https://sputniknews.uz/20261001/ozbekiston-pokisto-temir-yol-60874994.html
Ўзбекистон, Қозоғистон ва БАА Покистон портларига темир йўл қуради
Ўзбекистон, Қозоғистон ва БАА Покистон портларига темир йўл қуради
Sputnik Ўзбекистон
Тегишли меморандум уч мамлакат вазирликлари томонидан имзоланди. 01.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-01T14:08+0500
2026-10-01T14:08+0500
2026-10-01T14:08+0500
жамият
ўзбекистон
покистон
баа
қозоғистон
темир йўл
трансафғон темир йўли
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60875111_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d115ccca1e6632ed330333a7c3b44400.jpg
ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Қозоғистон, Ўзбекистон ва Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) Покистон денгиз портларига чиқиш имконини берувчи янги Қозоғистон – Ўзбекистон – Афғонистон – Покистон (CASA) темир йўл йўналиши лойиҳасини биргаликда тайёрлашга келишиб олди.Тегишли ўзаро англашув меморандумини Ўзбекистон ва Қозоғистон Транспорт вазирликлари ҳамда БАА Энергетика ва инфратузилма вазирлиги вакиллари имзолади.Қозоғистон бош вазири матбуот хизмати хабарига кўра, CASA лойиҳаси Марказий ва Жанубий Осиё ўртасидаги транспорт алоқаларини мустаҳкамлаш, шунингдек, халқаро юк ташувлари, савдо, логистика ва инвестициявий ҳамкорликни ривожлантириш учун янги имкониятлар яратишга қаратилган.Томонлар яқин орада техник ва иқтисодий тадқиқотлар ҳамда таҳлилий баҳолашларни ўтказиши, зарур темирйўл инфратузилмаси ва унга алоқадор объектларни қуриш мақсадга мувофиқлигини ўрганиши керак.Шу билан бирга, лойиҳанинг техник, иқтисодий ва молиявий жиҳатларини атрофлича ишлаб чиқиш учун махсус ишчи гуруҳ тузиш режалаштирилмоқда.
https://sputniknews.uz/20250718/ozbekiston-afgoniston-pokiston-tiv-50617394.html
ўзбекистон
покистон
баа
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60875111_149:0:1109:720_1920x0_80_0_0_f38590ebdf5bb6c8c36fb5f991967bd9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, покистон, баа, қозоғистон, темир йўл, трансафғон темир йўли
жамият, ўзбекистон, покистон, баа, қозоғистон, темир йўл, трансафғон темир йўли
Ўзбекистон, Қозоғистон ва БАА Покистон портларига темир йўл қуради
Тегишли меморандум уч мамлакат вазирликлари томонидан имзоланди.
ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Қозоғистон, Ўзбекистон ва Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) Покистон денгиз портларига чиқиш имконини берувчи янги Қозоғистон – Ўзбекистон – Афғонистон – Покистон (CASA) темир йўл йўналиши лойиҳасини биргаликда тайёрлашга келишиб олди.
Тегишли ўзаро англашув меморандумини Ўзбекистон ва Қозоғистон Транспорт вазирликлари ҳамда БАА Энергетика ва инфратузилма вазирлиги вакиллари имзолади.
Қозоғистон бош вазири матбуот хизмати хабарига кўра,
CASA лойиҳаси Марказий ва Жанубий Осиё ўртасидаги транспорт алоқаларини мустаҳкамлаш, шунингдек, халқаро юк ташувлари, савдо, логистика ва инвестициявий ҳамкорликни ривожлантириш учун янги имкониятлар яратишга қаратилган.
Томонлар яқин орада техник ва иқтисодий тадқиқотлар ҳамда таҳлилий баҳолашларни ўтказиши, зарур темирйўл инфратузилмаси ва унга алоқадор объектларни қуриш мақсадга мувофиқлигини ўрганиши керак.
Шу билан бирга, лойиҳанинг техник, иқтисодий ва молиявий жиҳатларини атрофлича ишлаб чиқиш учун махсус ишчи гуруҳ тузиш режалаштирилмоқда.