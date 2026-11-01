https://sputniknews.uz/20261101/europe-ukraine-muzokaralar-61663296.html
Европа Украина бўйича тинчлик музокараларида нега йўқ — Песков тушунтирди
Европа Украина бўйича тинчлик музокараларида нега йўқ — Песков тушунтирди
Sputnik Ўзбекистон
Песков Европа Украина бўйича тинчлик музокараларида нега иштирок этмаётганини тушунтирди. Ушаков дастлабки учрашувлар Россия, АҚШ, Украина ўртасида ўтишини айтди. Шунингдек, Путин Зеленскийнинг қўнғироғига жавоб беришини билдирди
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ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Европа давлатлари Украина можаросини ҳал этиш бўйича тинчлик музокараларида иштирок этиши керак, бироқ уларнинг ҳозирги ёндашуви билан бу фойдасиз. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков “Вести” ахборот хизматига берган интервьюсида маълум қилди.Унинг таъкидлашича, Европанинг фақат икки етакчиси — Финляндия президенти Александр Стубб ва Норвегия бош вазири Йонас Гар Стёре Россия билан бевосита мулоқот қилишга қарор қилган.Европа вакилларининг кейинги босқичларда музокараларга қўшилиши истисно этилмаяпти.Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг айтишича, дастлабки учрашувлар Россия, АҚШ ва Украина иштирокидаги уч томонлама форматда ўтказилиши керак.Ушаков, шунингдек, Владимир Зеленский Россия президенти Владимир Путинга телефон қилса, у жавоб бериши мумкинлигини билдирди.Россия президенти ёрдамчиси Зеленский турли каналлар орқали Путин билан мулоқот қилиш истагини билдираётганини таъкидлаб, уни Москвага келишга ҳам таклиф қилди.Аввалроқ Россия ва АҚШ Абу-Дабида Россия, Украина ва АҚШ вакиллари иштирокида ўтказилиши режалаштирилган навбатдаги тинчлик музокаралари санасини келишишга киришган эди.Учрашув ноябрь ойида бўлиб ўтиши кутилмоқда, бироқ унинг аниқ санаси ҳозирча тасдиқланмаган.
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дунё янгиликлари, дунёда, владимир путин, юрий ушаков, владимир зеленский, музокаралар, европа иттифоқи
дунё янгиликлари, дунёда, владимир путин, юрий ушаков, владимир зеленский, музокаралар, европа иттифоқи
Европа Украина бўйича тинчлик музокараларида нега йўқ — Песков тушунтирди
Европа Украина бўйича тинчлик музокараларида иштирок этиши керак, аммо ҳозирги позицияси бунга тўсқинлик қилмоқда. Кремль сабабини тушунтирди.
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
Европа давлатлари Украина можаросини ҳал этиш бўйича тинчлик музокараларида иштирок этиши керак, бироқ уларнинг ҳозирги ёндашуви билан бу фойдасиз. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков “Вести” ахборот хизматига берган интервьюсида маълум қилди
.
“Ҳозир биз ўз давлатлари номидан мулоқот қилишга қарор қилган икки етакчини кўряпмиз. Шу билан бирга, қолган деярли барча етакчилар ва энг асосийси, Брюссель ҳамон фақат Россияни стратегик мағлубиятга учратиш ҳақида гапираётганига гувоҳ бўляпмиз. Бундай ёндашув билан эса улар билан мулоқот қилиб бўлмайди”, — деди Песков.
Унинг таъкидлашича, Европанинг фақат икки етакчиси — Финляндия президенти Александр Стубб ва Норвегия бош вазири Йонас Гар Стёре Россия билан бевосита мулоқот қилишга қарор қилган.
Европа вакилларининг кейинги босқичларда музокараларга қўшилиши истисно этилмаяпти.
Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг айтишича, дастлабки учрашувлар Россия, АҚШ ва Украина иштирокидаги уч томонлама форматда ўтказилиши керак.
“Кейинчалик бошқа музокаралар столи ҳам топилиши мумкин. Аммо ишни айнан шу тарзда бошлаш керак, чунки биз америкаликлар билан ишчи алоқаларни йўлга қўйганмиз”, — деди у.
Ушаков, шунингдек, Владимир Зеленский Россия президенти Владимир Путинга телефон қилса, у жавоб бериши мумкинлигини билдирди.
“Ўйлайманки, албатта жавоб беради. Путин ҳеч қачон суҳбатлардан бош тортмаган”, — деди у.
Россия президенти ёрдамчиси Зеленский турли каналлар орқали Путин билан мулоқот қилиш истагини билдираётганини таъкидлаб, уни Москвага келишга ҳам таклиф қилди.
Аввалроқ Россия ва АҚШ Абу-Дабида Россия, Украина ва АҚШ вакиллари иштирокида ўтказилиши режалаштирилган навбатдаги тинчлик музокаралари санасини келишишга киришган эди.
Учрашув ноябрь ойида бўлиб ўтиши кутилмоқда, бироқ унинг аниқ санаси ҳозирча тасдиқланмаган.