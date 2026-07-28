АСЕАН бизнеси ЕОИИ билан ҳамкорлик тарафдори — Руденко Осиё билан алоқалар ҳақида

ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. АСЕАН мамлакатлари Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан амалий ҳамкорликни кенгайтиришга қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Андрей Руденко NEWS.ru нашрига берган интервьюсида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Жануби-Шарқий Осиё ишбилармон доиралари Евроосиё билан алоқаларни кенгайтиришни "амалда қўллаб-қувватламоқда".Божларни қисқартириш ва божхона жараёнларини соддалаштириш қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, озиқ-овқат, металл, ўғит, ёқилғи, техника ва ускуналарни Осиё бозорига чиқариш харажатларини камайтириши мумкин.Бунинг амалий мисоли — Вьетнам. ЕОИИ билан эркин савдо битими 2016 йилда кучга кирганидан кейин ўзаро товар айирбошлаш 2024 йилгача 60 фоиздан кўпроқ ўсиб, 6,8 млрд долларга етди. 2025 йилда эса савдо ҳажми 8,3 млрд долларни ташкил қилди.Индонезия билан 2025 йил декабрда имзоланган келишув ҳам "бешлик" учун катта бозор очиши мумкин. Ҳужжат кучга киргач, Индонезия ЕОИИ товарларининг 90 фоизига имтиёзли тартиб қўллайди. Уларга қўлланадиган ўртача бож ставкаси 10,2 фоиздан 2 фоизгача пасайиши кутилмоқда.ЕИК ҳисоб-китобига кўра, келишув амалда ишлай бошлаганидан кейин 3–5 йил ичида товар айирбошлаш икки бараварга ошиши мумкин. Ҳиндистон билан ҳам эркин савдо битими бўйича музокаралар давом этмоқда. 2026 йил июнда ўтган иккинчи раундда бозорга кириш шартлари ва нотариф чекловлар муҳокама қилинди. Бундай келишув "бешлик" экспортчилари учун Ҳиндистон бозорида божларни пасайтириш ва саноат кооперациясини кенгайтириш имконини бериши мумкин.Хитой эса ЕИК баҳосига кўра, ЕОИИ савдосининг қарийб ярмини ташкил этади. Ҳамкорлик транспорт, технология ва молия соҳаларини ҳам қамраб олган. Янги транспорт йўлаклари ва соддалаштирилган савдо тартиблари аъзо давлатларга экспортни ошириш ва Европа–Осиё транзитидан кўпроқ фойда олишга ёрдам беради.ЕИК ва АСЕАНнинг 2026–2030 йилларга мўлжалланган дастури транспорт, электрон савдо, божхона тартиблари, молия бозорлари, саноат ва агросаноат инновациялари, инфратузилма ҳамда энергетикани ҳам қамраб олади.Шу тариқа, АСЕАН билан яқинлашув ЕОИИ мамлакатларига экспортни диверсификация қилиш, янги таъминот занжирларини яратиш ва Евроосиёнинг транзит имкониятларини кучайтиришга ёрдам бериши мумкин.
Россия ташқи ишлар вазири ўринбосарига кўра, ЕОИИ ва АСЕАН ҳамкорлиги экспортчиларга янги бозорлар, паст божлар ва қулай логистика йўлларини ҳам очиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. АСЕАН мамлакатлари Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан амалий ҳамкорликни кенгайтиришга қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Андрей Руденко NEWS.ru нашрига берган интервьюсида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Жануби-Шарқий Осиё ишбилармон доиралари Евроосиё билан алоқаларни кенгайтиришни "амалда қўллаб-қувватламоқда".
ЕОИИнинг Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россиядан иборат "бешлиги" учун бу, аввало, янги экспорт бозорлари, пастроқ божлар ва тушунарлироқ савдо қоидаларини англатади.
Божларни қисқартириш ва божхона жараёнларини соддалаштириш қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, озиқ-овқат, металл, ўғит, ёқилғи, техника ва ускуналарни Осиё бозорига чиқариш харажатларини камайтириши мумкин.
Бунинг амалий мисоли — Вьетнам. ЕОИИ билан эркин савдо битими 2016 йилда кучга кирганидан кейин ўзаро товар айирбошлаш 2024 йилгача 60 фоиздан кўпроқ ўсиб, 6,8 млрд долларга етди. 2025 йилда эса савдо ҳажми 8,3 млрд долларни ташкил қилди.
Индонезия билан 2025 йил декабрда имзоланган келишув ҳам "бешлик" учун катта бозор очиши мумкин. Ҳужжат кучга киргач, Индонезия ЕОИИ товарларининг 90 фоизига имтиёзли тартиб қўллайди. Уларга қўлланадиган ўртача бож ставкаси 10,2 фоиздан 2 фоизгача пасайиши кутилмоқда.
ЕИК ҳисоб-китобига кўра, келишув амалда ишлай бошлаганидан кейин 3–5 йил ичида товар айирбошлаш икки бараварга ошиши мумкин.
Ҳиндистон билан ҳам эркин савдо битими бўйича музокаралар давом этмоқда. 2026 йил июнда ўтган иккинчи раундда бозорга кириш шартлари ва нотариф чекловлар муҳокама қилинди. Бундай келишув "бешлик" экспортчилари учун Ҳиндистон бозорида божларни пасайтириш ва саноат кооперациясини кенгайтириш имконини бериши мумкин.
Хитой эса ЕИК баҳосига кўра, ЕОИИ савдосининг қарийб ярмини ташкил этади. Ҳамкорлик транспорт, технология ва молия соҳаларини ҳам қамраб олган. Янги транспорт йўлаклари ва соддалаштирилган савдо тартиблари аъзо давлатларга экспортни ошириш ва Европа–Осиё транзитидан кўпроқ фойда олишга ёрдам беради.
ЕИК ва АСЕАНнинг 2026–2030 йилларга мўлжалланган дастури транспорт, электрон савдо, божхона тартиблари, молия бозорлари, саноат ва агросаноат инновациялари, инфратузилма ҳамда энергетикани ҳам қамраб олади.
Шу тариқа, АСЕАН билан яқинлашув ЕОИИ мамлакатларига экспортни диверсификация қилиш, янги таъминот занжирларини яратиш ва Евроосиёнинг транзит имкониятларини кучайтиришга ёрдам бериши мумкин.
Маълумот учун: АСЕАН — Жануби-Шарқий Осиё давлатлари уюшмаси. У Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппин ва Тимор-Лестени бирлаштиради. ЕОИИнинг ушбу минтақа давлатлари билан товар айирбошлаши 26 млрд доллардан ошган.