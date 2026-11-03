Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261103/uzbekistan-iqtisodiyot-hududlar-61702304.html
Ўзбекистон иқтисодиёти 9 ойда 8,3 фоизга ўсди — қайси ҳудудлар етакчи?
Ўзбекистон иқтисодиёти 9 ойда 8,3 фоизга ўсди — қайси ҳудудлар етакчи?
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил январь–сентябрь ойларида Ўзбекистон ЯИМ ҳажми 1 755,5 трлн сўмга етди. Иқтисодий ўсиш 8,3 фоизни ташкил этди. Қайси ҳудудлар энг юқори натижа кўрсатди — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
2026-11-03T17:00+0500
2026-11-03T17:00+0500
миллий статистика қўмитаси
иқтисод
яим
инфографика
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/03/61692847_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9b870242580f0a7ebfc791598166b606.png
Миллий статистика қўмитаси 2026 йилнинг январь–сентябрь ойлари якунлари бўйича ҳудудлар кесимида ялпи ҳудудий маҳсулот кўрсаткичларини эълон қилди.Унга кўра, ҳисобот даврида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти ҳажми 1 755,5 трлн сўмни ташкил этди. Иқтисодий ўсиш суръати 8,3 фоиз бўлди.Таққослаш учун, 2025 йилнинг шу даврида ЯИМ ўсиши 8 фоизни ташкил этган эди.Энг юқори ўсиш суръатлари:Энг паст ўсиш суръатлари:Қолган ҳудудларда:Ялпи ҳудудий маҳсулот ўсиши бўйича етакчи бешта ҳудуд ҳақида батафсил — Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/03/61692847_184:0:1144:720_1920x0_80_0_0_bb208469a55c183b9005d76663360a0d.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
миллий статистика қўмитаси , иқтисод, яим, инфографика, инфографика, ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси , иқтисод, яим, инфографика, инфографика, ўзбекистон

Ўзбекистон иқтисодиёти 9 ойда 8,3 фоизга ўсди — қайси ҳудудлар етакчи?

17:00 03.11.2026
Oбуна бўлиш
Ҳудудлар орасида энг юқори ўсиш Тошкент шаҳрида қайд этилди.
Топ-5 регионов-лидеров Узбекистана по приросту ВВП - Sputnik Ўзбекистон
Топ-5 регионов-лидеров Узбекистана по приросту ВВП - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси 2026 йилнинг январь–сентябрь ойлари якунлари бўйича ҳудудлар кесимида ялпи ҳудудий маҳсулот кўрсаткичларини эълон қилди.
Унга кўра, ҳисобот даврида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти ҳажми 1 755,5 трлн сўмни ташкил этди. Иқтисодий ўсиш суръати 8,3 фоиз бўлди.
Таққослаш учун, 2025 йилнинг шу даврида ЯИМ ўсиши 8 фоизни ташкил этган эди.
Энг юқори ўсиш суръатлари:
Тошкент шаҳри — 13,1 фоиз;
Фарғона вилояти — 10,5 фоиз.
Энг паст ўсиш суръатлари:
Навоий вилояти — 8,1 фоиз;
Қашқадарё вилояти — 8,6 фоиз;
Сурхондарё вилояти — 8,7 фоиз.
Қолган ҳудудларда:
Наманган вилояти — 9,8 фоиз;
Тошкент вилояти — 9,6 фоиз;
Хоразм вилояти — 9,6 фоиз;
Бухоро вилояти — 9,5 фоиз;
Жиззах вилояти — 9,5 фоиз;
Самарқанд вилояти — 9,4 фоиз;
Андижон вилояти — 9,3 фоиз;
Қорақалпоғистон Республикаси — 8,9 фоиз;
Сирдарё вилояти — 8,9 фоиз.
Ялпи ҳудудий маҳсулот ўсиши бўйича етакчи бешта ҳудуд ҳақида батафсил — Sputnik инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0