https://sputniknews.uz/20261104/ekstremizm-huquqbuzarlik-jazo-61729204.html
Экстремистик материаллар билан боғлиқ илк ҳуқуқбузарлик учун жиноий жазо бекор қилинди
Экстремистик материаллар билан боғлиқ илк ҳуқуқбузарлик учун жиноий жазо бекор қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда экстремистик материаллар билан боғлиқ айрим биринчи ҳуқуқбузарликлар учун жиноий жазо бекор қилинди. Жарима, маъмурий қамоқ ва интернет манбаларининг янги реестри ҳақида.
2026-11-04T11:12+0500
2026-11-04T11:12+0500
2026-11-04T11:18+0500
экстремизм
янги қонун
жиноят кодекси
жарима
қамоқ
адлия вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/12/23408404_0:76:2001:1201_1920x0_80_0_0_e0a0c541748add9a36ab25005379f05f.jpg
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда экстремистик материалларни тайёрлаш ёки уларни тарқатиш мақсадида сақлаш каби айрим ҳуқуқбузарликлар биринчи марта содир этилганда жиноий жавобгарлик ўрнига маъмурий жавобгарлик қўлланади. Бу 2 ноябрда қабул қилинган қонунда белгиланди.Илгари бундай ҳаракатлар учун тўғридан-тўғри жиноий жавобгарлик назарда тутилган эди. Янги тартибга кўра, жиноий жавобгарлик маъмурий жазодан кейин ҳуқуқбузарлик такроран содир этилганда юзага келади.Белгиланган ҳаракатлар учун фуқароларга БҲМнинг 50–100 баравари, яъни 22–44 млн сўм жарима ёки 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси қўлланиши мумкин.Шу билан бирга, экстремистик ва бошқа тақиқланган ташкилотларда иштирок этиш учун 5 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланди.Интернет манбалари учун янги тартибЭнди Адлия вазирлиги экстремистик ташкилотлар, материаллар ва электрон манбаларнинг очиқ реестрини юритади.Материал ёки манбани экстремистик деб топиш учун экспертиза хулосаси талаб қилинади. Ҳужжатлар Бош прокуратура томонидан текширилиб, қарор қабул қилиш учун Олий судга киритилади.Қонун 3 ноябрдан кучга кирди.
https://sputniknews.uz/20260127/poytaxt-giyohvandlik-kiberjinoyat-55310233.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/12/23408404_174:0:1775:1201_1920x0_80_0_0_2c23d5cb779f13e78f8f6ab6e567d97a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экстремизм, янги қонун, жиноят кодекси, жарима, қамоқ, адлия вазирлиги
экстремизм, янги қонун, жиноят кодекси, жарима, қамоқ, адлия вазирлиги
Экстремистик материаллар билан боғлиқ илк ҳуқуқбузарлик учун жиноий жазо бекор қилинди
11:12 04.11.2026 (янгиланди: 11:18 04.11.2026)
Ўзбекистонда экстремистик материаллар билан боғлиқ айрим ҳуқуқбузарликлар учун жазо енгиллаштирилди. Янги қонунда жарима ва қамоқ муддатлари ҳам белгиланди.
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
Ўзбекистонда экстремистик материалларни тайёрлаш ёки уларни тарқатиш мақсадида сақлаш каби айрим ҳуқуқбузарликлар биринчи марта содир этилганда жиноий жавобгарлик ўрнига маъмурий жавобгарлик қўлланади. Бу 2 ноябрда қабул қилинган қонунда белгиланди
.
Илгари бундай ҳаракатлар учун тўғридан-тўғри жиноий жавобгарлик назарда тутилган эди. Янги тартибга кўра, жиноий жавобгарлик маъмурий жазодан кейин ҳуқуқбузарлик такроран содир этилганда юзага келади.
Қонун экстремизм, сепаратизм ёки ақидапарастлик ғоялари билан йўғрилган, қиргин солиш, фуқароларни зўрлик билан кўчириш ёки аҳоли орасида ваҳима чиқаришга қаратилган материалларга ҳам тааллуқли.
Белгиланган ҳаракатлар учун фуқароларга БҲМнинг 50–100 баравари, яъни 22–44 млн сўм жарима ёки 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси қўлланиши мумкин.
Шу билан бирга, экстремистик ва бошқа тақиқланган ташкилотларда иштирок этиш учун 5 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланди.
Интернет манбалари учун янги тартиб
Энди Адлия вазирлиги экстремистик ташкилотлар, материаллар ва электрон манбаларнинг очиқ реестрини юритади.
Бир йил давомида икки ёки ундан ортиқ марта экстремистик материаллар жойлаштирилган ва тарқатилган интернет манбалари ҳам ушбу реестрга киритилади.
Материал ёки манбани экстремистик деб топиш учун экспертиза хулосаси талаб қилинади. Ҳужжатлар Бош прокуратура томонидан текширилиб, қарор қабул қилиш учун Олий судга киритилади.
Қонун 3 ноябрдан кучга кирди.