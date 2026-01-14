https://sputniknews.uz/20260114/tashkent-hokim-soxta-akkauntlar-ogohlantirish-54795031.html
Тошкент ҳокимлиги ҳоким номидан фойдаланаётган фирибгарлардан огоҳлантирди
Тошкент ҳокимлиги ҳоким номидан фойдаланаётган фирибгарлардан огоҳлантирди
Sputnik Ўзбекистон
Ижтимоий тармоқларда фирибгарлар Шавкат Умурзаков — Тошкент шаҳар ҳокими номидан сохта аккаунтлар очиб, фуқароларга турли мурожаатлар йўллаётгани аниқланди.
2026-01-14T13:31+0500
2026-01-14T13:31+0500
2026-01-14T14:26+0500
шавкат умурзоқов
ўзбекистон
жамият
ижтимоий тармоқ
фирибгарлик
фирибгар
ҳокимият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/08/15961498_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_613c160289924a782b292059846d9f1d.jpg
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik. Ижтимоий тармоқларда фирибгарлар Тошкент шаҳар ҳокими Шавкат Умурзоқов номидан фойдаланиб, сохта аккаунтлар очаётгани аниқланди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, сохта аккаунтларда ҳокимнинг расми, исми ва фамилияси қўлланилиб, фуқароларга турли мурожаатлар ва хабарлар юборилмоқда.Шунингдек, таъкидланишича, Тошкент шаҳар ҳокими ёки ҳокимликка алоқадор мансабдор шахслар аҳолига шахсий тартибда хабар юбормайди. Агар расмий саҳифа ёки алоқа канали очиладиган бўлса, бу ҳақда фақат ҳокимлик матбуот хизматининг расмий ахборот каналлари орқали олдиндан маълум қилинади.
https://sputniknews.uz/20251223/firibgarlar-ijtimoiy-tarmoq-akkaunt-buzish-54404029.html
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/08/15961498_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_82a0bf68df6f12ed741d173211bf8efd.jpg
Тошкент ҳокимлиги ҳоким номидан фойдаланаётган фирибгарлардан огоҳлантирди
13:31 14.01.2026 (янгиланди: 14:26 14.01.2026)
Тошкент шаҳар ҳокимлиги ижтимоий тармоқларда ҳоким Шавкат Умурзаков номидан очилаётган сохта аккаунтлар ҳақида фуқароларни огоҳлантирди
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik.
Ижтимоий тармоқларда фирибгарлар Тошкент шаҳар ҳокими Шавкат Умурзоқов номидан фойдаланиб, сохта аккаунтлар очаётгани аниқланди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, сохта аккаунтларда ҳокимнинг расми, исми ва фамилияси қўлланилиб, фуқароларга турли мурожаатлар ва хабарлар юборилмоқда.
Тошкент шаҳар ҳокимлиги бундай аккаунтлар сохта бўлиб, уларга ишонмаслик ва мулоқотга киришмаслик қатъиян тавсия этди. Ушбу аккаунтларнинг барчаси фирибгарларга тегишли экани билдирилди.
Шунингдек, таъкидланишича, Тошкент шаҳар ҳокими ёки ҳокимликка алоқадор мансабдор шахслар аҳолига шахсий тартибда хабар юбормайди. Агар расмий саҳифа ёки алоқа канали очиладиган бўлса, бу ҳақда фақат ҳокимлик матбуот хизматининг расмий ахборот каналлари орқали олдиндан маълум қилинади.