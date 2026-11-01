https://sputniknews.uz/20261101/ukraine-jangovar-harakat-toxtatish-61660361.html
Украина бутун фронт бўйлаб жанговар ҳаракатларни тўхтатишга тайёр — мамлакат ТИВ раҳбари
Украина бутун фронт бўйлаб жанговар ҳаракатларни тўхтатишга тайёр — мамлакат ТИВ раҳбари
Sputnik Ўзбекистон
Украина ТИВ раҳбари Андрей Сибига бутун фронт бўйлаб жанговар ҳаракатларни тўхтатишга тайёрлигини билдирди. Кремль эса Алешкидаги гуманитар сулҳни умумий тинчлик жараёнига татбиқ этиш қийинлигини таъкидламоқда.
2026-11-01T14:54+0500
2026-11-01T14:54+0500
2026-11-01T14:56+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
дмитрий песков
дунё янгиликлари
дунёда
музокаралар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/01/61660196_0:70:1352:830_1920x0_80_0_0_1d24dd4c2114a1a47d27016fd2233b02.jpg
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Украина бутун фронт бўйлаб жанговар ҳаракатларни тўхтатишга тайёр. Бу ҳақда мамлакат ташқи ишлар вазири Андрей Сибига Х ижтимоий тармоғида маълум қилди.У Херсон вилоятининг Алешки шаҳридаги гуманитар операция якунларини шарҳлар экан, маҳаллий ўт очмаслик режими бошқа ҳудудларда ҳам қўлланилиши мумкинлигини таъкидлади.Унинг сўзларига кўра, Алешкидан эвакуация қилинган Украина фуқаролари Чернигов вилояти орқали мамлакатга қайтган. Киев гуманитар операция натижаларини ишончни мустаҳкамлаш ва кейинги тинчлик музокаралари учун асос бўлиши мумкин, деб ҳисобламоқда.Бироқ Москва ҳозирча умумий ўт очмаслик режимига розилик билдиргани йўқ.Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков 30 октябрь куни Алешкидаги вақтинчалик сулҳни бутун Украина можаросини тартибга солиш жараёнига татбиқ этиш қийинлигини айтган эди.Шунингдек, у NBC News телеканалига берган интервьюсида уч томонлама музокараларга тайёргарлик кўриш жанговар ҳаракатларни тўхтатишни англатмаслигини таъкидлади.Эслатиб ўтамиз, Россия ва Украина АҚШ воситачилигида Алешки шаҳрида гуманитар операция ўтказиш учун вақтинча ўт очмасликка келишган эди. 27 октябрда кучга кирган режим 1 ноябрь куни Москва вақти билан соат 22:59 гача амал қилиши белгиланган.Ушбу келишув доирасида аҳолига гуманитар ёрдам етказилди ва шаҳардан кетишни истаган фуқаролар эвакуация қилинди. Миссия 31 октябрь куни якунланди.Алешкидаги келишув фақат муайян ҳудуд ва гуманитар операцияга тааллуқли бўлиб, томонлар ўртасида бутун фронт бўйлаб ўт очишни тўхтатиш ҳақида келишув мавжуд эмас.
https://sputniknews.uz/20261031/aleshkidagi-gumanitar-missiya-yakunlandi-ombudsman-61641513.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/01/61660196_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_ffcb0c3046295f1f55841231e24bf3fd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, дмитрий песков, дунё янгиликлари, дунёда, музокаралар
россия, дмитрий песков, дунё янгиликлари, дунёда, музокаралар
Украина бутун фронт бўйлаб жанговар ҳаракатларни тўхтатишга тайёр — мамлакат ТИВ раҳбари
14:54 01.11.2026 (янгиланди: 14:56 01.11.2026)
Алешкидаги гуманитар миссия давомида вақтинчалик сулҳга эришилганидан сўнг Украина бутун фронтда жанговар ҳаракатларни тўхтатишга тайёрлигини билдирди. Кремль эса умумий сулҳга розилик бергани йўқ
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Украина бутун фронт бўйлаб жанговар ҳаракатларни тўхтатишга тайёр. Бу ҳақда мамлакат ташқи ишлар вазири Андрей Сибига Х ижтимоий тармоғида маълум қилди.
У Херсон вилоятининг Алешки шаҳридаги гуманитар операция якунларини шарҳлар экан, маҳаллий ўт очмаслик режими бошқа ҳудудларда ҳам қўлланилиши мумкинлигини таъкидлади.
“Агар жанговар ҳаракатларни бир жойда тўхтатиш мумкин бўлса, уларни ҳамма жойда ва бутунлай тўхтатиш мумкин. Украина бунга тайёр. Россиядан ҳам шуни кутамиз”, — деб ёзди Сибига.
Унинг сўзларига кўра, Алешкидан эвакуация қилинган Украина фуқаролари Чернигов вилояти орқали мамлакатга қайтган. Киев гуманитар операция натижаларини ишончни мустаҳкамлаш ва кейинги тинчлик музокаралари учун асос бўлиши мумкин, деб ҳисобламоқда.
Бироқ Москва ҳозирча умумий ўт очмаслик режимига розилик билдиргани йўқ.
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков 30 октябрь куни Алешкидаги вақтинчалик сулҳни бутун Украина можаросини тартибга солиш жараёнига татбиқ этиш қийинлигини айтган эди.
Шунингдек, у NBC News телеканалига берган интервьюсида уч томонлама музокараларга тайёргарлик кўриш жанговар ҳаракатларни тўхтатишни англатмаслигини таъкидлади.
“Бизга ўт очишни тўхтатиш эмас, тинчлик керак”, — деди Песков.
Эслатиб ўтамиз, Россия ва Украина АҚШ воситачилигида Алешки шаҳрида гуманитар операция ўтказиш учун вақтинча ўт очмасликка келишган эди. 27 октябрда кучга кирган режим 1 ноябрь куни Москва вақти билан соат 22:59 гача амал қилиши белгиланган.
Ушбу келишув доирасида аҳолига гуманитар ёрдам етказилди ва шаҳардан кетишни истаган фуқаролар эвакуация қилинди. Миссия 31 октябрь куни якунланди.
Алешкидаги келишув фақат муайян ҳудуд ва гуманитар операцияга тааллуқли бўлиб, томонлар ўртасида бутун фронт бўйлаб ўт очишни тўхтатиш ҳақида келишув мавжуд эмас.