https://sputniknews.uz/20260618/rossiya-asean-mamlakatlariga-oziq-ovqat-va-energiya-etkazib-berishda-davom-etadi--putin-58437878.html
Россия АСEАН мамлакатларига озиқ-овқат ва энергия етказиб беришда давом этади — Путин
Россия АСEАН мамлакатларига озиқ-овқат ва энергия етказиб беришда давом этади — Путин
Sputnik Ўзбекистон
АСЕАН саммтида Путин ва Филиппин президенти Фердинанд Маркос иштирокчилардан савдо ҳажмини сифат жиҳатидан ва миқдор жиҳатдан оширишга чақирдилар. 18.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-18T17:53+0500
2026-06-18T17:53+0500
2026-06-18T17:54+0500
россия
владимир путин
асеан
қозон
саммит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/12/58438201_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02a406f880fa2ce4f3b46f82ebf3aaf0.jpg
ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Владимир Путин Қозонда бўлиб ўтаётган Россия-АСEАН саммитида нутқ сўзлади. Ўз нутқида Россия президенти АСЕАН давлатларига озиқ-овқат, энергия ташувчилари, ўғит ва дори дармонларни мунтазам етказиб беришга тайёрлигини билдирди. "Москва, ўз навбатида, ўғитлар ва дори-дармонларни ўз ичига олган юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотлар экспортини кўпайтиришга тайёр. Шу мақсадда трансконтинентал денгиз ва темир йўл юк ташиш доимий равишда кенгайиб бормоқда ва янги йўналишлар яратилмоқда."Бунга эришиш учун тижорат битимларида молиявий ҳисоб-китоблар учун миллий валюталарга ўтиш, қолган савдо тўсиқларини бартараф этиш ва маъмурий протседураларни соддалаштириш муҳимдир", дея қўшимча қилди у.Бундан ташқари, Россиянинг етакчи IT компаниялари АСEАН ҳамкасблари билан, жумладан, сунъий интеллект соҳасидаги илғор ишланмалар билан ўртоқлашмоқда. Шунингдек, мамлакатлар киберхавфсизлик ва алоқа тизимлари соҳасида ҳамкорликни биргаликда ривожлантиришда давом этадилар.17-18 июнь кунлари Қозон шаҳрида Россия-АСEАН саммити бўлиб ўтмоқда. У ерда Владимир Путин ва ассоциацияга аъзо давлатлар раҳбарлари 2026-2030 йилларга мўлжалланган стратегик шериклик бўйича кенг қамровли ҳаракатлар режасини қабул қилишди. Ҳужжатда сиёсат, хавфсизлик, савдо, инвестиция, энергетика, транспорт, қишлоқ хўжалиги, фан, технология ва бошқа соҳалардаги муносабатларни ривожлантириш бўйича аниқ қадамлар белгиланган.Тадбирнинг ўзи жума куни якунланади. У ассоциациянинг Москва билан ўзаро алоқаларининг 35 йиллигига бағишланган. АСЕАН - 1967 йилда ташкил этилган ташкилот бўлиб у 11 мамлакатни ўз ичига олади: Бруней, Шарқий Тимор, Ветнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мянма, Цингапур, Таиланд ва Филиппин.
қозон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/12/58438201_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_3105415c0aac1d912b0a63e67661fa8e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, владимир путин, асеан, қозон, саммит
россия, владимир путин, асеан, қозон, саммит
Россия АСEАН мамлакатларига озиқ-овқат ва энергия етказиб беришда давом этади — Путин
17:53 18.06.2026 (янгиланди: 17:54 18.06.2026)
АСЕАН саммтида Путин ва Филиппин президенти Фердинанд Маркос иштирокчилардан савдо ҳажмини сифат жиҳатидан ва миқдор жиҳатдан оширишга чақирдилар.
ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Владимир Путин Қозонда бўлиб ўтаётган Россия-АСEАН саммитида нутқ сўзлади.
Ўз нутқида Россия президенти АСЕАН давлатларига озиқ-овқат, энергия ташувчилари, ўғит ва дори дармонларни мунтазам етказиб беришга тайёрлигини билдирди.
"Москва, ўз навбатида, ўғитлар ва дори-дармонларни ўз ичига олган юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотлар экспортини кўпайтиришга тайёр. Шу мақсадда трансконтинентал денгиз ва темир йўл юк ташиш доимий равишда кенгайиб бормоқда ва янги йўналишлар яратилмоқда.
Шу билан бирга, албатта, биз осиёлик дўстларимизни жуда зарур озиқ-овқат ва энергия билан таъминлашда давом этамиз", - деб таъкидлади давлат раҳбари.
"Бунга эришиш учун тижорат битимларида молиявий ҳисоб-китоблар учун миллий валюталарга ўтиш, қолган савдо тўсиқларини бартараф этиш ва маъмурий протседураларни соддалаштириш муҳимдир", дея қўшимча қилди у.
Бундан ташқари, Россиянинг етакчи IT компаниялари АСEАН ҳамкасблари билан, жумладан, сунъий интеллект соҳасидаги илғор ишланмалар билан ўртоқлашмоқда. Шунингдек, мамлакатлар киберхавфсизлик ва алоқа тизимлари соҳасида ҳамкорликни биргаликда ривожлантиришда давом этадилар.
17-18 июнь кунлари Қозон шаҳрида Россия-АСEАН саммити бўлиб ўтмоқда. У ерда Владимир Путин ва ассоциацияга аъзо давлатлар раҳбарлари 2026-2030 йилларга мўлжалланган стратегик шериклик бўйича кенг қамровли ҳаракатлар режасини қабул қилишди. Ҳужжатда сиёсат, хавфсизлик, савдо, инвестиция, энергетика, транспорт, қишлоқ хўжалиги, фан, технология ва бошқа соҳалардаги муносабатларни ривожлантириш бўйича аниқ қадамлар белгиланган.
Тадбирнинг ўзи жума куни якунланади. У ассоциациянинг Москва билан ўзаро алоқаларининг 35 йиллигига бағишланган.
АСЕАН - 1967 йилда ташкил этилган ташкилот бўлиб у 11 мамлакатни ўз ичига олади: Бруней, Шарқий Тимор, Ветнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мянма, Цингапур, Таиланд ва Филиппин.