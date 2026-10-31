https://sputniknews.uz/20261031/aleshkidagi-gumanitar-missiya-yakunlandi-ombudsman-61641513.html
Алешкидаги гуманитар миссия муваффақиятли якунланди — омбудсман
Алешкидаги гуманитар миссия муваффақиятли якунланди — омбудсман
Sputnik Ўзбекистон
Алешкидан эвакуация қилинган аҳоли уларнинг илтимосига биноан Россия ва Украинага юборилади. 31.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-31T12:30+0500
2026-10-31T12:30+0500
2026-10-31T12:30+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
тинчлик
инсонпарварлик ёрдами
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1f/61637514_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_153774fe40aa3fe0c2d864059bebceb5.jpg
ТОШКEНТ, 31 окт — Sputnik. Алешкидаги гуманитар миссия ҳеч қандай ҳодисасиз якунланди, деб маълум қилди Россия инсон ҳуқуқлари бўйича вакили Яна Лантратова РИА Новостига.Лантратова барча иштирокчиларга ва АҚШнинг биринчи хоними Мелания Трампга миннатдорлик билдирди.Миссия доирасида шаҳарга 25 та автобусдан иборат катта карвон етиб келди. Алешкидаги аҳолига озиқ-овқат, гигиена воситалари, генераторлар учун ёқилғи, дори-дармон ва бошқа зарурий буюмлар етказиб берилди. Шаҳарни тарк этишни истаганларга автобусда олиб чиқилди.Эвакуация қилинган аҳоли, уларнинг уларнинг илтимосига биноан Россия ва Украинага жўнаб кетди. Омбудсман шаҳарда қолганлар билан алоқада бўлиб туради.Алешки Херсон вилоятидаги Днепр дарёсининг чап қирғоғида жойлашган. Шаҳарнинг ўзи ва у ерга олиб борадиган иккита йўл ҳам Украина қуролли кучлари томонидан ўққа тутилиши туфайли у ердаги вазият қийинлашди.Буни ҳал қилиш учун Москва ва Киев гуманитар операция ташкил қилиш ҳақида келишиб олдилар. Ушбу келишувга эришишда АҚШнинг биринчи хоними Мелания Трамп муҳим роль ўйнади. Алешкида эришилган сулҳ 1 ноябрь куни соат 22:59 гача давом этади.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1f/61637514_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_6677bad8b3163b68aa03d30b88bb1bc3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, тинчлик, инсонпарварлик ёрдами, ақш
россия, украина, тинчлик, инсонпарварлик ёрдами, ақш
Алешкидаги гуманитар миссия муваффақиятли якунланди — омбудсман
Алешкидан эвакуация қилинган аҳоли уларнинг илтимосига биноан Россия ва Украинага юборилади.
ТОШКEНТ, 31 окт — Sputnik. Алешкидаги гуманитар миссия ҳеч қандай ҳодисасиз якунланди, деб маълум қилди Россия инсон ҳуқуқлари бўйича вакили Яна Лантратова РИА Новостига.
Лантратова барча иштирокчиларга ва АҚШнинг биринчи хоними Мелания Трампга миннатдорлик билдирди.
Миссия доирасида шаҳарга 25 та автобусдан иборат катта карвон етиб келди. Алешкидаги аҳолига озиқ-овқат, гигиена воситалари, генераторлар учун ёқилғи, дори-дармон ва бошқа зарурий буюмлар етказиб берилди. Шаҳарни тарк этишни истаганларга автобусда олиб чиқилди.
Эвакуация қилинган аҳоли, уларнинг уларнинг илтимосига биноан Россия ва Украинага жўнаб кетди. Омбудсман шаҳарда қолганлар билан алоқада бўлиб туради.
"Биз одамларнинг ўзлари сўраган нарсаларни йиғдик. Қолишга қарор қилганлар учун бу айниқса муҳим. Бу уларнинг уйи. Улар яқинларига ғамхўрлик қилишлари керак", деди Яна Лантратова.
Алешки Херсон вилоятидаги Днепр дарёсининг чап қирғоғида жойлашган. Шаҳарнинг ўзи ва у ерга олиб борадиган иккита йўл ҳам Украина қуролли кучлари томонидан ўққа тутилиши туфайли у ердаги вазият қийинлашди.
Буни ҳал қилиш учун Москва ва Киев гуманитар операция ташкил қилиш ҳақида келишиб олдилар. Ушбу келишувга эришишда АҚШнинг биринчи хоними Мелания Трамп муҳим роль ўйнади. Алешкида эришилган сулҳ 1 ноябрь куни соат 22:59 гача давом этади.