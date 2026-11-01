Таиланд ЕОИИ билан эркин савдо битими тузишда Россиядан ёрдам сўради
Таиланд ЕОИИ билан эркин савдо битими тузишда Россиядан ёрдам сўради
Sputnik Ўзбекистон
Таиланд ЕОИИ билан эркин савдо битими тузишда Россиянинг ёрдамига умид қилмоқда. Бангкок 180 млндан ортиқ аҳолили бозор билан савдони кенгайтиришни истайди. Ўзаро товар айирбошлаш 2 млрд доллардан ошган.
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Таиланд Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан эркин савдо тўғрисида битим тузишда Россиянинг қўллаб-қувватлашига умид қилмоқда. Бу ҳақда мамлакат савдо вазири ўринбосари Кирида Пхаопхичит Бангкокда ўтказилган II Россия–Таиланд инвестиция форумида маълум қилди.Пхаопхичитнинг таъкидлашича, икки мамлакат савдо ва инвестицияларни кенгайтириш учун катта салоҳиятга эга. У озиқ-овқат хавфсизлиги, туризм ва кино саноатини ҳамкорликнинг устувор йўналишлари сифатида кўрсатди.Вазир ўринбосари келтирган маълумотларга кўра, Россиянинг Таиланд иқтисодиётига киритган инвестициялари қарийб 6 млрд долларга етган. Таиланднинг Россияга инвестициялари эса 1 млрд доллар атрофида.Таиланд ҳукумати аввал ҳам ЕОИИ билан эркин савдо битими тузиш ташаббусини илгари сурган. Хусусан, 14 октябрь куни мамлакат бош вазири Анутин Чарнвиракул ва Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук бу йўналишдаги ишларни жадаллаштиришга келишиб олган.Бангкок БРИКС доирасидаги ҳамкорликни ҳам кенгайтириш ниятида. Таиланд 2025 йилдан ушбу бирлашманинг шерик давлати ҳисобланади ва тўлиқ аъзоликка қизиқиш билдирмоқда.
Таиланд ЕОИИ билан эркин савдо битими тузишда Россиядан ёрдам сўради. Мамлакат 180 миллиондан ортиқ аҳолили бозор билан савдони кенгайтирмоқчи.
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Таиланд Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан эркин савдо тўғрисида битим тузишда Россиянинг қўллаб-қувватлашига умид қилмоқда. Бу ҳақда мамлакат савдо вазири ўринбосари Кирида Пхаопхичит Бангкокда ўтказилган II Россия–Таиланд инвестиция форумида маълум қилди.
“Таиланд ва ЕОИИ ўртасида эркин савдо тўғрисида битим тузиш масаласида Россия бизни қўллаб-қувватласа, жуда миннатдор бўлардик”, — деди у.
Пхаопхичитнинг таъкидлашича, икки мамлакат савдо ва инвестицияларни кенгайтириш учун катта салоҳиятга эга. У озиқ-овқат хавфсизлиги, туризм ва кино саноатини ҳамкорликнинг устувор йўналишлари сифатида кўрсатди.
Вазир ўринбосари келтирган маълумотларга кўра, Россиянинг Таиланд иқтисодиётига киритган инвестициялари қарийб 6 млрд долларга етган. Таиланднинг Россияга инвестициялари эса 1 млрд доллар атрофида.
Таиланд ҳукумати аввал ҳам ЕОИИ билан эркин савдо битими тузиш ташаббусини илгари сурган. Хусусан, 14 октябрь куни мамлакат бош вазири Анутин Чарнвиракул ва Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук бу йўналишдаги ишларни жадаллаштиришга келишиб олган.
Таиланд ҳукумати маълумотларига кўра, 2025 йилда мамлакатнинг ЕОИИ билан товар айирбошлаш ҳажми 2 млрд доллардан ошган. Иттифоқ бозори 180 миллиондан ортиқ аҳолини қамраб олади.
Бангкок БРИКС доирасидаги ҳамкорликни ҳам кенгайтириш ниятида. Таиланд 2025 йилдан ушбу бирлашманинг шерик давлати ҳисобланади ва тўлиқ аъзоликка қизиқиш билдирмоқда.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.