https://sputniknews.uz/20260923/eaeu-asean-hamkorlik-60685509.html
ЕОИИ ва АСЕАН иқтисодий ҳамкорликни кенгайтирмоқда
ЕОИИ ва АСЕАН иқтисодий ҳамкорликни кенгайтирмоқда
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК Манилада АСЕАН давлатлари иқтисодиёт вазирлари маслаҳатлашувларида иштирок этди. Томонлар рақамлаштириш, электрон савдо, энергетика, транспорт ва бошқа соҳаларда ҳамкорликни кенгайтирмоқда.
2026-09-23T17:46+0500
2026-09-23T17:46+0500
2026-09-23T17:46+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
асеан
ҳамкорлик
энергетика
озиқ-овқат
савдо
транспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_a4b17cd02b12850384512b0fc7416b2f.jpg
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси Манилада бўлиб ўтган АСЕАН давлатлари иқтисодиёт вазирлари маслаҳатлашувларида иштирок этди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Тадбирда ЕИК интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев икки бирлашма ўртасидаги мулоқотнинг ҳозирги ҳолати ва истиқболлари ҳақида маъруза қилди2026–2030 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастури доирасида божхона тартибга солиш, рақобат, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, интеллектуал мулк, техник тартибга солиш, транспорт ва логистика масалалари бўйича қўшма тадбирлар ўтказилмоқда. 2027 йилда рақамлаштириш, электрон савдо, энергетика ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида ҳам муҳокамалар ўтказиш режалаштирилган.Маслаҳатлашувлар иштирокчилари ЕОИИ ва АСЕАН давлатлари ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни ривожлантиришда бизнеснинг муҳим ўрнини қайд этди. ЕИК ва АСЕАН ўртасида иқтисодий ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум 2018 йилда имзоланган.Аввалроқ Манилада Иманалиев АСЕАН бош котиби Као Ким Хорн билан ҳам учрашган эди. Иманалиев АСЕАН вакилларини 2027 йил май ойида Бишкекда ўтадиган Евроосиё иқтисодий форумига таклиф қилди ва ЕИК штаб-квартирасида "ЕОИИ–АСЕАН кунлари"ни ўтказишга тайёрлигини билдирди.
https://sputniknews.uz/20260728/asean-eaeu-hamkorlik-59326033.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_c2e0c13c66eea1baca2bb89074676039.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, еик, асеан, ҳамкорлик, энергетика, озиқ-овқат, савдо, транспорт
еоии, еик, асеан, ҳамкорлик, энергетика, озиқ-овқат, савдо, транспорт
ЕОИИ ва АСЕАН иқтисодий ҳамкорликни кенгайтирмоқда
Манилада ЕИК ва АСЕАН ўртасида иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш муҳокама қилинди. 2027 йилда рақамлаштириш, электрон савдо, энергетика ва қишлоқ хўжалиги бўйича мулоқот режалаштирилган
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси Манилада бўлиб ўтган АСЕАН давлатлари иқтисодиёт вазирлари маслаҳатлашувларида иштирок этди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди
.
Тадбирда ЕИК интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев икки бирлашма ўртасидаги мулоқотнинг ҳозирги ҳолати ва истиқболлари ҳақида маъруза қилди
Иманалиевнинг таъкидлашича, ЕИК ва АСЕАН ўртасидаги ҳамкорлик расмий идоралар билан бирга ишбилармон доираларни ҳам қамраб олган ва амалий йўналишда ривожланмоқда.
2026–2030 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастури доирасида божхона тартибга солиш, рақобат, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, интеллектуал мулк, техник тартибга солиш, транспорт ва логистика масалалари бўйича қўшма тадбирлар ўтказилмоқда.
2027 йилда рақамлаштириш, электрон савдо, энергетика ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида ҳам муҳокамалар ўтказиш режалаштирилган.
Маслаҳатлашувлар иштирокчилари ЕОИИ ва АСЕАН давлатлари ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни ривожлантиришда бизнеснинг муҳим ўрнини қайд этди. ЕИК ва АСЕАН ўртасида иқтисодий ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум 2018 йилда имзоланган.
Аввалроқ Манилада Иманалиев АСЕАН бош котиби Као Ким Хорн билан ҳам учрашган эди.
Томонлар энергетика, озиқ-овқат хавфсизлиги, рақамлаштириш ва транспорт-логистика йўналишларини муҳокама қилди. Шунингдек, ЕОИИ ва АСЕАНнинг 2045 йилгача бўлган ривожланиш мақсадларини уйғунлаштириш масалалари кўриб чиқилди.
Иманалиев АСЕАН вакилларини 2027 йил май ойида Бишкекда ўтадиган Евроосиё иқтисодий форумига таклиф қилди ва ЕИК штаб-квартирасида "ЕОИИ–АСЕАН кунлари"ни ўтказишга тайёрлигини билдирди.