https://sputniknews.uz/20260920/tashkent-yashil-tolqin-60581729.html
5 километр — ортиқча тўхташларсиз: Тошкентда янги "Яшил тўлқин" ишга тушди
5 километр — ортиқча тўхташларсиз: Тошкентда янги "Яшил тўлқин" ишга тушди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Кичик ҳалқа автомобиль йўлининг 5 км қисмида 12 та светофор "Яшил тўлқин" тизимига уланди. 50–60 км/соат тезликда ҳаракатланган ҳайдовчи йўлни ортиқча тўхташларсиз босиб ўтиши мумкин.
2026-09-20T10:41+0500
2026-09-20T10:41+0500
2026-09-20T10:41+0500
йўл
ҳайдовчилар
автомобил
автомобиль йўли
тошкент
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0d/59675263_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_a9b0b8060bb909272e28fa43b6a4aded.jpg
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Тошкентда Кичик ҳалқа автомобиль йўлининг яна 5 километрлик қисмида "Яшил тўлқин" тизими жорий этилди, деб хабар берди Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази.Тизим Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети олдидаги пиёдалар ўтиш жойидан Шайх Зайниддин кўчаси билан кесишмадаги "Висол" тўйхонаси қаршисигача бўлган йўлни қамраб олди.Ушбу масофадаги 12 та светофор ўзаро синхронлаштирилди. Транспорт оқими эркин бўлганда ва 50–60 км/соат тавсия этилган тезликда ҳаракатланганда ҳайдовчи кейинги светофорларга яшил чироқ вақтида етиб бориши ва ортиқча тўхтамасдан ҳаракатланиши мумкин.Шу тариқа, бир марта ўтишда 1 дақиқа 50 сония тежалмоқда. Бу тахминан учта 35–40 сониялик қизил чироқ фазасида кутиш вақтига тенг."Яшил тўлқин" ҳайдовчининг тезлигини ошириш эмас, балки светофорлардаги ортиқча тўхташ ва қайта тезланишларни камайтириб, транспорт оқимини бир маромда ушлашга қаратилган.Марказ маълумотига кўра, тизимни Тошкентнинг бошқа серқатнов йўлларида ҳам босқичма-босқич жорий этиш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260824/tashkenta-yashil-tolqin-59930866.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0d/59675263_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_231b4a9c4bae72b70712805554216287.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
йўл, ҳайдовчилар, автомобил, автомобиль йўли , тошкент, жамият
йўл, ҳайдовчилар, автомобил, автомобиль йўли , тошкент, жамият
5 километр — ортиқча тўхташларсиз: Тошкентда янги "Яшил тўлқин" ишга тушди
Кичик ҳалқа йўлининг 5 километрлик қисмида 12 та светофор синхронлаштирилди — йўлга кетадиган вақт қарийб икки дақиқага қисқарди
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Тошкентда Кичик ҳалқа автомобиль йўлининг яна 5 километрлик қисмида "Яшил тўлқин" тизими жорий этилди, деб хабар берди
Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази.
Тизим Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети олдидаги пиёдалар ўтиш жойидан Шайх Зайниддин кўчаси билан кесишмадаги "Висол" тўйхонаси қаршисигача бўлган йўлни қамраб олди.
Ушбу масофадаги 12 та светофор ўзаро синхронлаштирилди. Транспорт оқими эркин бўлганда ва 50–60 км/соат тавсия этилган тезликда ҳаракатланганда ҳайдовчи кейинги светофорларга яшил чироқ вақтида етиб бориши ва ортиқча тўхтамасдан ҳаракатланиши мумкин.
Синов натижаларига кўра, илгари 5 километрлик масофани босиб ўтишга 11 дақиқа 30 сония кетган. Светофорлар синхронлаштирилгандан кейин бу вақт 9 дақиқа 40 сонияга тушди.
Шу тариқа, бир марта ўтишда 1 дақиқа 50 сония тежалмоқда. Бу тахминан учта 35–40 сониялик қизил чироқ фазасида кутиш вақтига тенг.
"Яшил тўлқин" ҳайдовчининг тезлигини ошириш эмас, балки светофорлардаги ортиқча тўхташ ва қайта тезланишларни камайтириб, транспорт оқимини бир маромда ушлашга қаратилган.
Марказ маълумотига кўра, тизимни Тошкентнинг бошқа серқатнов йўлларида ҳам босқичма-босқич жорий этиш режалаштирилган.