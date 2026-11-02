Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261102/bulgaria-prezident-saylov-61666735.html
Болгарияда Йотова президент сайловларида ғолиб бўлди — у Россия билан мулоқот тарафдори
Болгарияда Йотова президент сайловларида ғолиб бўлди — у Россия билан мулоқот тарафдори
Sputnik Ўзбекистон
Болгария президенти Илияна Йотова сайловнинг иккинчи босқичида ғалаба қозонди. У Европа Иттифоқини Россия билан тўғридан-тўғри мулоқотни тиклашга чақириб, Болгария дипломатик воситачи бўлиши мумкинлигини билдирган.
2026-11-02T09:58+0500
2026-11-02T10:15+0500
сайлов натижалари
сайловлар
дунё янгиликлари
дунёда
болгария
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/02/61666391_0:72:1440:882_1920x0_80_0_0_0a785d6b506cdf265946d60d692670bb.jpg
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Болгариянинг амалдаги президенти Илияна Йотова мамлакатда ўтказилган президентлик сайловининг иккинчи босқичида ғалаба қозонди. Бу ҳақда Болгария Марказий сайлов комиссияси маълумотларида қайд этилган.2 ноябрь соат 05:00 ҳолатига кўра, сайлов участкалари баённомаларининг 99,68 фоизи ҳисоблаб чиқилган. Йотова 57,66 фоиз, унинг рақиби, собиқ муваққат бош вазир Андрей Гюров эса 39,38 фоиз овоз тўплаган.Унинг таъкидлашича, Москва билан мулоқот алоҳида давлатлар эмас, балки бутун Европа Иттифоқи номидан олиб борилса, самаралироқ бўлади. Шунингдек, Йотова Болгария ЕИ ва Россия ўртасида дипломатик мулоқот канали вазифасини бажариши мумкинлигини билдирган.Йотова Украинадаги можарони ҳарбий йўл билан ҳал этиб бўлмаслигини таъкидлаб, музокараларга ўтишни таклиф қилмоқда. У Украинага қўшимча ҳарбий ёрдам кўрсатишга қарши ва Болгария ҳарбийларининг Украинага юборилмаслигини қўллаб-қувватлайди.Унинг рақиби Андрей Гюров эса Ғарб билан яқин ҳамкорликни, шу жумладан, Украинага ёрдам кўрсатишни давом эттиришни ёқлайди.Йотова сайлов натижалари расман тасдиқланса, Болгария тарихида умумхалқ овоз бериш йўли билан президент этиб сайланган биринчи аёл бўлади. Мамлакат президенти беш йил муддатга сайланади.
https://sputniknews.uz/20261026/serbia-saylov-talabalar-vuchich-galaba-61489864.html
болгария
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/02/61666391_65:0:1376:983_1920x0_80_0_0_ef9fa0fe96b48072f43f775b0f686993.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сайлов натижалари, сайловлар, дунё янгиликлари, дунёда, болгария
сайлов натижалари, сайловлар, дунё янгиликлари, дунёда, болгария

Болгарияда Йотова президент сайловларида ғолиб бўлди — у Россия билан мулоқот тарафдори

09:58 02.11.2026 (янгиланди: 10:15 02.11.2026)
© AP PhotoИлияна Йотова победила на президентских выборах в Болгарии
Илияна Йотова победила на президентских выборах в Болгарии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.11.2026
© AP Photo
Oбуна бўлиш
Болгария муваққат президенти Илияна Йотова сайловда 57,66% овоз тўплади. У ЕИ ва Россия ўртасида мулоқотни тиклаш ҳамда Украинадаги можарони музокаралар орқали ҳал этиш тарафдори.
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Болгариянинг амалдаги президенти Илияна Йотова мамлакатда ўтказилган президентлик сайловининг иккинчи босқичида ғалаба қозонди. Бу ҳақда Болгария Марказий сайлов комиссияси маълумотларида қайд этилган.
2 ноябрь соат 05:00 ҳолатига кўра, сайлов участкалари баённомаларининг 99,68 фоизи ҳисоблаб чиқилган. Йотова 57,66 фоиз, унинг рақиби, собиқ муваққат бош вазир Андрей Гюров эса 39,38 фоиз овоз тўплаган.
Йотова Европа Иттифоқи ва Россия ўртасида тўғридан-тўғри дипломатик мулоқотни тиклаш тарафдори ҳисобланади. У сайлов арафасида Европа давлатлари раҳбарларини Россия президенти Владимир Путин билан алоқа ўрнатишга чақирган.
Унинг таъкидлашича, Москва билан мулоқот алоҳида давлатлар эмас, балки бутун Европа Иттифоқи номидан олиб борилса, самаралироқ бўлади. Шунингдек, Йотова Болгария ЕИ ва Россия ўртасида дипломатик мулоқот канали вазифасини бажариши мумкинлигини билдирган.
Йотова Украинадаги можарони ҳарбий йўл билан ҳал этиб бўлмаслигини таъкидлаб, музокараларга ўтишни таклиф қилмоқда. У Украинага қўшимча ҳарбий ёрдам кўрсатишга қарши ва Болгария ҳарбийларининг Украинага юборилмаслигини қўллаб-қувватлайди.
Унинг рақиби Андрей Гюров эса Ғарб билан яқин ҳамкорликни, шу жумладан, Украинага ёрдам кўрсатишни давом эттиришни ёқлайди.
Илияна Йотова 2026 йил январь ойида Румен Радев президентлик лавозимидан истеъфога чиққанидан сўнг давлат раҳбари вазифасини эгаллаган.
Йотова сайлов натижалари расман тасдиқланса, Болгария тарихида умумхалқ овоз бериш йўли билан президент этиб сайланган биринчи аёл бўлади. Мамлакат президенти беш йил муддатга сайланади.

Илияна Йотова 1964 йил 24 октябрда Софияда туғилган. София университетининг филология факультетини тамомлаган. 1990–1997 йилларда Болгария миллий телевидениесида журналист, бошловчи ва янгиликлар бўлими раҳбари сифатида ишлаган.

Кейинчалик Болгария социалистик партияси сафида сиёсий фаолият бошлаган. 2005 йилда парламент депутати, 2007–2017 йилларда Европарламент аъзоси бўлган.

2017–2026 йилларда Болгария вице-президенти лавозимини эгаллаган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Александр Вучич - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.10.2026
Сербиядаги сайловларда "талабалар" Вучич устидан ғалаба қозонди
26 Октябр, 09:56
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0