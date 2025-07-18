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https://sputniknews.uz/20250718/ozbekiston-afgoniston-pokiston-tiv-50617394.html
Ўзбекистон, Афғонистон ва Покистон Транс-Афғон темир йўлига оид битим имзолади
Ўзбекистон, Афғонистон ва Покистон Транс-Афғон темир йўлига оид битим имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Учрашувда бутун Евроосиё учун стратегик аҳамиятга эга бўлган Ўзбекистон – Афғонистон – Покистон Транс-Афғон темир йўлининг техник-иқтисодий асосини ишлаб чиқиш бўйича уч томонлама ҳадли битим имзоланди.Қайд этилишича, мазкур лойиҳа савдони кучайтиради, Афғонистоннинг иқтисодий тикланишини қўллаб-қувватлайди ва жанубий портлар орқали жаҳон бозорларига янги йўл очади.
2025-07-18T09:38+0500
2025-07-18T14:23+0500
сиёсат
ўзбекистон
покистон
афғонистон
учрашув
ҳамкорлик
бахтиёр саидов
кобул
темир йўл
битим
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ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Кеча, 17 июль куни Кобул шаҳрида Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Ўзбекистон, Афғонистон ва Покистон ташқи ишлар вазирларининг биринчи уч томонлама учрашувида иштирок этди. Бу ҳақда Саидов Телеграм каналида хабар берди.Қайд этилишича, мазкур лойиҳа савдони кучайтиради, Афғонистоннинг иқтисодий тикланишини қўллаб-қувватлайди ва жанубий портлар орқали жаҳон бозорларига янги йўл очади.Савдо алоқаларини мустаҳкамлаш, қишлоқ хўжалиги, фармацевтика, тўқимачилик ва қурилиш соҳаларида ҳамкорлик масаласи, шунингдек, Термиз халқаро савдо марказидан фойдаланишни кенгайтириш яна бир бор тасдиқланди.
https://sputniknews.uz/20250520/transafgon-temir-yol-markaziy-janubiy-osiyo-49449486.html
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Ўзбекистон, Афғонистон ва Покистон Транс-Афғон темир йўлига оид битим имзолади

09:38 18.07.2025 (янгиланди: 14:23 18.07.2025)
© Baxtiyor Saidov/TelegramПервая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана
Первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.07.2025
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон – Афғонистон – Покистон Транс-Афғон темир йўлининг техник-иқтисодий асосини ишлаб чиқиш бўйича уч томонлама ҳадли битим имзоланди.
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Кеча, 17 июль куни Кобул шаҳрида Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Ўзбекистон, Афғонистон ва Покистон ташқи ишлар вазирларининг биринчи уч томонлама учрашувида иштирок этди. Бу ҳақда Саидов Телеграм каналида хабар берди.
© Baxtiyor Saidov/TelegramПервая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана
Первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.07.2025
Первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана
© Baxtiyor Saidov/Telegram
“Ўзбекистон, Афғонистон ва Покистон ташқи ишлар вазирларининг биринчи уч томонлама учрашуви ўзаро ишонч, яхши қўшничилик ва минтақавий ҳамкорликни чуқурлаштириш йўлидаги тарихий қадам бўлди”, - дейилади хабарда.
© Baxtiyor Saidov/TelegramПервая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана
Первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.07.2025
Первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Учрашувда бутун Евроосиё учун стратегик аҳамиятга эга бўлган Ўзбекистон – Афғонистон – Покистон Транс-Афғон темир йўлининг техник-иқтисодий асосини ишлаб чиқиш бўйича уч томонлама ҳадли битим имзоланди.
Қайд этилишича, мазкур лойиҳа савдони кучайтиради, Афғонистоннинг иқтисодий тикланишини қўллаб-қувватлайди ва жанубий портлар орқали жаҳон бозорларига янги йўл очади.
© Baxtiyor Saidov/TelegramПервая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана
Первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.07.2025
Первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Савдо алоқаларини мустаҳкамлаш, қишлоқ хўжалиги, фармацевтика, тўқимачилик ва қурилиш соҳаларида ҳамкорлик масаласи, шунингдек, Термиз халқаро савдо марказидан фойдаланишни кенгайтириш яна бир бор тасдиқланди.
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