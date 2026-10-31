https://sputniknews.uz/20261031/polshada-davlat-tontarishiga-urinish-xronologiyasi-video-61651436.html
Польшада "давлат тўнтариш"га уриниш хронологияси — видео
Польшада "давлат тўнтариш"га уриниш хронологияси — видео
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Карол Навроски Полшадаги конституциявий инқироз шароитида парламент фракциялари раҳбарлари билан учрашув ўтказди. 31.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-31T19:26+0500
2026-10-31T19:26+0500
2026-10-31T19:36+0500
видео
польша
суд
тартибсизлик
оммавий тартибсизлик
давлат
давлат тўнтариш
конституциявий суд
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ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Полша президенти Карол Навроски конституциявий инқироз шароитида парламент фракциялари раҳбарлари билан учрашди.Бир неча кун олдин, бош вазир Дональд Туск раҳбарлигидаги ҳукмрон коалиция президент Карол Навроскига импичмент қилишга тайёргарлик кўраётгани маълум бўлди. Бунинг учун Конституциявий суд уни қўллаб-қувватлаши керак эди. Бироқ, суд раиси Богдан Швенчковский Навроский тарафдори бўлиб, у бунга рози бўлмас эди. Жума куни ҳукумат Швенчковский ва унинг ўринбосари Бартломей Сочанскийни лавозимидан четлатишга уринганида вазият кескинлашди: Конституциявий суд веб-сайтида уларнинг вазифалари тўхтатилгани ҳақида хабар берилди. Суднинг ижтимоий тармоқлардаги "Х" саҳифаси бу хабарни сохта деб атади ва унда иштирок этганларни давлат тўнтаришига уринишда айблади. Жума оқшом Варшавада оммавий намойишлар бўлиб ўтди. Президент тарафдорлари Конституциявий суд биноси атрофида тўпландилар. Сенегалга учиб кетаётган Навротский шошилинч равишда пойтахтга қайтди. У аввал Свенчковский билан учрашув ўтказди, тунги соат 3:00 атрофида қўриқчилар ҳамроҳлигида Конституциявий судга кириб келди. Шанба куни бош вазир ва ҳукуматнинг ушбу ҳатти-ҳаракатлари Польша жамоатчилиги ва элитасининг катта қисмида томонидан салбий қабул қилинди.
https://sputniknews.uz/20261031/polshada-sodir-bolayotgan-voqealar-bosh-vazir-tuskning-zaifligini-korsatadi--siyosatchi-61640161.html
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Столкновения протестующих с полицией продолжаются у Конституционного суда в Варшаве
Sputnik Ўзбекистон
Столкновения протестующих с полицией продолжаются у Конституционного суда в Варшаве
2026-10-31T19:26+0500
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видео, польша, суд, тартибсизлик, оммавий тартибсизлик, давлат, давлат тўнтариш, конституциявий суд
видео, польша, суд, тартибсизлик, оммавий тартибсизлик, давлат, давлат тўнтариш, конституциявий суд
Польшада "давлат тўнтариш"га уриниш хронологияси — видео
19:26 31.10.2026 (янгиланди: 19:36 31.10.2026)
Карол Навроски Полшадаги конституциявий инқироз шароитида парламент фракциялари раҳбарлари билан учрашув ўтказди.
ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Полша президенти Карол Навроски конституциявий инқироз шароитида парламент фракциялари раҳбарлари билан учрашди.
"Бош вазир ўринбосари ва Миллий мудофаа вазири Владислав Косниаком-Камиш, шунингдек, Сейм раиси ўринбосари Пётр Згорзелски билан учрашув бўлиб ўтмоқда <...>", деб ёзди президент ёрдамчиси Лескевич ижтимоий тармоқларда.
Бир неча кун олдин, бош вазир Дональд Туск раҳбарлигидаги ҳукмрон коалиция президент Карол Навроскига импичмент қилишга тайёргарлик кўраётгани маълум бўлди. Бунинг учун Конституциявий суд уни қўллаб-қувватлаши керак эди. Бироқ, суд раиси Богдан Швенчковский Навроский тарафдори бўлиб, у бунга рози бўлмас эди.
Жума куни ҳукумат Швенчковский ва унинг ўринбосари Бартломей Сочанскийни лавозимидан четлатишга уринганида вазият кескинлашди: Конституциявий суд веб-сайтида уларнинг вазифалари тўхтатилгани ҳақида хабар берилди. Суднинг ижтимоий тармоқлардаги "Х" саҳифаси бу хабарни сохта деб атади ва унда иштирок этганларни давлат тўнтаришига уринишда айблади.
Жума оқшом Варшавада оммавий намойишлар бўлиб ўтди. Президент тарафдорлари Конституциявий суд биноси атрофида тўпландилар.
Сенегалга учиб кетаётган Навротский шошилинч равишда пойтахтга қайтди. У аввал Свенчковский билан учрашув ўтказди, тунги соат 3:00 атрофида қўриқчилар ҳамроҳлигида Конституциявий судга кириб келди.
Шанба куни бош вазир ва ҳукуматнинг ушбу ҳатти-ҳаракатлари Польша жамоатчилиги ва элитасининг катта қисмида томонидан салбий қабул қилинди.
Президент Навроски мамлакатда содир бўлаётган воқеаларни "давлат тўнтаришга уриниш" деб атади.
"Конфедерации" партияси етакчиси Славомир Менцен "Туск бандасини ҳукуматдан қувишни" талаб қилди.
Яна бир сиёсатчи Януш Корвин-Микке ушбу қарама-қаршилик мамлакатда фуқаро уруши келтириб чиқариши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди. Унинг сўзларига кўра, ҳар бир сиёсатчи ортида мамлакатнинг ярими турибди.