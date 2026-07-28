Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260728/asean-eaeu-hamkorlik-59326033.html
АСЕАН бизнеси ЕОИИ билан ҳамкорлик тарафдори — Руденко Осиё билан алоқалар ҳақида
АСЕАН бизнеси ЕОИИ билан ҳамкорлик тарафдори — Руденко Осиё билан алоқалар ҳақида
Sputnik Ўзбекистон
Россия ташқи ишлар вазири ўринбосарига кўра, ЕОИИ ва АСЕАН ҳамкорлиги экспортчиларга янги бозорлар, паст божлар ва қулай логистика йўлларини ҳам очиши мумкин. 28.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-28T13:51+0500
2026-07-28T13:51+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
асеан
еик
божхона божи
савдо
экспорт
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/06/18172371_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_c538e289df0b8575831dc65592f8b6a3.jpg
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. АСЕАН мамлакатлари Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан амалий ҳамкорликни кенгайтиришга қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Андрей Руденко NEWS.ru нашрига берган интервьюсида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Жануби-Шарқий Осиё ишбилармон доиралари Евроосиё билан алоқаларни кенгайтиришни "амалда қўллаб-қувватламоқда".Божларни қисқартириш ва божхона жараёнларини соддалаштириш қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, озиқ-овқат, металл, ўғит, ёқилғи, техника ва ускуналарни Осиё бозорига чиқариш харажатларини камайтириши мумкин.Бунинг амалий мисоли — Вьетнам. ЕОИИ билан эркин савдо битими 2016 йилда кучга кирганидан кейин ўзаро товар айирбошлаш 2024 йилгача 60 фоиздан кўпроқ ўсиб, 6,8 млрд долларга етди. 2025 йилда эса савдо ҳажми 8,3 млрд долларни ташкил қилди.Индонезия билан 2025 йил декабрда имзоланган келишув ҳам "бешлик" учун катта бозор очиши мумкин. Ҳужжат кучга киргач, Индонезия ЕОИИ товарларининг 90 фоизига имтиёзли тартиб қўллайди. Уларга қўлланадиган ўртача бож ставкаси 10,2 фоиздан 2 фоизгача пасайиши кутилмоқда.ЕИК ҳисоб-китобига кўра, келишув амалда ишлай бошлаганидан кейин 3–5 йил ичида товар айирбошлаш икки бараварга ошиши мумкин. Ҳиндистон билан ҳам эркин савдо битими бўйича музокаралар давом этмоқда. 2026 йил июнда ўтган иккинчи раундда бозорга кириш шартлари ва нотариф чекловлар муҳокама қилинди. Бундай келишув "бешлик" экспортчилари учун Ҳиндистон бозорида божларни пасайтириш ва саноат кооперациясини кенгайтириш имконини бериши мумкин.Хитой эса ЕИК баҳосига кўра, ЕОИИ савдосининг қарийб ярмини ташкил этади. Ҳамкорлик транспорт, технология ва молия соҳаларини ҳам қамраб олган. Янги транспорт йўлаклари ва соддалаштирилган савдо тартиблари аъзо давлатларга экспортни ошириш ва Европа–Осиё транзитидан кўпроқ фойда олишга ёрдам беради.ЕИК ва АСЕАНнинг 2026–2030 йилларга мўлжалланган дастури транспорт, электрон савдо, божхона тартиблари, молия бозорлари, саноат ва агросаноат инновациялари, инфратузилма ҳамда энергетикани ҳам қамраб олади.Шу тариқа, АСЕАН билан яқинлашув ЕОИИ мамлакатларига экспортни диверсификация қилиш, янги таъминот занжирларини яратиш ва Евроосиёнинг транзит имкониятларини кучайтиришга ёрдам бериши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260618/rossiya-asean-mamlakatlariga-oziq-ovqat-va-energiya-etkazib-berishda-davom-etadi--putin-58437878.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/06/18172371_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c39be3c0ac864792461e3ee58baecad2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, асеан, еик, божхона божи, савдо, экспорт, иқтисод
еоии, асеан, еик, божхона божи, савдо, экспорт, иқтисод

