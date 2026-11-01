https://sputniknews.uz/20261101/uzbekistan-taekvondochilar-serbia-oltin-61659143.html
Ўзбекистон таэквондочилари Сербияда олтин ва бронза медалларини қўлга киритди
Ўзбекистон таэквондочилари Сербияда олтин ва бронза медалларини қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
Сербиядаги халқаро таэквондо турнирида Ўзбекистон икки медаль олди: Мадина Мирабзалова олтин, Светлана Саидова бронза ютди. 01.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-01T12:58+0500
2026-11-01T12:58+0500
2026-11-01T13:01+0500
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таэквондо
олтин медаль
бронза медал
мусобақа
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ТОШКЕНТ, 1 НОЯ — Sputnik. Ўзбекистон таэквондочилари Сербия пойтахти Белградда ўтказилаётган “Galeb Belgrade Trophy – Serbia Open 2026” халқаро турнирида иккита медаль қўлга киритди. Бу ҳақда МОҚ матубот хизмати хабар берди.Мусобақанинг 31 октябрь кунги баҳсларида Мадина Мирабзалова 57 килограммгача вазн тоифасида барча рақибларини мағлуб этиб, олтин медаль соҳиби бўлди.73 килограммгача вазн тоифасида иштирок этган Светлана Саидова эса бронза медали билан тақдирланди.Эътиборлиси, ҳар икки спортчи октябрь ойи охирида Наманганда ўтказилган “Uzbekistan Open” халқаро турнирида ҳам совриндор бўлган эди. Ўшанда Саидова олтин, Мирабзалова эса бронза медалини қўлга киритган.
https://sputniknews.uz/20261022/uzbekistan-taekvondochi-qizlar-qatar-61397548.html
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спорт, таэквондо, олтин медаль, бронза медал, мусобақа
спорт, таэквондо, олтин медаль, бронза медал, мусобақа
Ўзбекистон таэквондочилари Сербияда олтин ва бронза медалларини қўлга киритди
12:58 01.11.2026 (янгиланди: 13:01 01.11.2026)
Сербиядаги халқаро таэквондо турнирида Ўзбекистон икки медаль олди: Мадина Мирабзалова олтин, Светлана Саидова бронза ютди.
ТОШКЕНТ, 1 НОЯ — Sputnik. Ўзбекистон таэквондочилари Сербия пойтахти Белградда ўтказилаётган “Galeb Belgrade Trophy – Serbia Open 2026” халқаро турнирида иккита медаль қўлга киритди. Бу ҳақда МОҚ матубот хизмати хабар берди.
Мусобақанинг 31 октябрь кунги баҳсларида Мадина Мирабзалова 57 килограммгача вазн тоифасида барча рақибларини мағлуб этиб, олтин медаль соҳиби бўлди.
73 килограммгача вазн тоифасида иштирок этган Светлана Саидова эса бронза медали билан тақдирланди.
Мазкур мусобақа Жаҳон таэквондо федерациясининг G-1 тоифасидаги халқаро турнири ҳисобланади. Унда спортчилар жаҳон рейтинги учун очколар ҳам тўплайди.
Эътиборлиси, ҳар икки спортчи октябрь ойи охирида Наманганда ўтказилган “Uzbekistan Open” халқаро турнирида ҳам совриндор бўлган эди. Ўшанда Саидова олтин, Мирабзалова эса бронза медалини қўлга киритган.