдаги кўрсаткичлар — инфографикада.
2026-11-04T19:04+0500
2026-11-04T19:04+0500
инфографика
иқтисод
яим
миллий статистика қўмитаси
қурилиш
қишлоқ хўжалиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/04/61722640_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a05b2e620beb77210428ef2792a67299.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотида кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши 21,8 фоизни ташкил этди. Бу 2025 йилнинг мос давридаги 23,9 фоизга нисбатан 2,1 фоиз бандга кам.Соҳалар кесимида кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши энг юқори қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида — 57,6 фоиз бўлди. Хизматлар соҳасида бу кўрсаткич 23,8 фоиз, қурилишда 8,3 фоиз, саноатда эса 4,9 фоизни ташкил этди.Кузатилмайдиган иқтисодиёт — мунтазам статистик кузатувларда тўлиқ ёки қисман қамраб олинмайдиган иқтисодий фаолиятдир. У уй хўжаликлари ва жисмоний шахслар фаолияти, шунингдек, яширин иқтисодиётни қамраб олади. Унинг ҳажми билвосита усуллар орқали баҳоланади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/04/61722640_191:0:1151:720_1920x0_80_0_0_68c38087b0d5f11c24e145fe667b196c.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, иқтисод, яим, миллий статистика қўмитаси , қурилиш, қишлоқ хўжалиги, инфографика
инфографика, иқтисод, яим, миллий статистика қўмитаси , қурилиш, қишлоқ хўжалиги, инфографика

Ўзбекистонда кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши камайди — қайси соҳаларда юқори?

19:04 04.11.2026
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши 21,8 фоизга тушди. Энг юқори кўрсаткич қишлоқ хўжалигида қайд этилди.
Ненаблюдаемая экономика в ВВП Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Ненаблюдаемая экономика в ВВП Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотида кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши 21,8 фоизни ташкил этди. Бу 2025 йилнинг мос давридаги 23,9 фоизга нисбатан 2,1 фоиз бандга кам.
Соҳалар кесимида кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши энг юқори қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида — 57,6 фоиз бўлди. Хизматлар соҳасида бу кўрсаткич 23,8 фоиз, қурилишда 8,3 фоиз, саноатда эса 4,9 фоизни ташкил этди.
Кузатилмайдиган иқтисодиёт — мунтазам статистик кузатувларда тўлиқ ёки қисман қамраб олинмайдиган иқтисодий фаолиятдир. У уй хўжаликлари ва жисмоний шахслар фаолияти, шунингдек, яширин иқтисодиётни қамраб олади. Унинг ҳажми билвосита усуллар орқали баҳоланади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0