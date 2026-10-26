https://sputniknews.uz/20261026/serbia-saylov-talabalar-vuchich-galaba-61489864.html
Сербиядаги сайловларда "талабалар" Вучич устидан ғалаба қозонди
Сербиядаги сайловларда "талабалар" Вучич устидан ғалаба қозонди
Sputnik Ўзбекистон
Сербиянинг собиқ президенти Александр Вучич парламент сайловларида ўз коалицияси мағлуб бўлганини тан олди. У бунда АҚШнинг Трампга қарши кучлари ва Европа мамлакатларини айблаб, Россияга қарши санкциялар ҳақида огоҳлантирди.
2026-10-26T09:56+0500
2026-10-26T09:56+0500
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ТОШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Сербиянинг собиқ президенти Александр Вучич ўз коалициясининг муддатидан олдинги парламент сайловларида мағлубиятга учраганини тан олди. У бунда АҚШнинг “чуқур давлат” деб аталувчи тузилмалари ва айрим Европа мамлакатларини айблади. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Вучичнинг таъкидлашича, унинг сиёсий рақиблари АҚШ президенти Дональд Трампга қарши бўлган кучлар томонидан қўллаб-қувватланган.25 октябрда Сербияда 250 ўринли парламент — Халқ скупшинасига муддатидан олдин сайловлар бўлиб ўтди.Вучич ўз тарафдорлари олдидаги чиқишида “Александр Вучич — Бирлашган Сербия” коалицияси сайловда ютқазганини маълум қилди.Унинг ҳисоб-китобларига кўра, мухолифатдаги “Талабалар рўйхати” 135–140 та, ўз коалицияси эса тахминан 105 та депутатлик мандатини қўлга киритиши мумкин.Сербия сайлов комиссиясининг 26 октябрь тунги дастлабки маълумотларига кўра, 8 392 та сайлов участкасидаги овозларнинг 4 838 таси бўйича ҳисоб-китоб якунланган. Уларда “Талабалар рўйхати” 48,52 фоиз, Вучич коалицияси эса 43,26 фоиз овоз олган.Вучич 2025 йил октябрда Ўзбекистонга расмий ташриф буюриб, президент Шавкат Мирзиёев билан музокаралар ўтказган эди. Жорий йилнинг 8 сентябрида Александр Вучич Белградда Шавкат Мирзиёевга Сербиянинг олий давлат мукофоти — Катта занжирли Сербия Республикаси орденини топширган эди.
https://sputniknews.uz/20260908/uzbekistan-serbia-sheriklik-60303336.html
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александр вучич, сербия, сайлов натижалари, сайловлар, дунё янгиликлари, дунёда
александр вучич, сербия, сайлов натижалари, сайловлар, дунё янгиликлари, дунёда
Сербиядаги сайловларда "талабалар" Вучич устидан ғалаба қозонди
09:56 26.10.2026 (янгиланди: 10:14 26.10.2026)
Вучич ўз коалициясининг парламент сайловларидаги мағлубиятини тан олиб, бунда Трампга қарши АҚШ кучлари ва Европа давлатларини айблади.
ТОШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
Сербиянинг собиқ президенти Александр Вучич ўз коалициясининг муддатидан олдинги парламент сайловларида мағлубиятга учраганини тан олди. У бунда АҚШнинг “чуқур давлат” деб аталувчи тузилмалари ва айрим Европа мамлакатларини айблади. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Вучичнинг таъкидлашича, унинг сиёсий рақиблари АҚШ президенти Дональд Трампга қарши бўлган кучлар томонидан қўллаб-қувватланган.
“Бу айрим Европа мамлакатлари ва АҚШдаги Трампга қарши бўлган "чуқур давлат"нинг бевосита кўмагида амалга оширилган "инқилоб"нинг тасдиғи бўлди”, — деди сиёсатчи.
25 октябрда Сербияда 250 ўринли парламент — Халқ скупшинасига муддатидан олдин сайловлар бўлиб ўтди.
Вучич ўз тарафдорлари олдидаги чиқишида “Александр Вучич — Бирлашган Сербия” коалицияси сайловда ютқазганини маълум қилди.
Унинг ҳисоб-китобларига кўра, мухолифатдаги “Талабалар рўйхати” 135–140 та, ўз коалицияси эса тахминан 105 та депутатлик мандатини қўлга киритиши мумкин.
Сербия сайлов комиссиясининг 26 октябрь тунги дастлабки маълумотларига кўра, 8 392 та сайлов участкасидаги овозларнинг 4 838 таси бўйича ҳисоб-китоб якунланган. Уларда “Талабалар рўйхати” 48,52 фоиз, Вучич коалицияси эса 43,26 фоиз овоз олган.
Эслатиб ўтамиз, Александр Вучич 2026 йил 27 сентябрда Сербия президенти лавозимидан истеъфога чиққан ва парламент сайловларида иштирок этишини билдирганди.
Вучич 2025 йил октябрда Ўзбекистонга расмий ташриф буюриб, президент Шавкат Мирзиёев билан музокаралар ўтказган эди. Жорий йилнинг 8 сентябрида Александр Вучич Белградда Шавкат Мирзиёевга Сербиянинг олий давлат мукофоти — Катта занжирли Сербия Республикаси орденини топширган эди.