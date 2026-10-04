https://sputniknews.uz/20261004/barmicheva-turnir-chempion-60957124.html
Александра Бармичева Истанбулда J200 турнири чемпиони бўлди
Александра Бармичева Истанбулда J200 турнири чемпиони бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик Александра Бармичева Истанбулдаги ITF J200 турнирида чемпион бўлди. У чорак финалда мусобақанинг биринчи рақамли сараланган теннисчиси Айше Бални мағлуб этди.
2026-10-04T17:39+0500
2026-10-04T17:39+0500
2026-10-04T17:39+0500
спорт
теннис
ўзбекистон
ғалаба
мусобақа
туркия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/04/60956930_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_ae416b367a2ac1b6ffa42570eb3050db.jpg
ТОШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Ўзбекистонлик теннисчи Александра Бармичева Истанбулдаги J200 турнирида чемпион бўлиб, ITF ўсмирлар рейтинги учун 200 очко қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон теннис федерацияси матбуот хизмати хабар берди.ITF World Tennis Tour Juniors доирасидаги мусобақа 28 сентябрдан 4 октябргача Туркиянинг Истанбул шаҳрида ўтказилди. Қизлар ўртасидаги яккалик баҳсларининг асосий сеткасида 64 нафар теннисчи иштирок этди.Бармичева чемпионлик йўлида бир қатор кучли рақибларни мағлуб этди. Айниқса, чорак финалда мусобақанинг биринчи рақамли сараланган теннисчиси — ITF ўсмирлар жаҳон рейтингида 83-ўринда турган туркиялик Айше Балга қарши баҳс кескин кечди.Турнир олдидан Бармичева ITF ўсмирлар жаҳон рейтингида 278-ўринни эгаллаб турган эди. J200 турниридаги чемпионлик унга 200 рейтинг очкосини беради ва навбатдаги рейтинг янгиланишида юқорилаш имконини яратади.J200 ITF ўсмирлар турида J500 ва J300дан кейинги юқори даражадаги халқаро мусобақалардан ҳисобланади. Бу Бармичеванинг ушбу даражадаги энг йирик натижаси бўлди. Аввал у J100 турнирларида ҳам чемпионликни қўлга киритган.
https://sputniknews.uz/20260803/rahimova-uilyam-maglub-59455485.html
ўзбекистон
туркия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/04/60956930_8:0:1273:949_1920x0_80_0_0_1e97c41a6e0f0331d03e7c19e9cf7b07.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, теннис, ўзбекистон, ғалаба, мусобақа, туркия
спорт, теннис, ўзбекистон, ғалаба, мусобақа, туркия
Александра Бармичева Истанбулда J200 турнири чемпиони бўлди
16 ёшли Александра Бармичева Истанбулдаги J200 турнирида чемпион бўлиб, ITF ўсмирлар рейтинги учун 200 очко қўлга киритди
ТОШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Ўзбекистонлик теннисчи Александра Бармичева Истанбулдаги J200 турнирида чемпион бўлиб, ITF ўсмирлар рейтинги учун 200 очко қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон теннис федерацияси матбуот хизмати хабар берди
.
ITF World Tennis Tour Juniors доирасидаги мусобақа 28 сентябрдан 4 октябргача Туркиянинг Истанбул шаҳрида ўтказилди. Қизлар ўртасидаги яккалик баҳсларининг асосий сеткасида 64 нафар теннисчи иштирок этди.
Бармичева чемпионлик йўлида бир қатор кучли рақибларни мағлуб этди. Айниқса, чорак финалда мусобақанинг биринчи рақамли сараланган теннисчиси — ITF ўсмирлар жаҳон рейтингида 83-ўринда турган туркиялик Айше Балга қарши баҳс кескин кечди.
Ўзбекистон вакили биринчи сетни 3:6 ҳисобида бой берганига қарамай, кейинги икки сетда 6:3, 6:4 ҳисобида устун келиб, ярим финалга йўл олди.
Турнир олдидан Бармичева ITF ўсмирлар жаҳон рейтингида 278-ўринни эгаллаб турган эди. J200 турниридаги чемпионлик унга 200 рейтинг очкосини беради ва навбатдаги рейтинг янгиланишида юқорилаш имконини яратади.
J200 ITF ўсмирлар турида J500 ва J300дан кейинги юқори даражадаги халқаро мусобақалардан ҳисобланади. Бу Бармичеванинг ушбу даражадаги энг йирик натижаси бўлди. Аввал у J100 турнирларида ҳам чемпионликни қўлга киритган.