Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260923/eaeu-asean-hamkorlik-60685509.html
ЕОИИ ва АСЕАН иқтисодий ҳамкорликни кенгайтирмоқда
ЕОИИ ва АСЕАН иқтисодий ҳамкорликни кенгайтирмоқда
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК Манилада АСЕАН давлатлари иқтисодиёт вазирлари маслаҳатлашувларида иштирок этди. Томонлар рақамлаштириш, электрон савдо, энергетика, транспорт ва бошқа соҳаларда ҳамкорликни кенгайтирмоқда.
2026-09-23T17:46+0500
2026-09-23T17:46+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
асеан
ҳамкорлик
энергетика
озиқ-овқат
савдо
транспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_a4b17cd02b12850384512b0fc7416b2f.jpg
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси Манилада бўлиб ўтган АСЕАН давлатлари иқтисодиёт вазирлари маслаҳатлашувларида иштирок этди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Тадбирда ЕИК интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев икки бирлашма ўртасидаги мулоқотнинг ҳозирги ҳолати ва истиқболлари ҳақида маъруза қилди2026–2030 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастури доирасида божхона тартибга солиш, рақобат, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, интеллектуал мулк, техник тартибга солиш, транспорт ва логистика масалалари бўйича қўшма тадбирлар ўтказилмоқда. 2027 йилда рақамлаштириш, электрон савдо, энергетика ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида ҳам муҳокамалар ўтказиш режалаштирилган.Маслаҳатлашувлар иштирокчилари ЕОИИ ва АСЕАН давлатлари ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни ривожлантиришда бизнеснинг муҳим ўрнини қайд этди. ЕИК ва АСЕАН ўртасида иқтисодий ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум 2018 йилда имзоланган.Аввалроқ Манилада Иманалиев АСЕАН бош котиби Као Ким Хорн билан ҳам учрашган эди. Иманалиев АСЕАН вакилларини 2027 йил май ойида Бишкекда ўтадиган Евроосиё иқтисодий форумига таклиф қилди ва ЕИК штаб-квартирасида "ЕОИИ–АСЕАН кунлари"ни ўтказишга тайёрлигини билдирди.
https://sputniknews.uz/20260728/asean-eaeu-hamkorlik-59326033.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_c2e0c13c66eea1baca2bb89074676039.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, асеан, ҳамкорлик, энергетика, озиқ-овқат, савдо, транспорт
еоии, еик, асеан, ҳамкорлик, энергетика, озиқ-овқат, савдо, транспорт

ЕОИИ ва АСЕАН иқтисодий ҳамкорликни кенгайтирмоқда

17:46 23.09.2026
© ЕАЭСФлаги ЕАЭС
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.09.2026
© ЕАЭС
Oбуна бўлиш
Манилада ЕИК ва АСЕАН ўртасида иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш муҳокама қилинди. 2027 йилда рақамлаштириш, электрон савдо, энергетика ва қишлоқ хўжалиги бўйича мулоқот режалаштирилган
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси Манилада бўлиб ўтган АСЕАН давлатлари иқтисодиёт вазирлари маслаҳатлашувларида иштирок этди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Тадбирда ЕИК интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев икки бирлашма ўртасидаги мулоқотнинг ҳозирги ҳолати ва истиқболлари ҳақида маъруза қилди
Иманалиевнинг таъкидлашича, ЕИК ва АСЕАН ўртасидаги ҳамкорлик расмий идоралар билан бирга ишбилармон доираларни ҳам қамраб олган ва амалий йўналишда ривожланмоқда.
2026–2030 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастури доирасида божхона тартибга солиш, рақобат, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, интеллектуал мулк, техник тартибга солиш, транспорт ва логистика масалалари бўйича қўшма тадбирлар ўтказилмоқда.
2027 йилда рақамлаштириш, электрон савдо, энергетика ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида ҳам муҳокамалар ўтказиш режалаштирилган.
Маслаҳатлашувлар иштирокчилари ЕОИИ ва АСЕАН давлатлари ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни ривожлантиришда бизнеснинг муҳим ўрнини қайд этди. ЕИК ва АСЕАН ўртасида иқтисодий ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум 2018 йилда имзоланган.
Аввалроқ Манилада Иманалиев АСЕАН бош котиби Као Ким Хорн билан ҳам учрашган эди.
Томонлар энергетика, озиқ-овқат хавфсизлиги, рақамлаштириш ва транспорт-логистика йўналишларини муҳокама қилди. Шунингдек, ЕОИИ ва АСЕАНнинг 2045 йилгача бўлган ривожланиш мақсадларини уйғунлаштириш масалалари кўриб чиқилди.
Иманалиев АСЕАН вакилларини 2027 йил май ойида Бишкекда ўтадиган Евроосиё иқтисодий форумига таклиф қилди ва ЕИК штаб-квартирасида "ЕОИИ–АСЕАН кунлари"ни ўтказишга тайёрлигини билдирди.
Грузовые контейнеры в порту - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.07.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
АСЕАН бизнеси ЕОИИ билан ҳамкорлик тарафдори — Руденко Осиё билан алоқалар ҳақида
28 Июл, 13:51
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0