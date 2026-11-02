https://sputniknews.uz/20261102/uzbekistan-yaim-infografika-61683604.html
Ўзбекистон ЯИМ беш йилда қандай ўзгарди — инфографика
Ўзбекистон ЯИМ беш йилда қандай ўзгарди — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ЯИМи 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида 1 755,5 трлн сўмга етди. Иқтисодий ўсишда хизматлар ва саноат етакчилик қилди. Сўнгги беш йиллик динамика — Sputnik инфографикасида.
2026-11-02T19:51+0500
2026-11-02T19:51+0500
2026-11-02T19:51+0500
инфографика
иқтисод
миллий статистика қўмитаси
яим
ўсиш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/02/61681076_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e7a09e035b5f79058d7e577344b889ba.png
Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида жорий нархларда 1 755,5 трлн сўмни ташкил этди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, иқтисодиёт ўтган йилнинг мос даврига нисбатан реал ҳисобда 8,3 фоизга ўсди.Ўсишнинг асосий қисми хизмат кўрсатиш соҳаси ҳиссасига тўғри келди. Ушбу тармоқ ЯИМ ўсишига 4,2 фоиз пункт ҳисса қўшди. Саноатнинг ҳиссаси 2 фоиз пунктни, қурилишники эса 1 фоиз пунктни ташкил этди.Хизматлар таркибида савдо, яшаш ва овқатланиш хизматлари, транспорт, сақлаш, ахборот ва алоқа йўналишлари иқтисодий ўсишга салмоқли ҳисса қўшган.Ўзбекистон ЯИМ ҳажми ва ўсиш суръатлари 2022–2026 йилларда қандай ўзгаргани Sputnik Ўзбекистон инфографикасида акс этган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/02/61681076_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_dc6b3c8dc830ffd43e08562703118f4f.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, иқтисод, миллий статистика қўмитаси , яим, ўсиш, инфографика
инфографика, иқтисод, миллий статистика қўмитаси , яим, ўсиш, инфографика
Ўзбекистон ЯИМ беш йилда қандай ўзгарди — инфографика
Ўзбекистон ЯИМ 2026 йилнинг тўққиз ойида 8,3 фоизга ўсди. Иқтисодий ўсишнинг ярмидан кўпроғи хизмат кўрсатиш соҳаси ҳиссасига тўғри келди.
Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида жорий нархларда 1 755,5 трлн сўмни ташкил этди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, иқтисодиёт ўтган йилнинг мос даврига нисбатан реал ҳисобда 8,3 фоизга ўсди.
Ўсишнинг асосий қисми хизмат кўрсатиш соҳаси ҳиссасига тўғри келди. Ушбу тармоқ ЯИМ ўсишига 4,2 фоиз пункт ҳисса қўшди. Саноатнинг ҳиссаси 2 фоиз пунктни, қурилишники эса 1 фоиз пунктни ташкил этди.
Хизматлар таркибида савдо, яшаш ва овқатланиш хизматлари, транспорт, сақлаш, ахборот ва алоқа йўналишлари иқтисодий ўсишга салмоқли ҳисса қўшган.
Ўзбекистон ЯИМ ҳажми ва ўсиш суръатлари 2022–2026 йилларда қандай ўзгаргани Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида акс этган.