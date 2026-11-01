https://sputniknews.uz/20261101/opec-neft-qazib-olish-61663472.html
ОПЕК+ декабрда нефть қазиб олишни оширмайди — бу бензин нархига қандай таъсир қилади?
ОПЕК+ декабрда нефть қазиб олишни оширмайди — бу бензин нархига қандай таъсир қилади?
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Қозоғистон иштирокидаги ОПЕК+ давлатлари декабрда нефть қазиб олиш квоталарини ўзгартирмайди. Жаҳон бозорида Brent нархи юқори даражада. Бу қарор Ўзбекистонда бензин нархига қандай таъсир қилиши мумкин?
2026-11-01T18:53+0500
2026-11-01T18:53+0500
2026-11-01T18:54+0500
нефть
энергетика
нарх-наво
дунё янгиликлари
иқтисод
бензин
опек
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1d/49590472_0:95:1264:806_1920x0_80_0_0_f57ad619f8a677d7a7846a2f35af2b57.jpg
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. ОПЕК+ таркибидаги етти давлат декабрь ойида нефть қазиб олиш квоталарини оширмасликка келишиб олди. Бу ҳақда ташкилот расмий баёнот берди.1 ноябрь куни онлайн форматда ўтказилган йиғилишда Саудия Арабистони, Россия, Ироқ, Қувайт, Қозоғистон, Жазоир ва Уммон вакиллари иштирок этди.Маълумотларга кўра, ОПЕК+ сентябрь ойида 2023 йилда жорий этилган суткалик 1,65 млн барреллик қўшимча чекловларни босқичма-босқич бекор қилишни якунлаган. Бироқ суткасига қарийб 2 млн барреллик бошқа қисқартиришлар 2026 йил охиригача сақланиб қолмоқда.Нега нефть қазиб олиш оширилмаяпти?Яқин Шарқдаги кескин вазият ва нефть экспортидаги узилишлар туфайли Форс кўрфазидаги айрим мамлакатлар амалда белгиланган квоталардан кам нефть қазиб чиқармоқда.Бу Ўзбекистонда бензин нархига қандай таъсир қилади?ОПЕК+ қарори бензиннинг дарҳол қимматлашишини англатмайди. Бироқ нефть таклифи ошмаслиги жаҳон нархларининг пасайишини чекловчи омиллардан бири бўлиши мумкин.Бу эса Ўзбекистонга импорт қилинадиган нефть ва ёқилғи нархларига ҳам таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.Шу билан бирга, мамлакатда бензин нархи халқаро котировкалардан ташқари, импорт ҳажми, валюта курси, ички бозордаги талаб ва биржа савдоларига ҳам боғлиқ.ОПЕК+ давлатларининг кейинги йиғилиши 29 ноябрга белгиланган. Унда нефть бозоридаги вазият ва келгуси йил учун ишлаб чиқариш сиёсати муҳокама қилиниши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260909/usa-iran-zarbalar-60324637.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1d/49590472_32:0:1232:900_1920x0_80_0_0_60dc5b2b31fbbf0c15264bff1a2c7732.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
нефть, энергетика, нарх-наво, дунё янгиликлари, иқтисод, бензин, опек
нефть, энергетика, нарх-наво, дунё янгиликлари, иқтисод, бензин, опек
ОПЕК+ декабрда нефть қазиб олишни оширмайди — бу бензин нархига қандай таъсир қилади?
18:53 01.11.2026 (янгиланди: 18:54 01.11.2026)
"ОПЕК+"нинг етти давлати декабрь ойида нефть қазиб олиш квоталарини оширмайди. Улар сентябрда белгиланган даражани сақлаб қолишга келишди.
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
ОПЕК+ таркибидаги етти давлат декабрь ойида нефть қазиб олиш квоталарини оширмасликка келишиб олди. Бу ҳақда ташкилот расмий баёнот берди
.
1 ноябрь куни онлайн форматда ўтказилган йиғилишда Саудия Арабистони, Россия, Ироқ, Қувайт, Қозоғистон, Жазоир ва Уммон вакиллари иштирок этди.
Улар декабрь ойида нефть қазиб олиш квоталарини сентябрда белгиланган даражада сақлаб қолишга қарор қилди. Бундай чеклов октябрь ва ноябрь ойларида ҳам амал қилган.
Маълумотларга кўра, ОПЕК+ сентябрь ойида 2023 йилда жорий этилган суткалик 1,65 млн барреллик қўшимча чекловларни босқичма-босқич бекор қилишни якунлаган. Бироқ суткасига қарийб 2 млн барреллик бошқа қисқартиришлар 2026 йил охиригача сақланиб қолмоқда.
Нега нефть қазиб олиш оширилмаяпти?
Яқин Шарқдаги кескин вазият ва нефть экспортидаги узилишлар туфайли Форс кўрфазидаги айрим мамлакатлар амалда белгиланган квоталардан кам нефть қазиб чиқармоқда.
Шу билан бирга, жаҳон бозорида нефть нархи юқори даражада сақланмоқда. 30 октябрь куни Brent маркали нефтнинг декабрь фьючерс шартномаси 2,4 фоизга қимматлашиб, бир баррель учун 117,64 долларга етган.
Бу Ўзбекистонда бензин нархига қандай таъсир қилади?
ОПЕК+ қарори бензиннинг дарҳол қимматлашишини англатмайди. Бироқ нефть таклифи ошмаслиги жаҳон нархларининг пасайишини чекловчи омиллардан бири бўлиши мумкин.
Бу эса Ўзбекистонга импорт қилинадиган нефть ва ёқилғи нархларига ҳам таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.
Шу билан бирга, мамлакатда бензин нархи халқаро котировкалардан ташқари, импорт ҳажми, валюта курси, ички бозордаги талаб ва биржа савдоларига ҳам боғлиқ.
ОПЕК+ давлатларининг кейинги йиғилиши 29 ноябрга белгиланган. Унда нефть бозоридаги вазият ва келгуси йил учун ишлаб чиқариш сиёсати муҳокама қилиниши кутилмоқда.