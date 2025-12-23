Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251223/firibgarlar-ijtimoiy-tarmoq-akkaunt-buzish-54404029.html
Фирибгарлик ва шантаж: фирибгарлар ижтимоий тармоқдаги аккаунтларни нега бузиши очиқланди
Фирибгарлик ва шантаж: фирибгарлар ижтимоий тармоқдаги аккаунтларни нега бузиши очиқланди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ИИВ фирибгарлар оддий фойдаланувчилар аккаунтларини нега ва қандай мақсадларда бузиб киришини изоҳлади. Вазирликка кўра, бундай аккаунтлар фишинг, шантаж ва алдаш схемаларида кенг қўлланилади.
2025-12-23T12:21+0500
2025-12-23T12:21+0500
россия
интернет
рақамли технологиялар
сунъий интеллект
жамият
иив
киберхавфсизлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/14/47208872_0:219:2838:1815_1920x0_80_0_0_aded33c78c3957097f6696ea23f698cd.jpg
ТОШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Фирибгарлар оддий фойдаланувчиларнинг мессенжер ва ижтимоий тармоқлардаги аккаунтларини бузиб, улардан фишинг хабарларини тарқатиш, шубҳали схемаларда иштирок этиш ҳамда шантаж қилиш учун фойдаланади. Бу ҳақда Россия ИИВ Кибержиноятларга қарши кураш бошқармаси маълум қилди.Вазирликка кўра, бундай аккаунтларга киришдан асосий мақсад ёзишмаларни ўқиш эмас. Улар, аввало, восита сифатида қўлланилади — фирибгарлик хабарларини тарқатиш, турли “кулранг” схемаларда иштирок этиш ёки эгасини шантаж қилиш учун. Чунки оддий фойдаланувчилар аккаунтларида ҳужжатлар, шахсий фотосуратлар, иш ёзишмалари каби маълумотлар сақланади ва улар босим ўтказишда қўл келади.ИИВнинг таъкидлашича, кўпчилик аккаунт қийматини обуначилар сони ёки “юлдуз” мақоми билан боғлайди, аммо ноқонуний бозорда аксинча — оддий, лекин фаол аккаунтлар кўпроқ талабга эга.Шунингдек, ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари овоз ва видео маълумотлар алоҳида хавф туғдиришини таъкидламоқда. Мессенжерларда йиллар давомида йиғилган овозли хабарлар ва видеолар нейротармоқлар ёрдамида фойдаланувчи овозини тақлид қилиш имконини беради. Бу эса яқинлар учун алданиш хавфини оширади, чунки сўз фақат матн ҳақида эмас, балки таниш овоз ва мулоқот услуби ҳақида бормоқда.ИИВ мисол сифатида педагог аккаунти бузилиб, унинг номидан ота-оналар учун гуруҳ чат очилган ҳолатни келтирди. Жиноятчилар ўқитувчига бўлган ишончдан фойдаланиб, гўёки Санкт-Петербургда яшаш ва овқатланиш учун шошилинч пул йиғиш ҳақида хабар тарқатган.
https://sputniknews.uz/20251103/kredit-firibgarlik-qurbonlar-qarz-tolamaslik-53206022.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/14/47208872_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26c4a6524fa3aa492a2b5192d2174c9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия иив, фирибгарлар, аккаунт бузиш, ижтимоий тармоқлар, мессенжерлар, фишинг, кибержиноят, шантаж, шахсий маълумотлар, овозли хабарлар, нейротармоқлар, интернет хавфсизлиги
россия иив, фирибгарлар, аккаунт бузиш, ижтимоий тармоқлар, мессенжерлар, фишинг, кибержиноят, шантаж, шахсий маълумотлар, овозли хабарлар, нейротармоқлар, интернет хавфсизлиги

Фирибгарлик ва шантаж: фирибгарлар ижтимоий тармоқдаги аккаунтларни нега бузиши очиқланди

12:21 23.12.2025
© Sputnik / Кирилл КаллиниковМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.12.2025
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Oбуна бўлиш
Россия ИИВнинг маълум қилишича, фирибгарлар ижтимоий тармоқлардаги аккаунтларни ёзишма ўқиш учун эмас, балки шантаж қилиш ва турли фирибгарлик схемаларида фойдаланиш мақсадида бузиб кирмоқда.
ТОШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Фирибгарлар оддий фойдаланувчиларнинг мессенжер ва ижтимоий тармоқлардаги аккаунтларини бузиб, улардан фишинг хабарларини тарқатиш, шубҳали схемаларда иштирок этиш ҳамда шантаж қилиш учун фойдаланади. Бу ҳақда Россия ИИВ Кибержиноятларга қарши кураш бошқармаси маълум қилди.
Вазирликка кўра, бундай аккаунтларга киришдан асосий мақсад ёзишмаларни ўқиш эмас. Улар, аввало, восита сифатида қўлланилади — фирибгарлик хабарларини тарқатиш, турли “кулранг” схемаларда иштирок этиш ёки эгасини шантаж қилиш учун. Чунки оддий фойдаланувчилар аккаунтларида ҳужжатлар, шахсий фотосуратлар, иш ёзишмалари каби маълумотлар сақланади ва улар босим ўтказишда қўл келади.
ИИВнинг таъкидлашича, кўпчилик аккаунт қийматини обуначилар сони ёки “юлдуз” мақоми билан боғлайди, аммо ноқонуний бозорда аксинча — оддий, лекин фаол аккаунтлар кўпроқ талабга эга.

“Тарихи, контактлари ва одатий фаоллиги бўлган "жонли" профиль инсонлар ва автоматик тизимлар учун ишончли кўринади. Шу боис у суиистеъмоллар учун жуда қулай", — дея қайд этилган вазирлик хабарида.

Шунингдек, ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари овоз ва видео маълумотлар алоҳида хавф туғдиришини таъкидламоқда. Мессенжерларда йиллар давомида йиғилган овозли хабарлар ва видеолар нейротармоқлар ёрдамида фойдаланувчи овозини тақлид қилиш имконини беради. Бу эса яқинлар учун алданиш хавфини оширади, чунки сўз фақат матн ҳақида эмас, балки таниш овоз ва мулоқот услуби ҳақида бормоқда.
© УБК МВД РоссииВ МВД РФ объяснили, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях
В МВД РФ объяснили, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.12.2025
В МВД РФ объяснили, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях
© УБК МВД России
ИИВ мисол сифатида педагог аккаунти бузилиб, унинг номидан ота-оналар учун гуруҳ чат очилган ҳолатни келтирди. Жиноятчилар ўқитувчига бўлган ишончдан фойдаланиб, гўёки Санкт-Петербургда яшаш ва овқатланиш учун шошилинч пул йиғиш ҳақида хабар тарқатган.
Президент ознакомился с презентацией предложений по повышению эффективности борьбы с киберпреступностью - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.11.2025
Онлайн-кредит фирибгарлари қурбонларидан қарзни ундириш бекор қилинади
3 Ноябр, 17:55
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0