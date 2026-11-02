Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261102/uzbekistan-yaim-infografika-61683604.html
Ўзбекистон ЯИМ беш йилда қандай ўзгарди — инфографика
Ўзбекистон ЯИМ беш йилда қандай ўзгарди — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ЯИМи 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида 1 755,5 трлн сўмга етди. Иқтисодий ўсишда хизматлар ва саноат етакчилик қилди. Сўнгги беш йиллик динамика — Sputnik инфографикасида.
2026-11-02T19:51+0500
2026-11-02T19:51+0500
инфографика
иқтисод
миллий статистика қўмитаси
яим
ўсиш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/02/61681076_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e7a09e035b5f79058d7e577344b889ba.png
Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида жорий нархларда 1 755,5 трлн сўмни ташкил этди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, иқтисодиёт ўтган йилнинг мос даврига нисбатан реал ҳисобда 8,3 фоизга ўсди.Ўсишнинг асосий қисми хизмат кўрсатиш соҳаси ҳиссасига тўғри келди. Ушбу тармоқ ЯИМ ўсишига 4,2 фоиз пункт ҳисса қўшди. Саноатнинг ҳиссаси 2 фоиз пунктни, қурилишники эса 1 фоиз пунктни ташкил этди.Хизматлар таркибида савдо, яшаш ва овқатланиш хизматлари, транспорт, сақлаш, ахборот ва алоқа йўналишлари иқтисодий ўсишга салмоқли ҳисса қўшган.Ўзбекистон ЯИМ ҳажми ва ўсиш суръатлари 2022–2026 йилларда қандай ўзгаргани Sputnik Ўзбекистон инфографикасида акс этган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/02/61681076_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_dc6b3c8dc830ffd43e08562703118f4f.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, иқтисод, миллий статистика қўмитаси , яим, ўсиш, инфографика
инфографика, иқтисод, миллий статистика қўмитаси , яим, ўсиш, инфографика

Ўзбекистон ЯИМ беш йилда қандай ўзгарди — инфографика

19:51 02.11.2026
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ЯИМ 2026 йилнинг тўққиз ойида 8,3 фоизга ўсди. Иқтисодий ўсишнинг ярмидан кўпроғи хизмат кўрсатиш соҳаси ҳиссасига тўғри келди.
Динамика объема ВВП Узбекистана за 5 лет - Sputnik Ўзбекистон
Динамика объема ВВП Узбекистана за 5 лет - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида жорий нархларда 1 755,5 трлн сўмни ташкил этди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, иқтисодиёт ўтган йилнинг мос даврига нисбатан реал ҳисобда 8,3 фоизга ўсди.
Ўсишнинг асосий қисми хизмат кўрсатиш соҳаси ҳиссасига тўғри келди. Ушбу тармоқ ЯИМ ўсишига 4,2 фоиз пункт ҳисса қўшди. Саноатнинг ҳиссаси 2 фоиз пунктни, қурилишники эса 1 фоиз пунктни ташкил этди.
Хизматлар таркибида савдо, яшаш ва овқатланиш хизматлари, транспорт, сақлаш, ахборот ва алоқа йўналишлари иқтисодий ўсишга салмоқли ҳисса қўшган.
Ўзбекистон ЯИМ ҳажми ва ўсиш суръатлари 2022–2026 йилларда қандай ўзгаргани Sputnik Ўзбекистон инфографикасида акс этган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0