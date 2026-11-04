Россия халқларини парчалашга душманларнинг кучи етмайди — Москалькова
© Пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФДепутат Госдумы РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ
Oбуна бўлиш
Москалькованинг айтишича, Россиянинг миллий сиёсати халқлар бирлигини сақлаш ва мамлакатни парчалаш уринишларига қарши қалқон вазифасини ўтайди.
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Россиянинг ғанимлари ва душманлари, қанчалик уринмасин, мамлакат халқларини ҳеч қачон парчалай олмайди. Бундай фикрни Давлат думаси депутати Татьяна Москалькова РИА Новости агентлигига билдирди.
Россия президенти Владимир Путин сешанба куни Миллатлараро муносабатлар бўйича кенгаш йиғилишида ташқи кучлар бутун тарих давомида Россиянинг халқаро майдондаги мавқеини заифлаштириш мақсадида Россия жамиятини парчалашга, мамлакатни бўлиб ташлашга уриниб келганини таъкидлади. Бироқ, президент қайд этганидек, халқлар бирлиги миллий суверенитетни мустаҳкамлаш ва Россиянинг ўзини сақлаб қолишнинг энг муҳим омилига айланди.
"Ғарб давлатлари ва Россия давлатчилигини мустаҳкамлашдан манфаатдор бўлмаганлар томонидан жамиятимизни парчалашга уринишлар мунтазам равишда кузатилмоқда. Аммо миллий сиёсат соҳасидаги давлат стратегиямиз бирдамлигимиз ва барча халқларга нисбатан ҳурматни сақлаб қолиш йўлида қалқон вазифасини ўтайди. Ғанимларимиз ва душманларимизда ўз ниятларини амалга ошириш ҳамда халқларимизни бўлиб ташлаш учун ҳеч қандай имконият йўқ", - деди Москалькова.
Унинг таъкидлашича, Россия бугун алоҳида тарихий даврни бошдан кечирмоқда — ўз мустақиллиги, суверенитети, ҳақиқат ва адолатни ҳимоя қилмоқда. Ҳозир, депутатнинг сўзларига кўра, инсонларнинг асосий ахлоқий қадриятлар — ҳаёт, оила, тарихий илдизлар атрофида жипслашуви айниқса муҳимдир.
"Биз бугун махсус ҳарбий операция ўтказилаётган шароитда тўлов жуда юқори — ғалаба эканлигини тушунамиз, аммо бошқа чора қолмаганини ҳам англаймиз. Донбасс аҳолиси ўз тилида сўзлашиш, ўз тарихий хотирасини ёдда тутиш ва эъзозлаш ҳуқуқига эга эканлиги ҳақидаги кўп бора огоҳлантиришларга, афсуски, қулоқ солинмади. Махсус ҳарбий операциянинг бошланиши 2014 йилдан бери давом этаётган тажовуздан ҳимоя сўраб мурожаат қилган инсонларни мудофаа қилиш билан боғлиқ эди", - дея таъкидлади Москалькова.
Эслатиб ўтамиз, Татьяна Москалькова 2016–2026 йилларда Россияда инсон ҳуқуқлари бўйича вакил (омбудсман) лавозимида ишлаган.