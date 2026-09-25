Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260925/eoii-tailand-60729403.html
ЕОИИ Таиланд билан ҳамкорликни ривожлантиради
ЕОИИ Таиланд билан ҳамкорликни ривожлантиради
Sputnik Ўзбекистон
Ишчи гуруҳнинг учинчи йиғилиши 2027 йил февралида Бангкокда ўтказилади. 25.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-25T16:11+0500
2026-09-25T16:11+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еоии
таиланд
ҳамкорлик
еик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/1f/42287746_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8dcd85a812e2a4e27cfa22954d272d19.jpg
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) Таиланд билан мулоқотни ривожлантиришга тайёр.Савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш имкониятларини Евроосиё иқтисодий комиссияси интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев Таиланд бош вазирининг маслаҳатчиси Вирапонг Прапх билан муҳокама қилди.Томонлар ЕОИИ мамлакатлари ва Таиландда бизнес юритиш хусусиятлари ҳақида ишбилармон доираларни хабардор қилиш учун қўшма семинарлар ўтказишга ўзаро қизиқиш билдиришди.Шунингдек, ишчи гуруҳнинг учинчи йиғилишини 2027 йил февраль ойида Бангкок шаҳрида ўтказишга келишиб олинди.
https://sputniknews.uz/20260923/eaeu-asean-hamkorlik-60685509.html
таиланд
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/1f/42287746_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_247711d050cb53ebcdb34933026e94db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, еоии, таиланд, ҳамкорлик, еик
иқтисод, еоии, таиланд, ҳамкорлик, еик

ЕОИИ Таиланд билан ҳамкорликни ривожлантиради

16:11 25.09.2026
© Sputnik / Владислав Воднев / Медиабанкка ўтишПрезидент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.09.2026
© Sputnik / Владислав Воднев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Ишчи гуруҳнинг учинчи йиғилиши 2027 йил февралида Бангкокда ўтказилади.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) Таиланд билан мулоқотни ривожлантиришга тайёр.
Савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш имкониятларини Евроосиё иқтисодий комиссияси интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев Таиланд бош вазирининг маслаҳатчиси Вирапонг Прапх билан муҳокама қилди.
“Осиё минтақаси жаҳон иқтисодиётида катта ўрин эгаллаб, ижобий суръатни намоён этмоқда. Бу эса АСEАНнинг етакчи иқтисодиётларидан бири бўлган Таиланд билан мулоқотни ривожлантириш учун янги имкониятлар яратмоқда. Ҳамкорликнинг истиқболли йўналишлари энергетика, технологик ривожланиш, озиқ-овқат таъминоти, рақамлаштиришни ўз ичига олади", - деди ЕИК вазири Маниладаги учрашувда.
Томонлар ЕОИИ мамлакатлари ва Таиландда бизнес юритиш хусусиятлари ҳақида ишбилармон доираларни хабардор қилиш учун қўшма семинарлар ўтказишга ўзаро қизиқиш билдиришди.
Шунингдек, ишчи гуруҳнинг учинчи йиғилишини 2027 йил февраль ойида Бангкок шаҳрида ўтказишга келишиб олинди.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.09.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ ва АСЕАН иқтисодий ҳамкорликни кенгайтирмоқда
23 Сентябр, 17:46
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0