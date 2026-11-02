Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261102/tashkent-kazakhstan-futbolchilar-shifoxona-61672764.html
Тошкентда қозоғистонлик ёш футболчилар шифохонада — оммавий заҳарланиш гумон қилинмоқда
Тошкентда қозоғистонлик ёш футболчилар шифохонада — оммавий заҳарланиш гумон қилинмоқда
Sputnik Ўзбекистон
ошкентда ўтказилаётган Dostlik Cup 2026 халқаро футбол турнири иштирокчиларидан 28 нафари шифохонага ётқизилди. Қозоғистон ТИВ вазиятни назоратга олган. Болаларнинг касалланиш сабаблари ўрганилмоқда.
2026-11-02T12:31+0500
2026-11-02T12:35+0500
футбол
спорт
қозоғистон
заҳарланиш
шифохона
ўзбекистон
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54965005_0:66:1247:767_1920x0_80_0_0_dcc16ae89d45a6823a2976d7aa3a042b.jpg
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Тошкентда ўтказилаётган "Dostlik Cup 2026" халқаро футбол турнирида иштирок этиш учун келган қозоғистонлик ёш футболчилар шифохонага ётқизилди. Бу ҳақда Sputnik Қозоғистон хабар берди.Маълумотларга кўра, 31 октябрь куни меҳмонхонада нонушта қилган болалар ва катталарда қорин оғриғи ҳамда тана ҳарорати кўтарилиши каби аломатлар кузатилган. Бироқ касалланишнинг аниқ сабаби ҳозирча расман тасдиқланмаган."Tengri Sport" эса Қарағанди вилояти спорт бошқармасига таяниб, шифохонага ётқизилганлар сони 28 нафарга етганини маълум қилди. Улар орасида 16 нафар ёш футболчи, бир мураббий ва 11 нафар ота-она бор.Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги ҳам ҳолат юзасидан муносабат билдирди.Вазирлик маълумотига кўра, тиббий ёрдамга муҳтож Қозоғистон фуқаролари Ўзбекистондаги ихтисослаштирилган тиббиёт муассасаларига жойлаштирилган ва уларга зарур тиббий ёрдам кўрсатилмоқда.
https://sputniknews.uz/20261022/khorazm-ona-farzand-olim-jinoyat-ish-61396138.html
қозоғистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54965005_70:0:1178:831_1920x0_80_0_0_01c76532f44ea8486508d0f1630e3b16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
футбол, спорт, қозоғистон, заҳарланиш, шифохона, ўзбекистон, тошкент
футбол, спорт, қозоғистон, заҳарланиш, шифохона, ўзбекистон, тошкент

Тошкентда қозоғистонлик ёш футболчилар шифохонада — оммавий заҳарланиш гумон қилинмоқда

12:31 02.11.2026 (янгиланди: 12:35 02.11.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.11.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Тошкентдаги халқаро футбол мусобақасига келган қозоғистонлик ёш футболчилар ва уларга ҳамроҳлик қилган катталар шифохонага ётқизилди. Қозоғистон ТИВ вазиятни назоратга олган.
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Тошкентда ўтказилаётган "Dostlik Cup 2026" халқаро футбол турнирида иштирок этиш учун келган қозоғистонлик ёш футболчилар шифохонага ётқизилди. Бу ҳақда Sputnik Қозоғистон хабар берди.
Маълумотларга кўра, 31 октябрь куни меҳмонхонада нонушта қилган болалар ва катталарда қорин оғриғи ҳамда тана ҳарорати кўтарилиши каби аломатлар кузатилган.
Бир сутка давомида 15 нафар бола касалланган. Ота-оналарнинг айтишича, нонушта пайтида тухум емаган болалар касалланмаган. Шу сабабли улар болалар овқатдан заҳарланган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Бироқ касалланишнинг аниқ сабаби ҳозирча расман тасдиқланмаган.
"Tengri Sport" эса Қарағанди вилояти спорт бошқармасига таяниб, шифохонага ётқизилганлар сони 28 нафарга етганини маълум қилди. Улар орасида 16 нафар ёш футболчи, бир мураббий ва 11 нафар ота-она бор.
Хабарга кўра, беморлар Тошкентдаги 5-сонли шаҳар юқумли касалликлар шифохонасида даволанмоқда.
Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги ҳам ҳолат юзасидан муносабат билдирди.
Вазирлик маълумотига кўра, тиббий ёрдамга муҳтож Қозоғистон фуқаролари Ўзбекистондаги ихтисослаштирилган тиббиёт муассасаларига жойлаштирилган ва уларга зарур тиббий ёрдам кўрсатилмоқда.

Маълумот учун, "Dostlik Cup 2026" халқаро футбол мусобақаси 28 октябрдан 2 ноябргача Тошкентда ўтказилмоқда. Унда Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистоннинг хусусий футбол клублари иштирок этмоқда.

КенгайтиришЙиғиштириш
Скорая помощь несётся на вызов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.10.2026
Хоразмда она ва уч фарзандининг заҳарланиб ўлиши юзасидан жиноят иши қўзғатилди
22 Октябр, 11:16
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0