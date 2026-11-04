https://sputniknews.uz/20261104/russia-galaba-ukraine-61741296.html
Россия ғалаба қозонган жойда Украина мағлуб бўлди — Караева
Россия ғалаба қозонган жойда Украина мағлуб бўлди — Караева
Sputnik Ўзбекистон
РИА Новости шарҳловчиси Елена Караева Халқ бирдамлиги куни муносабати билан 1612 йилги воқеаларни бугунги Украина билан қиёслади. Муаллиф миллий бирлик, мустақиллик ва ташқи таъсир ҳақида ўз қарашларини баён қилди.
2026-11-04T13:59+0500
2026-11-04T13:59+0500
2026-11-04T13:59+0500
россия
тарих
владимир путин
колумнистлар
байрам
украина
ғарб
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/04/61733840_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b84559474f6832531c7edd914ca7cfc7.jpg
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Россияда Халқ бирдамлиги куни муносабати билан РИА Новости колумнисти Елена Караева 1612 йилги тарихий воқеалар ва бугунги Украинадаги вазият ўртасида қиёс ўтказди. Муаллиф ўз мақоласида халқ бирлиги, мустақиллик ва ташқи таъсирнинг оқибатлари ҳақида мулоҳаза юритади.Елена Караева мақоласиКеча Россия президенти "ташқи кучлар Россия жамиятини парчалашга уринаётгани" ва "минг йилдан ортиқ тарихимиз давомида доимо шундай бўлганини" айтди.Афсуски, бу ташқи кучлар барибир баъзи нарсаларга эришдилар. Мамлакат тақдирини қинғир ва очкўз кучларга топшириб қўйган халқ ҳалокатга маҳкумдир. Бугун, Халқ бирдамлиги кунида, биз байрамни нишонлаётган ва дунё биз курашаётган махлуқнинг асл башарасини кўрган бир пайтда, бу шафқатсиз ва биллурдек аниқлик билан намоён бўлмоқда.Шунингдек, бу кунда бир нарсани эслатиб ўтиш жоиз: агар халқимиз, Қозон Божия Матери иконаси ҳамда руҳий ва жисмоний жасорат Россияни сақлаб қолишга ёрдам берган қалқонга айланмаганида, нима бўларди?Ва душманларни Кремлдан қувиб чиқарган ўша қиличга.Кўчма маънода эмас, том маънода.Орамизда ҳам учраб турган хоин боярлар ва поляк-литва босқинчиларига қарши жанглар Москванинг қоқ марказида олиб борилди. Юзлаб ва минглаб километр йўл босиб келган халқ лашкарлари Китай-городда, Замоскворечьеда ва Қизил майдонда жанг қилдилар. Бугун ушбу улуғвор, қудратли ва чексиз ишончга тўла гўзаллик қўйнида туриб, буларнинг барчаси бўлмаслиги мумкинлигини ҳатто тасаввур қилиш ҳам қийин.Агар Кузьма Минин (асрлар ўтиб ёдгорлик муаллифи Иван Мартос унинг ҳайкалида ёзганидек, фуқаро) Рюриковичлар сулоласига мансуб Дмитрий Пожарскийнинг (ўша ёзувга кўра, князнинг) олдига келиб, ундан халоскор кўнгиллилар қўшинига бошчилик қилишни сўрамаганида эди."Украина" лойиҳаси ва унинг бюджети бугунги кунда фақат хорижий бошқарувчилар ва чет эл сармоялари туфайлигина мавжуд. Бу тўрт юз йилдан ортиқроқ вақт олдинги ўша даврнинг айнан нусхасидир.Ҳаммаси кўзгудагидек бир хил, чунки ўтган асрлар давомида Ғарбнинг славянларга бўлган муносабатида умуман ҳеч нарса ўзгармади.Халқ — асосан оддий одамлар, православ руҳонийлари ва бой савдогарлар — кўнгиллилар қўшини учун пул берди. Зодагонлар эмас, йўқ. Мамлакатни озод қилиш, демакки, уни қутқариб қолиш ҳақида гап кетганда, аслзодалар ўта хасис эдилар. Улар Ватанни ҳимоя қилиш билан шуғулланмас, аксинча, Россияни фойдали нархда пуллашни анча яхши уддалардилар. Табиийки, Ғарб учун фойдали нархда.