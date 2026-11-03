https://sputniknews.uz/20261103/buxoro-xalqaro-sammitlarga-tayyorlanmoqda-105-mln-dollarlik-markaz-va-yangi-mehmonxonalar-61706793.html
Бухоро халқаро саммитларга тайёрланмоқда: 105 млн долларлик марказ ва янги меҳмонхоналар
Бухоро халқаро саммитларга тайёрланмоқда: 105 млн долларлик марказ ва янги меҳмонхоналар
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев Бухорода 105 млн долларлик туризм маркази, 60 млн долларлик Конгресс-холл ва янги меҳмонхоналар қурилишини кўздан кечирди. Қўшмадраса реставрацияси ва 2027 йилги саммитларга тайёргарлик муҳокама қилинди.
2026-11-03T16:12+0500
2026-11-03T16:12+0500
2026-11-03T16:29+0500
бухоро вилояти
шавкат мирзиёев
ташриф
туризм
сайёҳлар
маданий бойликлар
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/03/61704888_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_f2b315206716e1b0e82aa1c3d3bbc3b6.jpg
ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Бухоро шаҳрида қурилаётган янги туризм маркази, Конгресс-холл ва замонавий меҳмонхоналардаги ишлар билан танишди. Шунингдек, Қўшмадраса ансамблини реставрация қилиш режаси тақдимот қилинди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.105 миллион долларлик туризм марказиБухорода 50 гектар майдонда янги туризм маркази барпо этилмоқда. Лойиҳага жами 105 млн доллар инвестиция йўналтирилиши режалаштирилган.Марказда қабуллар уйи, кўргазмалар зали, музей, иккита замонавий меҳмонхона, 80 та оилавий меҳмон уйи, 2 минг ўринли амфитеатр ҳамда 70 тадан ортиқ савдо ва хизмат кўрсатиш шохобчаси қурилади. Шунингдек, ҳунармандчилик марказлари, сайилгоҳлар ва сунъий кўл ташкил этилади.Марказ тўлиқ ишга тушгач, 2 мингта иш ўрни яратилиши, Бухорога қўшимча 2 миллион нафардан ортиқ сайёҳ жалб қилиниши кутилмоқда. Ҳисоб-китобларга кўра, маҳаллий бюджетга йиллик тушум 288 млрд сўмга етиши мумкин.Конгресс-холл ва иккита меҳмонхонаПрезидент Бухоро шаҳридаги Конгресс-холл мажмуаси ва иккита халқаро бренд остидаги меҳмонхона қурилишини ҳам кўздан кечирди.Қиймати 60 миллион доллар бўлган Конгресс-холл лойиҳаси доирасида 14,5 минг квадрат метр майдонли бино қурилмоқда. Унда йирик форумлар, халқаро анжуманлар ва олий даражадаги учрашувларни ўтказиш кўзда тутилган. Ҳозир асосий бетонлаштириш ишлари якунланган, фасад, том ва муҳандислик тармоқларини қуриш давом этмоқда.Шу ҳудудда қиймати 37 млн долларлик "Hilton Garden Inn" ва 39,6 млн долларлик "Holiday Inn" меҳмонхоналари ҳам барпо этилмоқда. Ҳар икки меҳмонхона етти қаватли ва 212 хонали бўлади. "Holiday Inn" ёнида икки қаватли бизнес маркази ҳам қурилмоқда.Қўшмадраса ансамбли реставрация қилинадиДавлат раҳбари Бухородаги Қўшмадраса ансамблига ҳам ташриф буюриб, уни реставрация қилиш режаси билан танишди.Ансамбль XVI асрга оид икки тарихий обида — 1588–1590 йилларда барпо этилган Абдуллахон мадрасаси ва 1566–1567 йилларда Абдуллахон II томонидан онаси шарафига қурдирилган Модарихон мадрасасидан иборат.Ансамбль 2023–2024 йилларда 6 млрд сўмлик лойиҳа доирасида қисман реставрация қилинган. Ҳозир унга ташриф буюраётган сайёҳлар сони 1 млн нафарга етгани маълум қилинди.
