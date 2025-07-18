Ўзбекистон, Афғонистон ва Покистон Транс-Афғон темир йўлига оид битим имзолади
09:38 18.07.2025 (янгиланди: 14:23 18.07.2025)
© Baxtiyor Saidov/TelegramПервая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана
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Ўзбекистон – Афғонистон – Покистон Транс-Афғон темир йўлининг техник-иқтисодий асосини ишлаб чиқиш бўйича уч томонлама ҳадли битим имзоланди.
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Кеча, 17 июль куни Кобул шаҳрида Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Ўзбекистон, Афғонистон ва Покистон ташқи ишлар вазирларининг биринчи уч томонлама учрашувида иштирок этди. Бу ҳақда Саидов Телеграм каналида хабар берди.
© Baxtiyor Saidov/TelegramПервая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана
Первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана
“Ўзбекистон, Афғонистон ва Покистон ташқи ишлар вазирларининг биринчи уч томонлама учрашуви ўзаро ишонч, яхши қўшничилик ва минтақавий ҳамкорликни чуқурлаштириш йўлидаги тарихий қадам бўлди”, - дейилади хабарда.
© Baxtiyor Saidov/TelegramПервая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана
Первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана
Учрашувда бутун Евроосиё учун стратегик аҳамиятга эга бўлган Ўзбекистон – Афғонистон – Покистон Транс-Афғон темир йўлининг техник-иқтисодий асосини ишлаб чиқиш бўйича уч томонлама ҳадли битим имзоланди.
Қайд этилишича, мазкур лойиҳа савдони кучайтиради, Афғонистоннинг иқтисодий тикланишини қўллаб-қувватлайди ва жанубий портлар орқали жаҳон бозорларига янги йўл очади.
© Baxtiyor Saidov/TelegramПервая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана
Первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана
Савдо алоқаларини мустаҳкамлаш, қишлоқ хўжалиги, фармацевтика, тўқимачилик ва қурилиш соҳаларида ҳамкорлик масаласи, шунингдек, Термиз халқаро савдо марказидан фойдаланишни кенгайтириш яна бир бор тасдиқланди.