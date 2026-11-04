Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261104/tashkent-aks-sado-korgazma-61720075.html
Тошкентда "Акс садо" кўргазмаси ўз эшикларини очди
Тошкентда "Акс садо" кўргазмаси ўз эшикларини очди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент фотосуратлар уйида "ҲАМ_НАФАС" ижодий гуруҳининг "Акс садо" кўргазмаси очилди. Унда рассомлар ва уларнинг шогирдлари асарлари, жумладан, Кимё халқаро университети битирувчиларининг диплом ишлари намойиш этилмоқда.
2026-11-04T19:51+0500
2026-11-04T19:51+0500
фото
тошкент
санъат
рассом
расм
картина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/04/61726645_0:150:1423:950_1920x0_80_0_0_356ce39c827df46d9973a226f4ae4d85.png
Тошкент фотосуратлар уйида "ҲАМ_НАФАС" ижодий гуруҳининг "Акс садо" номли иккинчи кўргазмаси намойиш этилди. 2023 йил декабрида тузилган гуруҳга бу гал яна беш рассом қўшилди. Кўргазма куратори — Маъсуда Абдурахмонова.Дилшод Азизов, Шоира Шодиева сингари гуруҳ аъзолари ижод билан бирга шогирд ҳам тарбиялайди. Ташкилотчилар кўргазмага бағишланган матнда "Акс садо"ни "устоз ва шогирдлар ижодий мулоқотининг бадиий ифодаси" деб таърифлайди. Тошкент халқаро Кимё университети битирувчилари, жумладан, Азизахон Хатамова ва Дарья Коршунова ўз диплом ишларини устозларининг асарлари билан бирга намойиш этди.Айрим композицияларда оилавий ҳаёт ва қишлоқ турмуши тасвирланган бўлса, бошқаларида рассомлар рақс ҳаракатларининг нафосатини акс эттирган. Антик давр маданияти ва мифологиядан илҳомланган асарлар ҳам бор. Реалистик тасвирлар билан бир қаторда рамз ва мажозларга қурилган композициялар ҳам ўрин олган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/04/61726645_0:0:1423:1067_1920x0_80_0_0_54a478f2d4d8e0b356a1c817616c98ee.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, тошкент, санъат, рассом, расм, картина, фото
фото, тошкент, санъат, рассом, расм, картина, фото

Тошкентда "Акс садо" кўргазмаси ўз эшикларини очди

19:51 04.11.2026
Oбуна бўлиш
Тошкент халқаро Кимё университети битирувчилари диплом ишларини "ҲАМ_НАФАС" гуруҳидаги устозларининг асарлари билан бирга намойиш этди.
Тошкент фотосуратлар уйида "ҲАМ_НАФАС" ижодий гуруҳининг "Акс садо" номли иккинчи кўргазмаси намойиш этилди. 2023 йил декабрида тузилган гуруҳга бу гал яна беш рассом қўшилди. Кўргазма куратори — Маъсуда Абдурахмонова.
Дилшод Азизов, Шоира Шодиева сингари гуруҳ аъзолари ижод билан бирга шогирд ҳам тарбиялайди. Ташкилотчилар кўргазмага бағишланган матнда "Акс садо"ни "устоз ва шогирдлар ижодий мулоқотининг бадиий ифодаси" деб таърифлайди. Тошкент халқаро Кимё университети битирувчилари, жумладан, Азизахон Хатамова ва Дарья Коршунова ўз диплом ишларини устозларининг асарлари билан бирга намойиш этди.

Тошкент халқаро Кимё университети битирувчилари диплом ишларини устозларининг асарлари билан бирга намойиш этди. "Ушбу ишлар талабаларнинг таълим жараёнида эгаллаган билим ва кўникмалари, композицион ечим топиш маҳорати ҳамда мустақил ижодий изланишларини акс эттиради", — деб ёзади кўргазма куратори Маъсуда Абдурахмонова.

Айрим композицияларда оилавий ҳаёт ва қишлоқ турмуши тасвирланган бўлса, бошқаларида рассомлар рақс ҳаракатларининг нафосатини акс эттирган. Антик давр маданияти ва мифологиядан илҳомланган асарлар ҳам бор. Реалистик тасвирлар билан бир қаторда рамз ва мажозларга қурилган композициялар ҳам ўрин олган.
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

&quot;Акс садо&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
1/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

&quot;Акс садо&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
2/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

&quot;Акс садо&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
3/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

&quot;Акс садо&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
4/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

&quot;Акс садо&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
5/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

&quot;Акс садо&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
6/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

&quot;Акс садо&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
7/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

&quot;Акс садо&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
8/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

&quot;Акс садо&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
9/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

&quot;Акс садо&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
10/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

&quot;Акс садо&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
11/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

&quot;Акс садо&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
12/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

&quot;Акс садо&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
13/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

&quot;Акс садо&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
14/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

&quot;Акс садо&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
15/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Акс садо" номли кўргазма

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0