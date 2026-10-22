https://sputniknews.uz/20261022/khorazm-ona-farzand-olim-jinoyat-ish-61396138.html
Хоразмда она ва уч фарзандининг заҳарланиб ўлиши юзасидан жиноят иши қўзғатилди
Хоразмда она ва уч фарзандининг заҳарланиб ўлиши юзасидан жиноят иши қўзғатилди
Sputnik Ўзбекистон
Хоразмнинг Боғот туманида она ва унинг уч нафар вояга етмаган фарзанди вафот этди. Дастлабки маълумотларга кўра, улар туғилган кундан қолган овқатни истеъмол қилган. Бош прокуратура жиноят иши қўзғатилганини маълум қилди.
2026-10-22T11:16+0500
2026-10-22T11:16+0500
2026-10-22T11:28+0500
заҳарланиш
вафот этди
жамият
хоразм вилояти
оила
бола
бош прокуратура
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55018816_0:118:1135:756_1920x0_80_0_0_cfb11789edced5f5b4eac15b21a359fb.png
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Хоразм вилоятининг Боғот туманида бир оиланинг тўрт аъзоси — она ва унинг уч нафар вояга етмаган фарзандининг ўлими юзасидан жиноят иши қўзғатилди. Бу ҳақда Бош прокуратура матбуот хизмати хабар берди.Дастлабки маълумотларга кўра, оила аъзолари 8 октябрь куни аввалги куни ўтказилган туғилган кун тадбиридан қолган озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол қилган. Шундан сўнг уларда заҳарланиш аломатлари кузатилган.Фуқароларнинг ўлим сабабларини аниқлаш мақсадида суд-тиббий экспертизаси тайинланган. Текширувга Хоразм вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси, Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати ҳамда Соғлиқни сақлаш бошқармаси мутахассислари жалб қилинган.Бош прокуратура маълум қилишича, ҳолатда истеъмолчилар ҳаёти ва соғлиғи учун хавфсизлик талабларига жавоб бермайдиган товарларни ишлаб чиқариш, сақлаш ёки муомалага киритиш билан боғлиқ жиноят аломатлари мавжудлиги сабабли 10 октябрь куни Жиноят кодексининг 276¹¹-моддаси 4-қисми "а" банди билан жиноят иши қўзғатилган.Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Фожианинг аниқ сабаблари ва барча ҳолатлари суд-тиббий экспертизаси ҳамда тергов натижалари асосида аниқланади.
https://sputniknews.uz/20251124/bukhara-oila-zaharlanish-halok-53704322.html
хоразм вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/14/55018816_0:0:1009:756_1920x0_80_0_0_2ba37c68776830d0243bb8d0ae4ac8c7.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
заҳарланиш, вафот этди, жамият, хоразм вилояти, оила, бола, бош прокуратура
заҳарланиш, вафот этди, жамият, хоразм вилояти, оила, бола, бош прокуратура
Хоразмда она ва уч фарзандининг заҳарланиб ўлиши юзасидан жиноят иши қўзғатилди
11:16 22.10.2026 (янгиланди: 11:28 22.10.2026)
Хоразмда овқатдан заҳарланиш оқибатида она ва унинг уч фарзанди вафот этди. Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилди.
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik.
Хоразм вилоятининг Боғот туманида бир оиланинг тўрт аъзоси — она ва унинг уч нафар вояга етмаган фарзандининг ўлими юзасидан жиноят иши қўзғатилди. Бу ҳақда Бош прокуратура матбуот хизмати хабар берди
.
Дастлабки маълумотларга кўра, оила аъзолари 8 октябрь куни аввалги куни ўтказилган туғилган кун тадбиридан қолган озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол қилган. Шундан сўнг уларда заҳарланиш аломатлари кузатилган.
9–10 октябрь кунлари она ва унинг уч нафар фарзанди вафот этган.
Фуқароларнинг ўлим сабабларини аниқлаш мақсадида суд-тиббий экспертизаси тайинланган. Текширувга Хоразм вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси, Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати ҳамда Соғлиқни сақлаш бошқармаси мутахассислари жалб қилинган.
Бош прокуратура маълум қилишича, ҳолатда истеъмолчилар ҳаёти ва соғлиғи учун хавфсизлик талабларига жавоб бермайдиган товарларни ишлаб чиқариш, сақлаш ёки муомалага киритиш билан боғлиқ жиноят аломатлари мавжудлиги сабабли 10 октябрь куни Жиноят кодексининг 276¹¹-моддаси 4-қисми "а" банди билан жиноят иши қўзғатилган.
Мазкур модда хавфсизлик талабларига жавоб бермайдиган товарлар, ишлар ёки хизматлар одамлар ўлимига сабаб бўлиши билан боғлиқ жавобгарликни назарда тутади.
Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Фожианинг аниқ сабаблари ва барча ҳолатлари суд-тиббий экспертизаси ҳамда тергов натижалари асосида аниқланади.