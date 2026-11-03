https://sputniknews.uz/20261103/uzbekistan-suzuvchi-olimpiada-medal-61689640.html
Ўзбекистонлик сузувчи ўсмирлар Олимпиадасида тарихий медални қўлга киритди
Ўзбекистонлик сузувчи ўсмирлар Олимпиадасида тарихий медални қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
Муҳаммадисмоил Раҳмонов Дакар-2026 ўсмирлар Олимпиадасида 200 метрга брасс усулида сузиш бўйича бронза медалини қўлга киритди. Бу Ўзбекистоннинг мусобақа тарихида сузиш бўйича илк медалидир.
2026-11-03T09:15+0500
2026-11-03T09:15+0500
2026-11-03T09:15+0500
спорт
олимпия ўйинлари
ёшлар
бронза медал
ўзбекистон
мусобақа
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ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Ўзбекистонлик сузувчи Муҳаммадисмоил Раҳмонов Сенегалнинг Дакар шаҳрида ўтаётган IV ёзги ўсмирлар Олимпия ўйинларида бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Раҳмонов 200 метрга брасс усулида сузиш бўйича финал баҳсида 2 дақиқа 15,79 сония натижа қайд этиб, учинчи ўринни эгаллади.Олтин медални япониялик Иори Миязаки (2:12.33), кумуш медални эса литвалик Домас Вилимас (2:13.50) қўлга киритди.Эътиборлиси, Раҳмонов жорий йилнинг июль ойида Таиландда ўтказилган ёш тоифалари бўйича Осиё чемпионатида ҳам айнан 200 метрга брасс усулида сузиш бўйича олтин медални қўлга киритган эди.31 октябрдан 13 ноябргача давом этадиган IV ёзги ўсмирлар Олимпия ўйинларида Ўзбекистондан 19 нафар спортчи 11 та спорт турида иштирок этмоқда. Раҳмонов 50 ва 100 метрга брасс усулида сузиш мусобақаларига ҳам рўйхатдан ўтган.
https://sputniknews.uz/20261004/aichi-nagoya-uzbekistan-natija-60945531.html
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спорт, олимпия ўйинлари, ёшлар, бронза медал, ўзбекистон, мусобақа
спорт, олимпия ўйинлари, ёшлар, бронза медал, ўзбекистон, мусобақа
Ўзбекистонлик сузувчи ўсмирлар Олимпиадасида тарихий медални қўлга киритди
Муҳаммадисмоил Раҳмонов Дакарда 200 метрга брасс усулида сузиш бўйича бронза медалини қўлга киритиб, Ўзбекистон сузиш спорти тарихига кирди.
ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
Ўзбекистонлик сузувчи Муҳаммадисмоил Раҳмонов Сенегалнинг Дакар шаҳрида ўтаётган IV ёзги ўсмирлар Олимпия ўйинларида бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди
.
Раҳмонов 200 метрга брасс усулида сузиш бўйича финал баҳсида 2 дақиқа 15,79 сония натижа қайд этиб, учинчи ўринни эгаллади.
Олтин медални япониялик Иори Миязаки (2:12.33), кумуш медални эса литвалик Домас Вилимас (2:13.50) қўлга киритди.
Ушбу бронза Ўзбекистон тарихида ўсмирлар Олимпия ўйинларининг сузиш мусобақаларида қўлга киритилган илк медаль бўлди. Шунингдек, Раҳмонов Дакар Олимпиадасида Ўзбекистон делегациясига биринчи медални келтирди.
Эътиборлиси, Раҳмонов жорий йилнинг июль ойида Таиландда ўтказилган ёш тоифалари бўйича Осиё чемпионатида ҳам айнан 200 метрга брасс усулида сузиш бўйича олтин медални қўлга киритган эди.
31 октябрдан 13 ноябргача давом этадиган IV ёзги ўсмирлар Олимпия ўйинларида Ўзбекистондан 19 нафар спортчи 11 та спорт турида иштирок этмоқда. Раҳмонов 50 ва 100 метрга брасс усулида сузиш мусобақаларига ҳам рўйхатдан ўтган.