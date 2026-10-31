Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261031/aleshkidagi-gumanitar-missiya-yakunlandi-ombudsman-61641513.html
Алешкидаги гуманитар миссия муваффақиятли якунланди — омбудсман
Алешкидаги гуманитар миссия муваффақиятли якунланди — омбудсман
Sputnik Ўзбекистон
Алешкидан эвакуация қилинган аҳоли уларнинг илтимосига биноан Россия ва Украинага юборилади. 31.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-31T12:30+0500
2026-10-31T12:30+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
тинчлик
инсонпарварлик ёрдами
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1f/61637514_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_153774fe40aa3fe0c2d864059bebceb5.jpg
ТОШКEНТ, 31 окт — Sputnik. Алешкидаги гуманитар миссия ҳеч қандай ҳодисасиз якунланди, деб маълум қилди Россия инсон ҳуқуқлари бўйича вакили Яна Лантратова РИА Новостига.Лантратова барча иштирокчиларга ва АҚШнинг биринчи хоними Мелания Трампга миннатдорлик билдирди.Миссия доирасида шаҳарга 25 та автобусдан иборат катта карвон етиб келди. Алешкидаги аҳолига озиқ-овқат, гигиена воситалари, генераторлар учун ёқилғи, дори-дармон ва бошқа зарурий буюмлар етказиб берилди. Шаҳарни тарк этишни истаганларга автобусда олиб чиқилди.Эвакуация қилинган аҳоли, уларнинг уларнинг илтимосига биноан Россия ва Украинага жўнаб кетди. Омбудсман шаҳарда қолганлар билан алоқада бўлиб туради.Алешки Херсон вилоятидаги Днепр дарёсининг чап қирғоғида жойлашган. Шаҳарнинг ўзи ва у ерга олиб борадиган иккита йўл ҳам Украина қуролли кучлари томонидан ўққа тутилиши туфайли у ердаги вазият қийинлашди.Буни ҳал қилиш учун Москва ва Киев гуманитар операция ташкил қилиш ҳақида келишиб олдилар. Ушбу келишувга эришишда АҚШнинг биринчи хоними Мелания Трамп муҳим роль ўйнади. Алешкида эришилган сулҳ 1 ноябрь куни соат 22:59 гача давом этади.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1f/61637514_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_6677bad8b3163b68aa03d30b88bb1bc3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, тинчлик, инсонпарварлик ёрдами, ақш
россия, украина, тинчлик, инсонпарварлик ёрдами, ақш

Алешкидаги гуманитар миссия муваффақиятли якунланди — омбудсман

12:30 31.10.2026
© © Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.10.2026
© © Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
Oбуна бўлиш
Алешкидан эвакуация қилинган аҳоли уларнинг илтимосига биноан Россия ва Украинага юборилади.
ТОШКEНТ, 31 окт — Sputnik. Алешкидаги гуманитар миссия ҳеч қандай ҳодисасиз якунланди, деб маълум қилди Россия инсон ҳуқуқлари бўйича вакили Яна Лантратова РИА Новостига.

Лантратова барча иштирокчиларга ва АҚШнинг биринчи хоними Мелания Трампга миннатдорлик билдирди.
Миссия доирасида шаҳарга 25 та автобусдан иборат катта карвон етиб келди. Алешкидаги аҳолига озиқ-овқат, гигиена воситалари, генераторлар учун ёқилғи, дори-дармон ва бошқа зарурий буюмлар етказиб берилди. Шаҳарни тарк этишни истаганларга автобусда олиб чиқилди.
Эвакуация қилинган аҳоли, уларнинг уларнинг илтимосига биноан Россия ва Украинага жўнаб кетди. Омбудсман шаҳарда қолганлар билан алоқада бўлиб туради.
"Биз одамларнинг ўзлари сўраган нарсаларни йиғдик. Қолишга қарор қилганлар учун бу айниқса муҳим. Бу уларнинг уйи. Улар яқинларига ғамхўрлик қилишлари керак", деди Яна Лантратова.
Алешки Херсон вилоятидаги Днепр дарёсининг чап қирғоғида жойлашган. Шаҳарнинг ўзи ва у ерга олиб борадиган иккита йўл ҳам Украина қуролли кучлари томонидан ўққа тутилиши туфайли у ердаги вазият қийинлашди.
Буни ҳал қилиш учун Москва ва Киев гуманитар операция ташкил қилиш ҳақида келишиб олдилар. Ушбу келишувга эришишда АҚШнинг биринчи хоними Мелания Трамп муҳим роль ўйнади. Алешкида эришилган сулҳ 1 ноябрь куни соат 22:59 гача давом этади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0