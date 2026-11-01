https://sputniknews.uz/20261101/kudermetova-timofeeva-wta-turnir-golib-61662826.html
Кудерметова ва Тимофеева Хитойдаги WTA 250 турнирида ғолиб бўлди
Кудерметова ва Тимофеева Хитойдаги WTA 250 турнирида ғолиб бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Полина Кудерметова ва Мария Тимофеева Хитойдаги Guangzhou Open турнирининг жуфтлик баҳсларида ғолиб бўлди. Аввал Россия номидан иштирок этган икки теннисчи финалда Тайвань жуфтлигини енгиб, илк WTA жуфтлик титулини қўлга киритди.
2026-11-01T17:56+0500
2026-11-01T17:56+0500
2026-11-01T18:04+0500
спорт
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ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Ўзбекистон номидан иштирок этаётган Полина Кудерметова ва Мария Тимофеева Хитойнинг Гуанчжоу шаҳрида ўтказилган Guangzhou Open (WTA 250) турнирининг жуфтлик баҳсларида ғолиб бўлди.Финалда улар Тайвань вакилалари И-Сюань Чо ва И-Цзэнь Чо жуфтлигини 7:5, 7:6 (7:1) ҳисобида мағлуб этди. Учрашув 1 соат 49 дақиқа давом этди.Эътиборлиси, Кудерметова ва Тимофеева аввал Россия номидан халқаро мусобақаларда иштирок этган. Тимофеева 2025 йил октябрда, Кудерметова эса декабрда Ўзбекистон номидан халқаро мусобақаларда иштирок эта бошлаган.Ўзбекистон Теннис федерацияси уларнинг мамлакат терма жамоасига қўшилишини аёллар теннисини ривожлантириш ва халқаро майдондаги рақобатбардошликни оширишга қаратилган қадам сифатида баҳолаган.Гуанчжоудаги ғалаба ҳар икки спортчи учун WTA асосий турининг жуфтлик баҳсларидаги илк чемпионлик бўлди.
https://sputniknews.uz/20261004/barmicheva-turnir-chempion-60957124.html
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спорт, хитой, мусобақа, чемпион, ғалаба, россия
спорт, хитой, мусобақа, чемпион, ғалаба, россия
Кудерметова ва Тимофеева Хитойдаги WTA 250 турнирида ғолиб бўлди
17:56 01.11.2026 (янгиланди: 18:04 01.11.2026)
Аввал Россия номидан ўйнаган Кудерметова ва Тимофеева Ўзбекистон вакиллари сифатида Хитойдаги WTA 250 турнирида ғолиб бўлди.
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Ўзбекистон номидан иштирок этаётган Полина Кудерметова ва Мария Тимофеева Хитойнинг Гуанчжоу шаҳрида ўтказилган Guangzhou Open (WTA 250) турнирининг жуфтлик баҳсларида ғолиб бўлди.
Финалда улар Тайвань вакилалари И-Сюань Чо ва И-Цзэнь Чо жуфтлигини 7:5, 7:6 (7:1) ҳисобида мағлуб этди. Учрашув 1 соат 49 дақиқа давом этди.
Аввалроқ ярим финалда ўзбекистонлик теннисчилар америкалик машҳур спортчи Винус Уильямс ва индонезиялик Жанис Тьен жуфтлиги устидан 6:4, 6:7 (8:10), 10:6 ҳисобида ғалаба қозонган эди.
Эътиборлиси, Кудерметова ва Тимофеева аввал Россия номидан халқаро мусобақаларда иштирок этган. Тимофеева 2025 йил октябрда, Кудерметова эса декабрда Ўзбекистон номидан халқаро мусобақаларда иштирок эта бошлаган.
Ўзбекистон Теннис федерацияси уларнинг мамлакат терма жамоасига қўшилишини аёллар теннисини ривожлантириш ва халқаро майдондаги рақобатбардошликни оширишга қаратилган қадам сифатида баҳолаган.
Гуанчжоудаги ғалаба ҳар икки спортчи учун WTA асосий турининг жуфтлик баҳсларидаги илк чемпионлик бўлди.