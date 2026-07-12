Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260712/bukhara-sayyohlar-shahar-58084064.html
Қадимий Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар
Қадимий Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар
Sputnik Ўзбекистон
Фоторепортажда Бухоронинг машҳур мадрасалари, қадимий савдо гумбазлари, ҳунармандчилик устахоналари ва сайёҳлар гавжум кўчалари акс этган. Кадрлар шаҳарда тарих ва замонавий ҳаёт уйғунлигини намоён этади.
2026-07-12T19:22+0500
2026-07-12T19:22+0500
бухоро
ўзбекистон
тарихий ёдгорлик
тарих
туризм
туристлар
туризм
ички туризм
фото
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58085046_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_820dbccbef3d2ee317605dec2f0c55e1.jpg
Қадимий Бухоро бугунги кунда ҳам Ўзбекистоннинг энг муҳим маданий туризм марказларидан бири бўлиб қолмоқда. Тақдим этилган суратларда шаҳарнинг тарихий ёдгорликлари, машҳур мадрасалари, гумбазли савдо расталари, меъморий ансамбллари ва дунёнинг турли мамлакатларидан келган сайёҳлар гавжум кўчалари акс этган.Фоторепортаж Бухорони кўп асрлик тарих ва замонавий ҳаёт уйғунлашган шаҳар сифатида намоён этади. Сайёҳлар ноёб ўрта аср меъморий обидалари билан танишиб, ҳунармандчилик устахоналари, шарқона бозорлар ва қадимий шаҳарнинг файзли майдонларини зиёрат қилмоқдалар.Мадрасаларнинг маҳобатли пештоқлари, қадимий савдо гумбазлари ва шаҳар ҳаётининг ранг-баранг лавҳалари Бухорога ўзига хос муҳит бағишлайди.Бугунги кунда Бухоро Марказий Осиёнинг энг машҳур сайёҳлик йўналишларидан бири бўлиб, ўзининг бой тарихий мероси, бетакрор маданияти ва Шарқ руҳи билан меҳмонларни ўзига жалб этмоқда.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58085046_96:0:1519:1067_1920x0_80_0_0_8b34961aa9602fdc3ffd5f7146c5af70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
бухоро, ўзбекистон, тарихий ёдгорлик, тарих, туризм, туристлар, туризм, ички туризм, фото, фото
бухоро, ўзбекистон, тарихий ёдгорлик, тарих, туризм, туристлар, туризм, ички туризм, фото, фото

Қадимий Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

19:22 12.07.2026
Oбуна бўлиш
Ушбу фототасма томошабинларни қадимий шаҳарнинг меъморий дурдоналари, сайёҳлик ҳаёти ва ўзига хос маданий муҳити билан таништиради.
Қадимий Бухоро бугунги кунда ҳам Ўзбекистоннинг энг муҳим маданий туризм марказларидан бири бўлиб қолмоқда. Тақдим этилган суратларда шаҳарнинг тарихий ёдгорликлари, машҳур мадрасалари, гумбазли савдо расталари, меъморий ансамбллари ва дунёнинг турли мамлакатларидан келган сайёҳлар гавжум кўчалари акс этган.
Фоторепортаж Бухорони кўп асрлик тарих ва замонавий ҳаёт уйғунлашган шаҳар сифатида намоён этади. Сайёҳлар ноёб ўрта аср меъморий обидалари билан танишиб, ҳунармандчилик устахоналари, шарқона бозорлар ва қадимий шаҳарнинг файзли майдонларини зиёрат қилмоқдалар.
Мадрасаларнинг маҳобатли пештоқлари, қадимий савдо гумбазлари ва шаҳар ҳаётининг ранг-баранг лавҳалари Бухорога ўзига хос муҳит бағишлайди.
Бугунги кунда Бухоро Марказий Осиёнинг энг машҳур сайёҳлик йўналишларидан бири бўлиб, ўзининг бой тарихий мероси, бетакрор маданияти ва Шарқ руҳи билан меҳмонларни ўзига жалб этмоқда.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
1/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
2/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
3/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
4/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
5/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
6/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
7/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
8/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
9/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
10/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
11/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
12/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
13/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
14/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
15/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
16/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
17/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
18/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
19/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар - Sputnik Ўзбекистон
20/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухоро — сайёҳлар танлайдиган шаҳар

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0