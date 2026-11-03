https://sputniknews.uz/20261103/uzbekistan-iqtisodiyot-hududlar-61702304.html
Ўзбекистон иқтисодиёти 9 ойда 8,3 фоизга ўсди — қайси ҳудудлар етакчи?
Ўзбекистон иқтисодиёти 9 ойда 8,3 фоизга ўсди — қайси ҳудудлар етакчи?
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил январь–сентябрь ойларида Ўзбекистон ЯИМ ҳажми 1 755,5 трлн сўмга етди. Иқтисодий ўсиш 8,3 фоизни ташкил этди. Қайси ҳудудлар энг юқори натижа кўрсатди — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
2026-11-03T17:00+0500
2026-11-03T17:00+0500
2026-11-03T17:00+0500
миллий статистика қўмитаси
иқтисод
яим
инфографика
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/03/61692847_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9b870242580f0a7ebfc791598166b606.png
Миллий статистика қўмитаси 2026 йилнинг январь–сентябрь ойлари якунлари бўйича ҳудудлар кесимида ялпи ҳудудий маҳсулот кўрсаткичларини эълон қилди.Унга кўра, ҳисобот даврида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти ҳажми 1 755,5 трлн сўмни ташкил этди. Иқтисодий ўсиш суръати 8,3 фоиз бўлди.Таққослаш учун, 2025 йилнинг шу даврида ЯИМ ўсиши 8 фоизни ташкил этган эди.Энг юқори ўсиш суръатлари:Энг паст ўсиш суръатлари:Қолган ҳудудларда:Ялпи ҳудудий маҳсулот ўсиши бўйича етакчи бешта ҳудуд ҳақида батафсил — Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/03/61692847_184:0:1144:720_1920x0_80_0_0_bb208469a55c183b9005d76663360a0d.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси , иқтисод, яим, инфографика, инфографика, ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси , иқтисод, яим, инфографика, инфографика, ўзбекистон
Ўзбекистон иқтисодиёти 9 ойда 8,3 фоизга ўсди — қайси ҳудудлар етакчи?
Ҳудудлар орасида энг юқори ўсиш Тошкент шаҳрида қайд этилди.
Миллий статистика қўмитаси 2026 йилнинг январь–сентябрь ойлари якунлари бўйича ҳудудлар кесимида ялпи ҳудудий маҳсулот кўрсаткичларини эълон қилди.
Унга кўра, ҳисобот даврида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти ҳажми 1 755,5 трлн сўмни ташкил этди. Иқтисодий ўсиш суръати 8,3 фоиз бўлди.
Таққослаш учун, 2025 йилнинг шу даврида ЯИМ ўсиши 8 фоизни ташкил этган эди.
Энг юқори ўсиш суръатлари:
Тошкент шаҳри — 13,1 фоиз;
Фарғона вилояти — 10,5 фоиз.
Энг паст ўсиш суръатлари:
Навоий вилояти — 8,1 фоиз;
Қашқадарё вилояти — 8,6 фоиз;
Сурхондарё вилояти — 8,7 фоиз.
Наманган вилояти — 9,8 фоиз;
Тошкент вилояти — 9,6 фоиз;
Хоразм вилояти — 9,6 фоиз;
Бухоро вилояти — 9,5 фоиз;
Жиззах вилояти — 9,5 фоиз;
Самарқанд вилояти — 9,4 фоиз;
Андижон вилояти — 9,3 фоиз;
Қорақалпоғистон Республикаси — 8,9 фоиз;
Сирдарё вилояти — 8,9 фоиз.
Ялпи ҳудудий маҳсулот ўсиши бўйича етакчи бешта ҳудуд ҳақида батафсил — Sputnik
инфографикасида.