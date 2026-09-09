https://sputniknews.uz/20260909/usa-iran-zarbalar-60324637.html
АҚШ ва Эрон ўртасида денгиздаги зарбалар кучайди: Brent нефти 100 доллардан ошди
АҚШ ва Эрон ўртасида денгиздаги зарбалар кучайди: Brent нефти 100 доллардан ошди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ ва Эрон ўртасида денгиздаги қарама-қаршилик кучайди. Томонлар танкерлар ва ҳарбий кемаларга зарбалар ҳақида маълум қилди, Brent нефти эса июль охиридан бери биринчи марта 100 доллардан ошди.
2026-09-09T19:28+0500
2026-09-09T19:28+0500
2026-09-09T19:28+0500
ақш – эрон можароси
дунё янгиликлари
нефть
ҳўрмуз бўғози
ақш ва исроилнинг эронга ҳужуми
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/0f/18349645_0:409:2883:2031_1920x0_80_0_0_1a02f69362eab31cb5748494dcae2541.jpg
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. АҚШ ва Эрон ўртасидаги қарама-қаршилик денгизда кескинлашди. АҚШ Эрон нефть танкерларига зарбалар берди, Теҳрон эса жавобан Ҳўрмуз бўғози атрофида Америка кемалари ва танкерларни нишонга олди. Кескинлашув фонида Brent нефти июль охиридан бери биринчи марта бир баррель учун 100 доллардан ошди.АҚШ Марказий қўмондонлиги 8 сентябрь куни Эроннинг бешта нефть танкерини йўқ қилганини маълум қилди. CENTCOM бу зарбаларни Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (ИИҚК)нинг сўнгги икки кун давомида АҚШ ҳарбий кемасига баллистик ракеталар билан ҳужум қилишга уринишларига жавоб деб атади.CENTCOM Эроннинг АҚШ ҳарбий кемаларига зарба берилгани ҳақидаги баёнотини рад этди. Қўмондонликка кўра, Америка кемалари шикастланмаган, ИИҚКнинг уларга ҳужум қилиш уринишлари муваффақиятсиз бўлган. АҚШ томони сўнгги бир ҳафтада Эроннинг “соя флоти”га кирувчи 10 та танкер йўқ қилинганини ҳам маълум қилди.Айни пайтда Теҳрон жавоб чораларини янада кучайтириш билан огоҳлантирди. ИИҚК расмий вакили Ҳусайн Моҳебийнинг айтишича, АҚШ Эроннинг икки ёки учта нишонига зарба берса, Теҳрон 20 та Америка нишонига жавоб зарбаси беришни кўриб чиқади.Эрон Ҳўрмуз бўғозидан шарқда денгиз қатнови учун янги тақиқланган ҳудуд ҳам жорий этмоқда. Моҳебий АҚШ можарони тўхтатишни истаса, ҳарбий ҳаракатлар ва янги таҳдидлардан воз кечиши, Эроннинг музлатилган 24 миллиард долларлик активларини блокдан чиқариши ҳамда мамлакатнинг ядровий ва ракета салоҳиятига аралашмаслиги кераклигини айтди. Теҳрон, шунингдек, Яман қамалини тугатиш ва Исроил қўшинларининг Ливандан чиқиб кетишини талаб қилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260902/usa-iran-mojaro-60142674.html
ҳўрмуз бўғози
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/0f/18349645_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_2e7d5c1d63d08a00d22884c49e305c31.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш – эрон можароси, дунё янгиликлари, нефть, ҳўрмуз бўғози, ақш ва исроилнинг эронга ҳужуми, ақш
ақш – эрон можароси, дунё янгиликлари, нефть, ҳўрмуз бўғози, ақш ва исроилнинг эронга ҳужуми, ақш
АҚШ ва Эрон ўртасида денгиздаги зарбалар кучайди: Brent нефти 100 доллардан ошди
АҚШ Эрон танкерларига зарбаларни кучайтирди, Теҳрон эса Ҳўрмуз бўғозида кемаларни нишонга олди. Кескинлашув нефть нархини 100 доллардан оширди.
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
АҚШ ва Эрон ўртасидаги қарама-қаршилик денгизда кескинлашди. АҚШ Эрон нефть танкерларига зарбалар берди, Теҳрон эса жавобан Ҳўрмуз бўғози атрофида Америка кемалари ва танкерларни нишонга олди
. Кескинлашув фонида Brent нефти июль охиридан бери биринчи марта бир баррель учун 100 доллардан ошди.
АҚШ Марказий қўмондонлиги 8 сентябрь куни Эроннинг бешта нефть танкерини йўқ қилганини маълум қилди. CENTCOM бу зарбаларни Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (ИИҚК)нинг сўнгги икки кун давомида АҚШ ҳарбий кемасига баллистик ракеталар билан ҳужум қилишга уринишларига жавоб деб атади.
ИИҚК эса жавобан Форс кўрфазида икки Америка кемаси ва саккизта нефть танкерига зарба бериб, уларга жиддий шикаст етказганини билдирди.
CENTCOM Эроннинг АҚШ ҳарбий кемаларига зарба берилгани ҳақидаги баёнотини рад этди. Қўмондонликка кўра, Америка кемалари шикастланмаган, ИИҚКнинг уларга ҳужум қилиш уринишлари муваффақиятсиз бўлган. АҚШ томони сўнгги бир ҳафтада Эроннинг “соя флоти”га кирувчи 10 та танкер йўқ қилинганини ҳам маълум қилди.
Айни пайтда Теҳрон жавоб чораларини янада кучайтириш билан огоҳлантирди. ИИҚК расмий вакили Ҳусайн Моҳебийнинг айтишича, АҚШ Эроннинг икки ёки учта нишонига зарба берса, Теҳрон 20 та Америка нишонига жавоб зарбаси беришни кўриб чиқади.
Эрон Ҳўрмуз бўғозидан шарқда денгиз қатнови учун янги тақиқланган ҳудуд ҳам жорий этмоқда.
У Чобаҳор портидан Уммон кўрфази ва Арабистон денгизининг айрим қисмларигача чўзилиши режалаштирилган. Кемалар ушбу ҳудуддан ўтишда Эрон томони билан мувофиқлашиши керак бўлади.
Моҳебий АҚШ можарони тўхтатишни истаса, ҳарбий ҳаракатлар ва янги таҳдидлардан воз кечиши, Эроннинг музлатилган 24 миллиард долларлик активларини блокдан чиқариши ҳамда мамлакатнинг ядровий ва ракета салоҳиятига аралашмаслиги кераклигини айтди. Теҳрон, шунингдек, Яман қамалини тугатиш ва Исроил қўшинларининг Ливандан чиқиб кетишини талаб қилмоқда.