Руҳан кучли ва мамлакатни қутқариш кераклигига чексиз ишонган халқ керагича ва ҳатто ундан ҳам кўпроқ пул тўплади. Зийраклик, ҳарбий маҳорат ва тажриба бизда етарли эди, жанговар ишда меҳнатсеварлик эса ҳаддан зиёд эди.Биз бугун князь Пожарскийни, фуқаро Мининни, улар билан бирга бўлган барча навкар ва жангчиларни шунчаки ёдга олмаймиз — биз уларга ерга эгилиб таъзим қиламиз ва миннатдорчилик билдирамиз. Нажот учун.Бугун, мамлакатимизнинг мавжудлиги учун янги жанг кетаётган бир пайтда, жанговар тўқнашув чизиғидаги ишлардан тортиб иқтисодиётни йўлга қўйишгача, молияни тартибга солишдан тортиб санкциялар оқибатларини енгиб ўтишгача бўлган жараёнларда биз ўша ишни давом эттирмоқдамиз. Худди ўша фидойилик, ўша жасорат ва ўша матонат билан.Яшаб қолишни, савдо қилишни ва жараёнлардан завқ олишни истаган барча кишилар "Украина" лойиҳаси, Киев ва унинг қийноқхоналари томон назар ташлашлари мумкин. Мустақиллик ва суверенитетдан воз кечиш нималарга олиб келишини тушуниш учун.414 йил аввал бўлгани каби, бугун, 2026 йил 4 ноябрда ҳам мамлакат тақдири жангда ҳал бўлмоқда. Унинг келажаги ҳам. Бизнинг ва ҳар биримизнинг тақдиримиз.Ўшанда ғалаба қозонганмиз, бугун ҳам ғалаба қозонамиз.Халқ бирдамлиги куни барчага ва ҳар бирингизга муборак бўлсин!
https://sputniknews.uz/20261104/russia-xalq-birdamlik-kun-61735332.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Елена Караева
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg
Елена Караева
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/04/61733840_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cedc54717f0cdfa66b4afac6e07ce821.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Елена Караева
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg
россия, тарих, владимир путин, колумнистлар, байрам, украина, ғарб
россия, тарих, владимир путин, колумнистлар, байрам, украина, ғарб
Россия ғалаба қозонган жойда Украина мағлуб бўлди — Караева
РИА Новости колумнисти Елена Караева 1612 йил воқеаларини бугунги Украина билан қиёслаб, халқ бирлиги ва суверенитет ҳақида ёзди.
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Россияда Халқ бирдамлиги куни муносабати билан РИА Новости колумнисти Елена Караева 1612 йилги тарихий воқеалар ва бугунги Украинадаги вазият ўртасида қиёс ўтказди. Муаллиф ўз мақоласида халқ бирлиги, мустақиллик ва ташқи таъсирнинг оқибатлари ҳақида мулоҳаза юритади.
Кеча Россия президенти "ташқи кучлар Россия жамиятини парчалашга уринаётгани" ва "минг йилдан ортиқ тарихимиз давомида доимо шундай бўлганини" айтди.
Афсуски, бу ташқи кучлар барибир баъзи нарсаларга эришдилар.
"Украина" лойиҳаси украиналикларга улар эшитишни хоҳлаган ҳамма нарсани ваъда қилганларнинг бошқарув жиловини қўлга олишига имкон берди. Бу лойиҳа эса бир пайтлар бой мамлакатнинг гуллаб-яшнаган пойтахтидаги қийноқхона эшиклари ортида якун топди.
Мамлакат тақдирини қинғир ва очкўз кучларга топшириб қўйган халқ ҳалокатга маҳкумдир. Бугун, Халқ бирдамлиги кунида, биз байрамни нишонлаётган ва дунё биз курашаётган махлуқнинг асл башарасини кўрган бир пайтда, бу шафқатсиз ва биллурдек аниқлик билан намоён бўлмоқда.
Шунингдек, бу кунда бир нарсани эслатиб ўтиш жоиз: агар халқимиз, Қозон Божия Матери иконаси ҳамда руҳий ва жисмоний жасорат Россияни сақлаб қолишга ёрдам берган қалқонга айланмаганида, нима бўларди?
Ва душманларни Кремлдан қувиб чиқарган ўша қиличга.
Кўчма маънода эмас, том маънода.
