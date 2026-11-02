Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261102/samarkand-russia-shifokor-kasallik-muhokama-61682933.html
Самарқандда 250 дан зиёд россиялик шифокор кам учрайдиган касалликларни муҳокама қилди
Самарқандда 250 дан зиёд россиялик шифокор кам учрайдиган касалликларни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда ўтган "Чегарасиз ҳамдўстлик" форумида 250 дан ортиқ россиялик тиббиёт ходими қатнашди. Икки кун давомида 55 та илмий сессия ва беморлар иштирокида 20 та амалий маҳорат дарси ташкил этилди.
2026-11-02T18:29+0500
2026-11-02T18:29+0500
шифокор
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
ўзбекистон фанлар академияси
ҳамкорлик
марказий осиё
россия
жамият
самарқанд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/02/61684809_238:0:3495:1832_1920x0_80_0_0_3c5588c76c881cd67bb8c1875b717037.jpg
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Самарқандда бўлиб ўтган V Халқаро "Чегарасиз ҳамдўстлик" форумида 250 нафардан ортиқ россиялик тиббиёт ходими иштирок этди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар бермоқда.29–30 октябрь кунлари ўтказилган анжуман ирсий ва кам учрайдиган (орфан) касалликларни эрта аниқлаш, ташхислаш ҳамда даволашнинг замонавий усулларига бағишланди.Иштирокчилар янги туғилган чақалоқларда ирсий касалликларни эрта аниқлаш, генетик таҳлиллар, замонавий даволаш усуллари ҳамда кам учрайдиган касалликларга чалинган беморларни зарур дори воситалари билан таъминлаш масалаларини муҳокама қилди.Форум педиатрия, офтальмология, кардиология, травматология-ортопедия ва тиббиётнинг бошқа йўналишлари бўйича ихтисослашган шўбаларда давом этди. Амалий машғулотларда мураккаб клиник ҳолатлар, генетик таҳлил натижаларини талқин қилиш ва ташхис қўйиш усуллари ўрганилди.Маърузачилар орасида Россия Фанлар академияси академиклари Владимир Стародубов, Александр Румянцев ва Сергей Куцев, шунингдек, Ўзбекистон Фанлар академияси академиги Тамара Арипова бор эди.Форум Самарқанд давлат тиббиёт университетида ўтказилди. Унинг илмий ташкилотчилари қаторида Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Фанлар академияси ва Иммунология ҳамда инсон геномикаси институти ҳам бор.
https://sputniknews.uz/20261021/russia-tibbiyot-talabalar-bukhara-61372750.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/02/61684809_645:0:3088:1832_1920x0_80_0_0_848830653772f1d70846ed9180aad95d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шифокор, соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), ўзбекистон фанлар академияси , ҳамкорлик, марказий осиё, россия, жамият, самарқанд
шифокор, соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), ўзбекистон фанлар академияси , ҳамкорлик, марказий осиё, россия, жамият, самарқанд

Самарқандда 250 дан зиёд россиялик шифокор кам учрайдиган касалликларни муҳокама қилди

18:29 02.11.2026
© SputnikБолее 250 медиков из России приняли участие в форуме "Содружество без границ" в Самарканде
Более 250 медиков из России приняли участие в форуме Содружество без границ в Самарканде - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.11.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Самарқандда 250 нафардан ортиқ россиялик тиббиёт ходими ирсий ва кам учрайдиган касалликларга бағишланган форумда қатнашди.
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Самарқандда бўлиб ўтган V Халқаро "Чегарасиз ҳамдўстлик" форумида 250 нафардан ортиқ россиялик тиббиёт ходими иштирок этди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар бермоқда.
29–30 октябрь кунлари ўтказилган анжуман ирсий ва кам учрайдиган (орфан) касалликларни эрта аниқлаш, ташхислаш ҳамда даволашнинг замонавий усулларига бағишланди.
Россиялик мутахассисларнинг аксарияти илмий маърузалар тақдим этди. Форум дастуридан 55 та илмий сессия ва бевосита беморлар иштирокидаги 20 та амалий маҳорат дарси ўрин олди.
Иштирокчилар янги туғилган чақалоқларда ирсий касалликларни эрта аниқлаш, генетик таҳлиллар, замонавий даволаш усуллари ҳамда кам учрайдиган касалликларга чалинган беморларни зарур дори воситалари билан таъминлаш масалаларини муҳокама қилди.
Форум педиатрия, офтальмология, кардиология, травматология-ортопедия ва тиббиётнинг бошқа йўналишлари бўйича ихтисослашган шўбаларда давом этди. Амалий машғулотларда мураккаб клиник ҳолатлар, генетик таҳлил натижаларини талқин қилиш ва ташхис қўйиш усуллари ўрганилди.
Маърузачилар орасида Россия Фанлар академияси академиклари Владимир Стародубов, Александр Румянцев ва Сергей Куцев, шунингдек, Ўзбекистон Фанлар академияси академиги Тамара Арипова бор эди.
Анжуманда Ўзбекистон ва Россиядан ташқари Европа ҳамда Марказий Осиё давлатларидан келган олимлар ва шифокорлар ҳам иштирок этди.
Форум Самарқанд давлат тиббиёт университетида ўтказилди. Унинг илмий ташкилотчилари қаторида Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Фанлар академияси ва Иммунология ҳамда инсон геномикаси институти ҳам бор.
Студенты РУДН неделю изучали работу врачей в Бухаре - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.10.2026
Россиялик тиббиёт талабалари бир ҳафта давомида Бухорода шифокорлар ишини ўрганди
21 Октябр, 12:48
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0