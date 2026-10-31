https://sputniknews.uz/20261031/polshada-sodir-bolayotgan-voqealar-bosh-vazir-tuskning-zaifligini-korsatadi--siyosatchi-61640161.html
Польшада содир бўлаётган воқеалар бош вазир Тускнинг заифлигини кўрсатади — сиёсатчи
Польшада содир бўлаётган воқеалар бош вазир Тускнинг заифлигини кўрсатади — сиёсатчи
Sputnik Ўзбекистон
Ўтган тунги воқеалар Польшада президент ва бош вазир орасида кескинлашиб бораётган қарама-қаршилик натижасидир. 31.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-31T11:05+0500
2026-10-31T11:05+0500
2026-10-31T11:05+0500
польша
президент
бош вазир
намойиш
норозилик намойиши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1f/61640272_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7001bad8701fb7888ff01ef78bfb60e5.jpg
ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Польшада содир бўлаётган воқеалар Доналд Тускнинг заифлигини ва унинг партиясининг емирилишини кўрсатади, деди сиёсатшунос Владимир Шаповалов Russia Today нашрига. "Бу Полшанинг замонавий тарихида биринчи марта тўнтариш уриниши содир бўлди. Биз сўнгги йилларда Европа Иттифоқи мамлакатларида шунга ўхшаш нарсани биринчи марта кўрмоқдамиз ва бу Полшада ва умуман Европа дунёсида тизимли инқирознинг далилидир", - деди Шаповалов. Сиёсатшуноснинг қўшимча қилишича, Польша давлати тўлиқ суверен эмас. Унинг фикрича, агар Вашингтон аралашмаса, президент Навроски истеъфога чиқиши мумкин:Жума куни Польшада Конституциявий суд янги раҳбарияти бўйича можаро авж олди. Суд веб сайтида суд раиси Богдан Швецковский ва вице-президент Бартомеж Сочанскийнинг лавозимидан четлатилгани ҳақида хабар пайдо бўлди. Конституциявий Суд бу маълумотни рад этди ва иштирокчиларни давлат тўнтаришига уринишда айблади.Бундан ташқари, судья Анна Корвин-Петровска ўзини Конституциявий суднинг янги раҳбари деб эълон қилди. Шундан сўнг у барчага, жумладан президентга ҳам Конституциявий суд биносига кириш таъқиланди.Шундан сўнг президент тарафдори бўлган намойишчилар Польша Конституциявий суди атрофида тўпланди.Ушбу воқеалардан сoнг Сенегалга учиб кетаётган Навроски шошилинч равишда пойтахтга қайтди ва тунги соат 3:00 атрофида у хавфсизлик ходимлари ҳамроҳлигида Конституциявий суд биносига кириб кетди.
https://sputniknews.uz/20261031/polsha-prezidenti-barcha-siyosiy-kuchlarni-favqulodda-yigilishga-chaqirdi-61638533.html
польша
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1f/61640272_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2c127e68e6d1fbc19f27243579e4a38f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
польша, президент, бош вазир, намойиш, норозилик намойиши
польша, президент, бош вазир, намойиш, норозилик намойиши
Польшада содир бўлаётган воқеалар бош вазир Тускнинг заифлигини кўрсатади — сиёсатчи
Ўтган тунги воқеалар Польшада президент ва бош вазир орасида кескинлашиб бораётган қарама-қаршилик натижасидир.
ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Польшада содир бўлаётган воқеалар Доналд Тускнинг заифлигини ва унинг партиясининг емирилишини кўрсатади, деди сиёсатшунос Владимир Шаповалов Russia Today нашрига.
Унинг фикрига кўра, бош вазир партияси сиёсий курашнинг ноқонуний ва конституцияга зид шаклларига мурожаат қилишга мажбур бўлган.
"Бу Полшанинг замонавий тарихида биринчи марта тўнтариш уриниши содир бўлди. Биз сўнгги йилларда Европа Иттифоқи мамлакатларида шунга ўхшаш нарсани биринчи марта кўрмоқдамиз ва бу Полшада ва умуман Европа дунёсида тизимли инқирознинг далилидир", - деди Шаповалов.
Сиёсатшуноснинг қўшимча қилишича, Польша давлати тўлиқ суверен эмас. Унинг фикрича, агар Вашингтон аралашмаса, президент Навроски истеъфога чиқиши мумкин:
"Туск Трампнинг рақиблари томонида ўйнамоқда. Навроскининг Трамп томонидан қўллаб-қувватланган қатъий позицияси тўнтаришнинг муваффақиятсиз якунланишига олиб келиши мумкин,", - деди сиёсатчи.
Жума куни Польшада Конституциявий суд янги раҳбарияти бўйича можаро авж олди. Суд веб сайтида суд раиси Богдан Швецковский ва вице-президент Бартомеж Сочанскийнинг лавозимидан четлатилгани ҳақида хабар пайдо бўлди. Конституциявий Суд бу маълумотни рад этди ва иштирокчиларни давлат тўнтаришига уринишда айблади.
Бундан ташқари, судья Анна Корвин-Петровска ўзини Конституциявий суднинг янги раҳбари деб эълон қилди. Шундан сўнг у барчага, жумладан президентга ҳам Конституциявий суд биносига кириш таъқиланди.
Шундан сўнг президент тарафдори бўлган намойишчилар Польша Конституциявий суди атрофида тўпланди.
Ушбу воқеалардан сoнг Сенегалга учиб кетаётган Навроски шошилинч равишда пойтахтга қайтди ва тунги соат 3:00 атрофида у хавфсизлик ходимлари ҳамроҳлигида Конституциявий суд биносига кириб кетди.