АСЕАН бизнеси ЕОИИ билан ҳамкорлик тарафдори — Руденко Осиё билан алоқалар ҳақида

13:51 28.07.2026
© Sputnik / Виталий Аньков / Медиабанкка ўтишГрузовые контейнеры в порту
Грузовые контейнеры в порту - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.07.2026
© Sputnik / Виталий Аньков
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия ташқи ишлар вазири ўринбосарига кўра, ЕОИИ ва АСЕАН ҳамкорлиги экспортчиларга янги бозорлар, паст божлар ва қулай логистика йўлларини ҳам очиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. АСЕАН мамлакатлари Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан амалий ҳамкорликни кенгайтиришга қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Андрей Руденко NEWS.ru нашрига берган интервьюсида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Жануби-Шарқий Осиё ишбилармон доиралари Евроосиё билан алоқаларни кенгайтиришни "амалда қўллаб-қувватламоқда".
ЕОИИнинг Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россиядан иборат "бешлиги" учун бу, аввало, янги экспорт бозорлари, пастроқ божлар ва тушунарлироқ савдо қоидаларини англатади.
Божларни қисқартириш ва божхона жараёнларини соддалаштириш қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, озиқ-овқат, металл, ўғит, ёқилғи, техника ва ускуналарни Осиё бозорига чиқариш харажатларини камайтириши мумкин.
Бунинг амалий мисоли — Вьетнам. ЕОИИ билан эркин савдо битими 2016 йилда кучга кирганидан кейин ўзаро товар айирбошлаш 2024 йилгача 60 фоиздан кўпроқ ўсиб, 6,8 млрд долларга етди. 2025 йилда эса савдо ҳажми 8,3 млрд долларни ташкил қилди.
Индонезия билан 2025 йил декабрда имзоланган келишув ҳам "бешлик" учун катта бозор очиши мумкин. Ҳужжат кучга киргач, Индонезия ЕОИИ товарларининг 90 фоизига имтиёзли тартиб қўллайди. Уларга қўлланадиган ўртача бож ставкаси 10,2 фоиздан 2 фоизгача пасайиши кутилмоқда.
ЕИК ҳисоб-китобига кўра, келишув амалда ишлай бошлаганидан кейин 3–5 йил ичида товар айирбошлаш икки бараварга ошиши мумкин.
Ҳиндистон билан ҳам эркин савдо битими бўйича музокаралар давом этмоқда. 2026 йил июнда ўтган иккинчи раундда бозорга кириш шартлари ва нотариф чекловлар муҳокама қилинди. Бундай келишув "бешлик" экспортчилари учун Ҳиндистон бозорида божларни пасайтириш ва саноат кооперациясини кенгайтириш имконини бериши мумкин.
Хитой эса ЕИК баҳосига кўра, ЕОИИ савдосининг қарийб ярмини ташкил этади. Ҳамкорлик транспорт, технология ва молия соҳаларини ҳам қамраб олган. Янги транспорт йўлаклари ва соддалаштирилган савдо тартиблари аъзо давлатларга экспортни ошириш ва Европа–Осиё транзитидан кўпроқ фойда олишга ёрдам беради.
ЕИК ва АСЕАНнинг 2026–2030 йилларга мўлжалланган дастури транспорт, электрон савдо, божхона тартиблари, молия бозорлари, саноат ва агросаноат инновациялари, инфратузилма ҳамда энергетикани ҳам қамраб олади.
Шу тариқа, АСЕАН билан яқинлашув ЕОИИ мамлакатларига экспортни диверсификация қилиш, янги таъминот занжирларини яратиш ва Евроосиёнинг транзит имкониятларини кучайтиришга ёрдам бериши мумкин.

Маълумот учун: АСЕАН — Жануби-Шарқий Осиё давлатлари уюшмаси. У Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппин ва Тимор-Лестени бирлаштиради. ЕОИИнинг ушбу минтақа давлатлари билан товар айирбошлаши 26 млрд доллардан ошган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Саммит Россия - АСЕАН в Казани - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.06.2026
Россия АСEАН мамлакатларига озиқ-овқат ва энергия етказиб беришда давом этади — Путин
18 Июн, 17:53
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0