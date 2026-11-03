https://sputniknews.uz/20261103/tashkent-yashil-tolqin-61696271.html
Тошкентнинг яна бир кўчасида "Яшил тўлқин" — ҳайдовчилар 40 фоиз вақт тежайди
Тошкентнинг яна бир кўчасида "Яшил тўлқин" — ҳайдовчилар 40 фоиз вақт тежайди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги Кўкча дарвоза кўчасининг 7 километрида "Яшил тўлқин" тизими ишга туширилди. 16 та светофор мувофиқлаштирилиб, ҳаракат вақти 40 фоизга қисқарди. Ҳайдовчилар ўртача 8 дақиқа тежамоқда.
2026-11-03T11:59+0500
2026-11-03T11:59+0500
2026-11-03T12:18+0500
йўл
автомобиль йўли
тошкент
жамият
ҳайдовчилар
транспорт
автомобил
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/19/37171965_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_9fdbfa3abad84d289fc7d46e7b660f88.jpg
ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Тошкент шаҳридаги Кўкча дарвоза кўчасининг 7 километрлик қисмида "Яшил тўлқин" тизими ишга туширилди. Бу ҳақда шаҳар Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази маълум қилди.Янги тизим доирасида 16 та светофорнинг иши ўзаро мувофиқлаштирилди.Натижада йўлга кетадиган вақт ўртача 40 фоизга қисқарди. Ҳайдовчилар ҳар бир қатновда ўртача 8 дақиқа вақт тежайди.Светофорлар транспорт оқимининг асосий йўналишига қараб икки хил режимда ишлайди:Марказнинг таъкидлашича, вақт тежалишига оид кўрсаткичлар транспорт оқими тиғиз бўлмаган пайтда ўтказилган ўлчовлар асосида олинган. Тиғиз соатларда натижалар йўлдаги вазиятга қараб фарқ қилиши мумкин.Тизим ортиқча тўхташлар, кескин тормозлаш ва қайта тезлашишларни камайтириш орқали ёқилғи сарфи ҳамда ҳавога зарарли чиқиндилар чиқарилишини камайтиришга ҳам хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20260920/tashkent-yashil-tolqin-60581729.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/19/37171965_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ad89a41f772a392c0f92bccee435be54.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
йўл, автомобиль йўли , тошкент, жамият, ҳайдовчилар, транспорт, автомобил
йўл, автомобиль йўли , тошкент, жамият, ҳайдовчилар, транспорт, автомобил
Тошкентнинг яна бир кўчасида "Яшил тўлқин" — ҳайдовчилар 40 фоиз вақт тежайди
11:59 03.11.2026 (янгиланди: 12:18 03.11.2026)
Тошкентдаги Кўкча дарвоза кўчасининг 7 километрида 16 та светофор ўзаро мувофиқлаштирилди. Натижада ҳар бир қатновда ўртача 8 дақиқа тежалмоқда.
ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
Тошкент шаҳридаги Кўкча дарвоза кўчасининг 7 километрлик қисмида "Яшил тўлқин" тизими ишга туширилди. Бу ҳақда шаҳар Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази маълум қилди
.
Янги тизим доирасида 16 та светофорнинг иши ўзаро мувофиқлаштирилди.Натижада йўлга кетадиган вақт ўртача 40 фоизга қисқарди. Ҳайдовчилар ҳар бир қатновда ўртача 8 дақиқа вақт тежайди.
Светофорлар транспорт оқимининг асосий йўналишига қараб икки хил режимда ишлайди:
07:00–17:00 — шаҳар маркази томон;
17:00–24:00 — шаҳар марказидан чиқиш йўналишида.
"Яшил тўлқин" тизими светофорларнинг ўзаро мувофиқлаштирилган ҳолда ишлашини назарда тутади. Ҳайдовчи рухсат этилган тезликда ҳаракатланса, кейинги чорраҳаларда имкон қадар яшил чироққа тўғри келади.
Марказнинг таъкидлашича, вақт тежалишига оид кўрсаткичлар транспорт оқими тиғиз бўлмаган пайтда ўтказилган ўлчовлар асосида олинган. Тиғиз соатларда натижалар йўлдаги вазиятга қараб фарқ қилиши мумкин.
Тизим ортиқча тўхташлар, кескин тормозлаш ва қайта тезлашишларни камайтириш орқали ёқилғи сарфи ҳамда ҳавога зарарли чиқиндилар чиқарилишини камайтиришга ҳам хизмат қилади.