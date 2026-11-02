https://sputniknews.uz/20261102/poytaxt-parking-soxta-sms-61680797.html
"Poytaxt Parking" номидан "қарздорлик" ҳақида сохта SMSлар тарқатилмоқда
"Poytaxt Parking" номидан "қарздорлик" ҳақида сохта SMSлар тарқатилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Poytaxt Parking номидан автотураргоҳ учун қарздорлик ҳақида сохта SMSлар юборилмоқда. Компания бундай хабарларни юбормаслигини маълум қилди ва ҳайдовчиларга хавфсизлик чораларини эслатди.
2026-11-02T17:01+0500
2026-11-02T17:01+0500
2026-11-02T17:01+0500
фирибгарлик
жамият
пойтахт
тошкент
рақамли технологиялар
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1430/67/14306737_0:245:3071:1973_1920x0_80_0_0_a724317ac16addae07185f540feea549.jpg
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. "Poytaxt Parking" номидан пуллик автотураргоҳ учун қарздорлик мавжудлиги ҳақида сохта SMS-хабарлар тарқатилмоқда. Бу ҳақда компания матбуот хизмати огоҳлантирди.Маълум қилинишича, хабарларда автотураргоҳ учун тўлов амалга оширилмагани айтилиб, "қарздорлик"ни тўлаш учун махсус ҳаволага ўтиш таклиф қилинади.Компания ҳайдовчиларга қуйидаги тавсияларни берди:Шунингдек, пуллик автотураргоҳ учун тўлов ҳолатини фақат "Poytaxt Parking" мобил иловаси орқали текшириш мумкинлиги эслатилди.Қўшимча маълумот олиш учун 78 113 67 00 телефон рақами ёки Telegram тармоғидаги @PoytaxtParkingsupportbot ботига мурожаат қилиш мумкин.
https://sputniknews.uz/20260114/tashkent-hokim-soxta-akkauntlar-ogohlantirish-54795031.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1430/67/14306737_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a39195dbc18e0f009d631dbb6d2de5d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фирибгарлик, жамият, пойтахт, тошкент, рақамли технологиялар, ўзбекистон
фирибгарлик, жамият, пойтахт, тошкент, рақамли технологиялар, ўзбекистон
"Poytaxt Parking" номидан "қарздорлик" ҳақида сохта SMSлар тарқатилмоқда
Компания ҳайдовчиларни шубҳали ҳаволаларни очмасликка чақирди.
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
"Poytaxt Parking" номидан пуллик автотураргоҳ учун қарздорлик мавжудлиги ҳақида сохта SMS-хабарлар тарқатилмоқда. Бу ҳақда компания матбуот хизмати огоҳлантирди
.
Маълум қилинишича, хабарларда автотураргоҳ учун тўлов амалга оширилмагани айтилиб, "қарздорлик"ни тўлаш учун махсус ҳаволага ўтиш таклиф қилинади.
"Poytaxt Parking" бундай SMS-хабарларни юбормаслигини таъкидлади.
Компания ҳайдовчиларга қуйидаги тавсияларни берди:
шубҳали ҳаволаларни очмаслик;
банк картаси маълумотлари ва автомобиль давлат рақамини киритмаслик;
сохта хабарларни ўчириб ташлаш;
агар карта маълумотлари киритилган бўлса, дарҳол банкка мурожаат қилиб, картани блоклаш.
Шунингдек, пуллик автотураргоҳ учун тўлов ҳолатини фақат "Poytaxt Parking" мобил иловаси орқали текшириш мумкинлиги эслатилди.
Қўшимча маълумот олиш учун 78 113 67 00 телефон рақами ёки Telegram тармоғидаги @PoytaxtParkingsupportbot ботига мурожаат қилиш мумкин.