Бухорода бир оила аъзолари номаълум заҳарланишдан вафот этди
Бухорода бир оила аъзолари номаълум заҳарланишдан вафот этди
Бухорода бир оила номаълум этиологияли заҳарланиш оқибатида вафот этди. Дастлабки экспертиза ўткир нафас ва юрак-қон томир етишмовчилигини қайд этди. Текширув олиб борилмоқда.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Бухоро шаҳридаги кўп қаватли уйларнинг бирида эр-хотин ва уларнинг икки нафар вояга етмаган фарзанди заҳарланиб вафот этди. Бу ҳақда Бош прокуратура матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, 23 ноябрь куни Бухоро шаҳридаги Ҳамза кўчаси 15-уйда яшаган оила — 1982 йилда туғилган эркак, 1985 йилда туғилган турмуш ўртоғи ва икки нафар вояга етмаган қиз фарзанди вафот этган.Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан Бухоро шаҳар прокуратураси терговга қадар текширув олиб бормоқда.
Бухорода бир оила аъзолари номаълум заҳарланишдан вафот этди

15:24 24.11.2025 (янгиланди: 16:58 24.11.2025)
Шаҳардаги кўп қаватли уйлардан бирида эр-хотин ва уларнинг икки фарзанди жонсиз ҳолда топилган.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Бухоро шаҳридаги кўп қаватли уйларнинг бирида эр-хотин ва уларнинг икки нафар вояга етмаган фарзанди заҳарланиб вафот этди. Бу ҳақда Бош прокуратура матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, 23 ноябрь куни Бухоро шаҳридаги Ҳамза кўчаси 15-уйда яшаган оила — 1982 йилда туғилган эркак, 1985 йилда туғилган турмуш ўртоғи ва икки нафар вояга етмаган қиз фарзанди вафот этган.
Суд-тиббий экспертларининг дастлабки хулосасига кўра, марҳумлар номаълум этиологияли заҳарланиш оқибатида ўткир нафас олиш ва юрак-қон томир фаолияти етишмовчилигидан вафот этгани қайд этилган.
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан Бухоро шаҳар прокуратураси терговга қадар текширув олиб бормоқда.
