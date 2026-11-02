Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261102/uzbekistan-pakistan-muhokama-61664875.html
Саидов Покистон ТИВ раҳбари билан ШҲТ саммити ва савдо масалаларини муҳокама қилди
Саидов Покистон ТИВ раҳбари билан ШҲТ саммити ва савдо масалаларини муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Покистон ташқи ишлар вазирлари 2027 йилги ШҲТ саммитига тайёргарликни муҳокама қилди. Томонлар ташкилотдаги раислик даврида бир-бирини қўллаб-қувватлашини билдирди. Савдо ва инвестиция масалалари ҳам кўриб чиқилди.
2026-11-02T09:13+0500
2026-11-02T10:19+0500
ҳамкорлик
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
бахтиёр саидов
покистон
исломобод
саммит
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1c/31102602_0:124:1154:773_1920x0_80_0_0_422b8c119f03604c788dc88193d6bb4d.jpg
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов ва Покистон Бош вазири ўринбосари, ташқи ишлар вазири Муҳаммад Исҳоқ Дор телефон орқали мулоқот қилиб, 2027 йилги Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) саммитига тайёргарлик масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда вазир ўзининг Telegram каналида хабар берди.1 ноябрь куни бўлиб ўтган суҳбатда икки мамлакатнинг 2026–2027 йилларда ШҲТ тузилмаларидаги раислигига алоҳида эътибор қаратилди.Покистон ҳукуматининг расмий маълумотига кўра, Исҳоқ Дор Ўзбекистонни ШҲТ Ҳукумат раҳбарлари кенгашига раисликни қабул қилиб олгани билан табриклаб, Исломободнинг ҳар томонлама кўмагини билдирди.Бахтиёр Саидов эса Покистоннинг ШҲТ Давлат раҳбарлари кенгашидаги раислигини қўллаб-қувватлашини тасдиқлади.Покистон томонининг билдиришича, Саидов ушбу мамлакатнинг минтақавий тинчлик ва хавфсизликни мустаҳкамлаш борасидаги саъй-ҳаракатларини юқори баҳолаган.Ўзбекистон ТИВ маълумотига кўра, суҳбат давомида стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни кенгайтириш, ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини ошириш ҳамда истиқболли лойиҳаларни илгари суриш масалалари муҳокама қилинди.Шунингдек, БМТ, Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти ва Ислом ҳамкорлик ташкилоти доирасидаги алоқалар, минтақавий вазият юзасидан фикр алмашилди.
https://sputniknews.uz/20261001/ozbekiston-pokisto-temir-yol-60874994.html
покистон
исломобод
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1c/31102602_89:110:958:761_1920x0_80_0_0_83f7465ef5edb4f2f2fe85cdf8415d59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ҳамкорлик, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), бахтиёр саидов, покистон, исломобод, саммит, сиёсат
ҳамкорлик, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), бахтиёр саидов, покистон, исломобод, саммит, сиёсат

Саидов Покистон ТИВ раҳбари билан ШҲТ саммити ва савдо масалаларини муҳокама қилди

09:13 02.11.2026 (янгиланди: 10:19 02.11.2026)
© МИВТ УзбекистанаФлаги Узбекистана и Пакистана
Флаги Узбекистана и Пакистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.11.2026
© МИВТ Узбекистана
Oбуна бўлиш
Саидов ва Исҳоқ Дор 2027 йилги ШҲТ саммитига тайёргарлик ҳамда икки давлатнинг ташкилотдаги раислигини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов ва Покистон Бош вазири ўринбосари, ташқи ишлар вазири Муҳаммад Исҳоқ Дор телефон орқали мулоқот қилиб, 2027 йилги Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) саммитига тайёргарлик масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда вазир ўзининг Telegram каналида хабар берди.
1 ноябрь куни бўлиб ўтган суҳбатда икки мамлакатнинг 2026–2027 йилларда ШҲТ тузилмаларидаги раислигига алоҳида эътибор қаратилди.
Покистон ҳукуматининг расмий маълумотига кўра, Исҳоқ Дор Ўзбекистонни ШҲТ Ҳукумат раҳбарлари кенгашига раисликни қабул қилиб олгани билан табриклаб, Исломободнинг ҳар томонлама кўмагини билдирди.
Бахтиёр Саидов эса Покистоннинг ШҲТ Давлат раҳбарлари кенгашидаги раислигини қўллаб-қувватлашини тасдиқлади.
Вазирлар 2027 йилда ўтказиладиган ШҲТ Давлат раҳбарлари саммитининг санаси, унга тайёргарлик жараёни ва ташкилот тадбирлари тақвимини кўриб чиқди.
Покистон томонининг билдиришича, Саидов ушбу мамлакатнинг минтақавий тинчлик ва хавфсизликни мустаҳкамлаш борасидаги саъй-ҳаракатларини юқори баҳолаган.
Ўзбекистон ТИВ маълумотига кўра, суҳбат давомида стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни кенгайтириш, ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини ошириш ҳамда истиқболли лойиҳаларни илгари суриш масалалари муҳокама қилинди.
Шунингдек, БМТ, Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти ва Ислом ҳамкорлик ташкилоти доирасидаги алоқалар, минтақавий вазият юзасидан фикр алмашилди.

Маълумот учун, 2025 йил якунларига кўра Ўзбекистон ва Покистон ўртасидаги савдо ҳажми қарийб 500 млн долларга етган. Жорий йил февраль ойида икки давлат раҳбарлари ўзаро товар айирбошлашни 2 млрд долларга етказиш вазифасини белгилаган эди.

Ўша музокараларда Трансафғон темир йўли қурилишини жадаллаштириш ва Покистон – Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон транспорт йўлагини ривожлантириш ҳам устувор вазифалар қаторида кўрсатилган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Казахстан, Узбекистан и ОАЭ проработают железнодорожный маршрут Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.10.2026
Ўзбекистон, Қозоғистон ва БАА Покистон портларига темир йўл қуради
1 Октябр, 14:08
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0