Қадимий Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Фоторепортажда Бухоронинг машҳур мадрасалари, қадимий савдо гумбазлари, ҳунармандчилик устахоналари ва сайёҳлар гавжум кўчалари акс этган. Кадрлар шаҳарда тарих ва замонавий ҳаёт уйғунлигини намоён этади.
Қадимий Бухоро бугунги кунда ҳам Ўзбекистоннинг энг муҳим маданий туризм марказларидан бири бўлиб қолмоқда. Тақдим этилган суратларда шаҳарнинг тарихий ёдгорликлари, машҳур мадрасалари, гумбазли савдо расталари, меъморий ансамбллари ва дунёнинг турли мамлакатларидан келган сайёҳлар гавжум кўчалари акс этган.Фоторепортаж Бухорони кўп асрлик тарих ва замонавий ҳаёт уйғунлашган шаҳар сифатида намоён этади. Сайёҳлар ноёб ўрта аср меъморий обидалари билан танишиб, ҳунармандчилик устахоналари, шарқона бозорлар ва қадимий шаҳарнинг файзли майдонларини зиёрат қилмоқдалар.Мадрасаларнинг маҳобатли пештоқлари, қадимий савдо гумбазлари ва шаҳар ҳаётининг ранг-баранг лавҳалари Бухорога ўзига хос муҳит бағишлайди.Бугунги кунда Бухоро Марказий Осиёнинг энг машҳур сайёҳлик йўналишларидан бири бўлиб, ўзининг бой тарихий мероси, бетакрор маданияти ва Шарқ руҳи билан меҳмонларни ўзига жалб этмоқда.
Ушбу фототасма томошабинларни қадимий шаҳарнинг меъморий дурдоналари, сайёҳлик ҳаёти ва ўзига хос маданий муҳити билан таништиради.
Қадимий Бухоро бугунги кунда ҳам Ўзбекистоннинг энг муҳим маданий туризм марказларидан бири бўлиб қолмоқда. Тақдим этилган суратларда шаҳарнинг тарихий ёдгорликлари, машҳур мадрасалари, гумбазли савдо расталари, меъморий ансамбллари ва дунёнинг турли мамлакатларидан келган сайёҳлар гавжум кўчалари акс этган.
Фоторепортаж Бухорони кўп асрлик тарих ва замонавий ҳаёт уйғунлашган шаҳар сифатида намоён этади. Сайёҳлар ноёб ўрта аср меъморий обидалари билан танишиб, ҳунармандчилик устахоналари, шарқона бозорлар ва қадимий шаҳарнинг файзли майдонларини зиёрат қилмоқдалар.
Мадрасаларнинг маҳобатли пештоқлари, қадимий савдо гумбазлари ва шаҳар ҳаётининг ранг-баранг лавҳалари Бухорога ўзига хос муҳит бағишлайди.
Бугунги кунда Бухоро Марказий Осиёнинг энг машҳур сайёҳлик йўналишларидан бири бўлиб, ўзининг бой тарихий мероси, бетакрор маданияти ва Шарқ руҳи билан меҳмонларни ўзига жалб этмоқда.