Орамизда ҳам учраб турган хоин боярлар ва поляк-литва босқинчиларига қарши жанглар Москванинг қоқ марказида олиб борилди. Юзлаб ва минглаб километр йўл босиб келган халқ лашкарлари Китай-городда, Замоскворечьеда ва Қизил майдонда жанг қилдилар. Бугун ушбу улуғвор, қудратли ва чексиз ишончга тўла гўзаллик қўйнида туриб, буларнинг барчаси бўлмаслиги мумкинлигини ҳатто тасаввур қилиш ҳам қийин.
Агар Кузьма Минин (асрлар ўтиб ёдгорлик муаллифи Иван Мартос унинг ҳайкалида ёзганидек, фуқаро) Рюриковичлар сулоласига мансуб Дмитрий Пожарскийнинг (ўша ёзувга кўра, князнинг) олдига келиб, ундан халоскор кўнгиллилар қўшинига бошчилик қилишни сўрамаганида эди.
Бирлик, ҳамжиҳатлик ва жипслаша олиш — ўша пайтда бизда қолган сўнгги нарса эди. Халқда. Лекин давлатда эмас. Мамлакат, буюк тарихий Россия амалда мавжуд эмасди. Ўша Ғалаёнлар даврида Россия ва руслар устидан ташқи бошқарув ўрнатилган эди. Хазинани ажнабий душманлар тасарруф этарди.
"Украина" лойиҳаси ва унинг бюджети бугунги кунда фақат хорижий бошқарувчилар ва чет эл сармоялари туфайлигина мавжуд. Бу тўрт юз йилдан ортиқроқ вақт олдинги ўша даврнинг айнан нусхасидир.
Ҳаммаси кўзгудагидек бир хил, чунки ўтган асрлар давомида Ғарбнинг славянларга бўлган муносабатида умуман ҳеч нарса ўзгармади.
Халқ — асосан оддий одамлар, православ руҳонийлари ва бой савдогарлар — кўнгиллилар қўшини учун пул берди. Зодагонлар эмас, йўқ. Мамлакатни озод қилиш, демакки, уни қутқариб қолиш ҳақида гап кетганда, аслзодалар ўта хасис эдилар. Улар Ватанни ҳимоя қилиш билан шуғулланмас, аксинча, Россияни фойдали нархда пуллашни анча яхши уддалардилар. Табиийки, Ғарб учун фойдали нархда.
Руҳан кучли ва мамлакатни қутқариш кераклигига чексиз ишонган халқ керагича ва ҳатто ундан ҳам кўпроқ пул тўплади. Зийраклик, ҳарбий маҳорат ва тажриба бизда етарли эди, жанговар ишда меҳнатсеварлик эса ҳаддан зиёд эди.
Халқ Қизил майдонга чиқди ва буюк тарихий Россиянинг душманларини шундай улоқтириб ташладики, уларнинг реваншистик чинқириқлари 414 йил ўтиб ҳамон ҳавода жаранглаб, барча ақлга сиғадиган децибелларда титрамоқда.
Биз бугун князь Пожарскийни, фуқаро Мининни, улар билан бирга бўлган барча навкар ва жангчиларни шунчаки ёдга олмаймиз — биз уларга ерга эгилиб таъзим қиламиз ва миннатдорчилик билдирамиз. Нажот учун.
Бугун, мамлакатимизнинг мавжудлиги учун янги жанг кетаётган бир пайтда, жанговар тўқнашув чизиғидаги ишлардан тортиб иқтисодиётни йўлга қўйишгача, молияни тартибга солишдан тортиб санкциялар оқибатларини енгиб ўтишгача бўлган жараёнларда биз ўша ишни давом эттирмоқдамиз. Худди ўша фидойилик, ўша жасорат ва ўша матонат билан.
Яшаб қолишни, савдо қилишни ва жараёнлардан завқ олишни истаган барча кишилар "Украина" лойиҳаси, Киев ва унинг қийноқхоналари томон назар ташлашлари мумкин. Мустақиллик ва суверенитетдан воз кечиш нималарга олиб келишини тушуниш учун.
414 йил аввал бўлгани каби, бугун, 2026 йил 4 ноябрда ҳам мамлакат тақдири жангда ҳал бўлмоқда. Унинг келажаги ҳам. Бизнинг ва ҳар биримизнинг тақдиримиз.
Ўшанда ғалаба қозонганмиз, бугун ҳам ғалаба қозонамиз.
Халқ бирдамлиги куни барчага ва ҳар бирингизга муборак бўлсин!