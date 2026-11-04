https://sputniknews.uz/20261104/russia-parchalash-urinish-barbod-61739984.html
Россияни парчалашга уринишлар барбод бўлди — Калашников Путиннинг ролини айтди
Россияни парчалашга уринишлар барбод бўлди — Калашников Путиннинг ролини айтди
Sputnik Ўзбекистон
Россия жамиятини парчалашга уринишлар натижа бермади, деди Давлат думаси депутати Леонид Калашников. У бунда Путиннинг ролини таъкидлаб, 1917 ва 1991 йиллардаги воқеаларни, шунингдек СССРнинг миллий сиёсатини эслади.
2026-11-04T13:05+0500
2026-11-04T13:05+0500
2026-11-04T13:05+0500
россия
владимир путин
тарих
россия давлат думаси
депутат
мдҳ
ссср
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/06/57368304_0:77:770:510_1920x0_80_0_0_ad0e455eb654bfcbeb641b426761f5da.jpg
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Россия жамиятини парчалашга уринишлар муваффақиятсизликка учради ва бу борада кўп йиллар давомида меҳнат қилган Россия президенти Владимир Путинга тан бериш керак, деди РИА Новостига Давлат Думасининг МДҲ ишлари, Евроосиё интеграцияси ва ватандошлар билан алоқалар қўмитаси раҳбари Леонид Калашников.Путин сешанба куни Миллатлараро муносабатлар бўйича кенгаш йиғилишида ташқи кучлар бутун тарих давомида Россияни халқаро майдондаги рақобатчи сифатида заифлаштириш мақсадида Россия жамиятига раҳна солишга, мамлакатни бўлиб ташлашга ҳаракат қилганини таъкидлади. Бироқ, президент қайд этганидек, халқлар бирлиги миллий суверенитетни мустаҳкамлаш ва Россиянинг ўзини асраб қолишнинг энг муҳим омилига айланди.Унинг эслатишича, 1917 йил февраль ойида мамлакат "бўлакларга бўлиниб кетган", большевиклар қурол кучи ва ишонтириш йўли билан уларни қайта бирлаштирмагунча, миллий чекка ҳудудлар ҳам тарқалиб кетган эди. Қўмита раҳбарининг сўзларига кўра, 1991 йилда ҳаммаси "русларни боқмаймиз" деган миллатчи оқимлардан бошланган.Калашников, шунингдек, Украинага раҳбарлар борасида омад кулиб боқмаганини ва мамлакатда ҳокимиятни миллатчилар эгаллаб олганини қўшимча қилди. Шу билан бирга, унинг сўзларига кўра, ўтмиш тажрибаси руслар ва украинлар ягона халқ эканини кўрсатмоқда.
https://sputniknews.uz/20260917/putin-saylov-rossiyaliklar-murojaat-60495854.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/06/57368304_90:0:770:510_1920x0_80_0_0_7bcbeeb30d52f973a1ad82ee27a38cc9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, владимир путин, тарих, россия давлат думаси, депутат, мдҳ, ссср
россия, владимир путин, тарих, россия давлат думаси, депутат, мдҳ, ссср
Россияни парчалашга уринишлар барбод бўлди — Калашников Путиннинг ролини айтди
Калашников Россия жамиятини парчалаш уринишлари барбод бўлганини айтиб, бунда Путиннинг хизматлари катта эканини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
Россия жамиятини парчалашга уринишлар муваффақиятсизликка учради ва бу борада кўп йиллар давомида меҳнат қилган Россия президенти Владимир Путинга тан бериш керак, деди
РИА Новостига Давлат Думасининг МДҲ ишлари, Евроосиё интеграцияси ва ватандошлар билан алоқалар қўмитаси раҳбари Леонид Калашников.
Путин сешанба куни Миллатлараро муносабатлар бўйича кенгаш йиғилишида ташқи кучлар бутун тарих давомида Россияни халқаро майдондаги рақобатчи сифатида заифлаштириш мақсадида Россия жамиятига раҳна солишга, мамлакатни бўлиб ташлашга ҳаракат қилганини таъкидлади. Бироқ, президент қайд этганидек, халқлар бирлиги миллий суверенитетни мустаҳкамлаш ва Россиянинг ўзини асраб қолишнинг энг муҳим омилига айланди.
"Бизни (парчалашнинг - таҳр.) уддасидан чиқишолмади ва чиқишолмайди ҳам, деб айтиш, албатта, яхши, лекин бу ерда Путинга тан бериш керак, у шу йиллар мобайнида бу борада кўп меҳнат қилди", - деди Калашников.
Унинг эслатишича, 1917 йил февраль ойида мамлакат "бўлакларга бўлиниб кетган", большевиклар қурол кучи ва ишонтириш йўли билан уларни қайта бирлаштирмагунча, миллий чекка ҳудудлар ҳам тарқалиб кетган эди. Қўмита раҳбарининг сўзларига кўра, 1991 йилда ҳаммаси "русларни боқмаймиз" деган миллатчи оқимлардан бошланган.
Калашников, шунингдек, Украинага раҳбарлар борасида омад кулиб боқмаганини ва мамлакатда ҳокимиятни миллатчилар эгаллаб олганини қўшимча қилди. Шу билан бирга, унинг сўзларига кўра, ўтмиш тажрибаси руслар ва украинлар ягона халқ эканини кўрсатмоқда.
"Бирорта тилни, бирорта маданиятни йўқ қилмаган, китоблар чоп этган Совет Иттифоқига ҳам тан бериш керак. Албатта, агар биринчи котиб рус бўлса, иккинчиси бурят бўларди. Биринчиси бурят бўлса, иккинчиси рус бўларди. Совет Иттифоқи ҳатто шундай тафсилотлар ва майда-чуйдаларга ҳам катта аҳамият берган", - дея хулоса қилди парламент аъзоси.