https://sputniknews.uz/20260712/bukhara-sayyohlar-shahar-58084064.html
бухоро вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/03/61704888_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_783750449a2368c015625879a5bb79fa.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бухоро вилояти, шавкат мирзиёев, ташриф, туризм, сайёҳлар, маданий бойликлар, жамият
бухоро вилояти, шавкат мирзиёев, ташриф, туризм, сайёҳлар, маданий бойликлар, жамият
Бухоро халқаро саммитларга тайёрланмоқда: 105 млн долларлик марказ ва янги меҳмонхоналар
16:12 03.11.2026 (янгиланди: 16:29 03.11.2026)
Шавкат Мирзиёев Қўшмадрасани реставрация қилиш режаси билан ҳам танишди.
ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Бухоро шаҳрида қурилаётган янги туризм маркази, Конгресс-холл ва замонавий меҳмонхоналардаги ишлар билан танишди. Шунингдек, Қўшмадраса ансамблини реставрация қилиш режаси тақдимот қилинди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
105 миллион долларлик туризм маркази
Бухорода 50 гектар майдонда янги туризм маркази барпо этилмоқда. Лойиҳага жами 105 млн доллар инвестиция йўналтирилиши режалаштирилган.
Марказда қабуллар уйи, кўргазмалар зали, музей, иккита замонавий меҳмонхона, 80 та оилавий меҳмон уйи, 2 минг ўринли амфитеатр ҳамда 70 тадан ортиқ савдо ва хизмат кўрсатиш шохобчаси қурилади. Шунингдек, ҳунармандчилик марказлари, сайилгоҳлар ва сунъий кўл ташкил этилади.
Ҳозир мажмуанинг 10 гектар майдонида муҳандислик-коммуникация тармоқлари қурилмоқда. Ишларга 50 тага яқин махсус техника жалб қилинган.
Марказ тўлиқ ишга тушгач, 2 мингта иш ўрни яратилиши, Бухорога қўшимча 2 миллион нафардан ортиқ сайёҳ жалб қилиниши кутилмоқда. Ҳисоб-китобларга кўра, маҳаллий бюджетга йиллик тушум 288 млрд сўмга етиши мумкин.
Конгресс-холл ва иккита меҳмонхона
Президент Бухоро шаҳридаги Конгресс-холл мажмуаси ва иккита халқаро бренд остидаги меҳмонхона қурилишини ҳам кўздан кечирди.
Қиймати 60 миллион доллар бўлган Конгресс-холл лойиҳаси доирасида 14,5 минг квадрат метр майдонли бино қурилмоқда. Унда йирик форумлар, халқаро анжуманлар ва олий даражадаги учрашувларни ўтказиш кўзда тутилган. Ҳозир асосий бетонлаштириш ишлари якунланган, фасад, том ва муҳандислик тармоқларини қуриш давом этмоқда.
Шу ҳудудда қиймати 37 млн долларлик "Hilton Garden Inn" ва 39,6 млн долларлик "Holiday Inn" меҳмонхоналари ҳам барпо этилмоқда. Ҳар икки меҳмонхона етти қаватли ва 212 хонали бўлади. "Holiday Inn" ёнида икки қаватли бизнес маркази ҳам қурилмоқда.
Қўшмадраса ансамбли реставрация қилинади
Давлат раҳбари Бухородаги Қўшмадраса ансамблига ҳам ташриф буюриб, уни реставрация қилиш режаси билан танишди.
Ансамбль XVI асрга оид икки тарихий обида — 1588–1590 йилларда барпо этилган Абдуллахон мадрасаси ва 1566–1567 йилларда Абдуллахон II томонидан онаси шарафига қурдирилган Модарихон мадрасасидан иборат.
Ўз даврида Абдуллахон мадрасаси Мовароуннаҳрнинг йирик илм-фан марказларидан бири бўлган. Унда диний фанлар билан бир қаторда математика, геометрия, мантиқ, фалсафа ва тиббиёт ҳам ўқитилган.
Ансамбль 2023–2024 йилларда 6 млрд сўмлик лойиҳа доирасида қисман реставрация қилинган. Ҳозир унга ташриф буюраётган сайёҳлар сони 1 млн нафарга етгани маълум қилинди.