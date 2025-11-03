Ўзбекистон
Онлайн-кредит фирибгарлик қурбонлари қарзни тўламайди — Президент таклифларни маъқуллади
Онлайн-кредит фирибгарлик қурбонлари қарзни тўламайди — Президент таклифларни маъқуллади
Президент кибержиноятларга қарши курашиш бўйича таклифлар билан танишди. Тақдимотда шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш, киберфирибгарликка қарши чоралар кўриш ва киберхавфсизликни кучайтириш бўйича вазифалар белгилаб берилди.
Онлайн-кредит фирибгарлик қурбонлари қарзни тўламайди — Президент таклифларни маъқуллади

17:55 03.11.2025 (янгиланди: 21:05 03.11.2025)
Президент кибержиноятларга қарши курашиш таклифлари тақдимоти билан танишди. Унда шахсий маълумотлар ҳимоясидаги муаммолар ва киберфирибгарликка қарши чоралар муҳокама қилинди
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев кибержиноятларга қарши самарали курашиш бўйича таклифлар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда Президент матбуот хизмати хабар қилди.
Тақдимотда таъкидланишича, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш бўйича аниқ механизм йўқ. Айрим тадбиркорлар мижозлар маълумотларини очиқ базаларда сақламоқда. Давлат хизматларида ҳам биометрик идентификация ва электрон имзоларни ҳимоя қилиш кафолатлари етарли эмаслиги қайд этилди.
Шунинг учун маълумотларни шифрлаб сақлаш, маълумотга ишлов берувчиларнинг ягона реестрини юритиш, ва соҳадаги ҳуқуқбузарликлар учун жазони кучайтириш зарурлиги билдирилди.

Онлайн-микроқарзлардаги фирибгарликлар ҳам алоҳида таъкидланди. Бунда жабрланувчилар номига олинган қарзларни улардан ундирмаслик, шубҳали ҳисобварақларни тезкор блоклаш каби чоралар таклиф этилди.

Шу билан бирга, криптоактивларга ҳужумлар ва “ақлли” қурилмаларни бузиш каби янги кибержиноят турларини ўрганиш ва олдини олиш бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш зарурлиги қайд этилди.
Президент таклифларни маъқуллаб, ИИВ Киберхавфсизлик марказининг салоҳиятини ошириш ва кибержиноятларга қарши курашиш самарадорлигини кучайтириш, жумладан, уларни тезкор фош этиш бўйича 7 турдаги янги экспертизани йўлга қўйиш бўйича топшириқлар берди.
