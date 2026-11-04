https://sputniknews.uz/20261104/tashkent-qozogistonlik-shifoxona-61719506.html
Тошкентда шифохонага ётқизилган 18 қозоғистонликдан 10 нафари уйига жавоб берилди
Тошкентда шифохонага ётқизилган 18 қозоғистонликдан 10 нафари уйига жавоб берилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги футбол фестивали иштирокчилари орасида заҳарланиш аломатлари кузатилган эди. Қозоғистон элчихонаси маълумотига кўра, 10 киши шифохонадан чиқарилди, саккиз нафари даволанишни давом эттирмоқда.
2026-11-04T09:22+0500
2026-11-04T09:22+0500
2026-11-04T09:25+0500
футбол
болалар
мураббий
шифохона
қозоғистон
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/14/47225617_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_1eed2f531eb55946f7f0fb7bacea3809.jpg
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Тошкентда заҳарланиш гумони билан ётқизилган 18 қозоғистонликдан 10 нафари шифохонадан чиқарилди, саккиз нафари даволанмоқда. Бу ҳақда Қозоғистоннинг Ўзбекистондаги элчихонаси хабар берди.Маълумотга кўра, 3 ноябрь ҳолатига олти нафар бола ва тўрт нафар катта ёшли фуқаро соғайиб, шифохонадан чиқарилган. Қолган саккиз беморнинг олти нафари болалар бўлиб, уларнинг аҳволи барқарор.Ўзбекистон томони беморларни даволаш учун зарур шароитларни яратган. Қозоғистон элчиси Ерали Туғжанов иштирокида шифокорлар консилиуми ўтказилган. Мутахассислар ёш футболчилар саломатлигида ижобий ўзгаришларни қайд этган.Шу куни элчихона кўмагида яна 13 нафар Қозоғистон фуқароси ватанига қайтган. Шу тариқа, мусобақада иштирок этиш учун Тошкентга келган 95 нафар қозоғистонликдан 12 нафари Ўзбекистонда қолган. Уларнинг саккиз нафари даволанишни давом эттирмоқда.Эслатиб ўтамиз, Қарағандадан Dostlik Cup 2026 футбол мусобақасига келган иштирокчиларда заҳарланиш белгилари кузатилган. Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган.
https://sputniknews.uz/20261103/kazakhstan-futbolchilar-kasal-sabab-61700337.html
қозоғистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/14/47225617_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_9f9bab7ad8ac0989fabd2c6626a28ef7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, болалар, мураббий, шифохона, қозоғистон, ўзбекистон
футбол, болалар, мураббий, шифохона, қозоғистон, ўзбекистон
Тошкентда шифохонага ётқизилган 18 қозоғистонликдан 10 нафари уйига жавоб берилди
09:22 04.11.2026 (янгиланди: 09:25 04.11.2026)
Тошкентда заҳарланиш гумони билан ётқизилган 18 қозоғистонликдан 10 нафари шифохонадан чиқарилди, саккиз нафари даволанмоқда.
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
Тошкентда заҳарланиш гумони билан ётқизилган 18 қозоғистонликдан 10 нафари шифохонадан чиқарилди, саккиз нафари даволанмоқда. Бу ҳақда Қозоғистоннинг Ўзбекистондаги элчихонаси хабар берди
.
Маълумотга кўра, 3 ноябрь ҳолатига олти нафар бола ва тўрт нафар катта ёшли фуқаро соғайиб, шифохонадан чиқарилган. Қолган саккиз беморнинг олти нафари болалар бўлиб, уларнинг аҳволи барқарор.
Ўзбекистон томони беморларни даволаш учун зарур шароитларни яратган. Қозоғистон элчиси Ерали Туғжанов иштирокида шифокорлар консилиуми ўтказилган. Мутахассислар ёш футболчилар саломатлигида ижобий ўзгаришларни қайд этган.
Элчихона 3 ноябрь куни ичак инфекцияси қўзғатувчиларини аниқлаш бўйича полимераза занжир реакцияси (ПЗР) таҳлилларининг якуний натижалари кечқурун тайёр бўлишини билдирган.
Шу куни элчихона кўмагида яна 13 нафар Қозоғистон фуқароси ватанига қайтган. Шу тариқа, мусобақада иштирок этиш учун Тошкентга келган 95 нафар қозоғистонликдан 12 нафари Ўзбекистонда қолган. Уларнинг саккиз нафари даволанишни давом эттирмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қарағандадан Dostlik Cup 2026 футбол мусобақасига келган иштирокчиларда заҳарланиш белгилари кузатилган. Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган.