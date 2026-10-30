https://sputniknews.uz/20261030/xususiy-radarlar-kamar-61623164.html
Хусусий радарлар камар тақмаган ҳайдовчиларни жаримага тортишни бошлайди
Хусусий радарлар камар тақмаган ҳайдовчиларни жаримага тортишни бошлайди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2026 йил 1 ноябрдан тадбиркорлар ўрнатган махсус фото ва видео қайд этиш қурилмалари орқали ҳайдовчиларнинг хавфсизлик камаридан фойдаланиш қоидаларини бузганини қайд этишга рухсат берилади.
2026-10-30T13:51+0500
2026-10-30T13:51+0500
2026-10-30T13:51+0500
жамият
ўзбекистон
радар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37414163_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_452afd39433c1d7f6fb8f5f9b02a3de1.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Ўзбекистонда 2026 йил 1 ноябрдан тадбиркорлар ўрнатган махсус фото ва видео қайд этиш қурилмалари орқали ҳайдовчиларнинг хавфсизлик камаридан фойдаланиш қоидаларини бузганини қайд этишга рухсат берилади. Ҳукуматнинг тегишли қарори қабул қилинди. Қайд этишда ҳайдовчининг юз кўриниши, хавфсизлик камаридан фойдаланган ёки фойдаланмаганлиги юқори сифатдаги фотосуратларда акс эттирилиши шарт.Хавфсизлик камаридан фойдаланиш қоидаларига риоя этмаслиги ҳолати бўйича "Маъмурий амалиёт" модулига автоматик равишда қуйидаги маълумотларни узатиш имкониятига эга бўлиши керак:Эслатамиз, 2021 йил 1 мартдантадбиркорларга автомобиль йўлларида йўл ҳаракати қоидалари бузилганини қайд этувчи махсус автоматлаштирилган фото ва видео дастурий-техник воситалари ўрнатилишини ташкил этиш ҳуқуқи берилган.
https://sputniknews.uz/20260506/jarima-ball-57347809.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37414163_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_bc863b45fb1ef97d54129fe2b3a3f092.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, радар
жамият, ўзбекистон, радар
Хусусий радарлар камар тақмаган ҳайдовчиларни жаримага тортишни бошлайди
Бунда ҳайдовчининг юз кўриниши ва камар тақмагани юқори сифатли фотосуратда акс этиши шарт.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik.
Ўзбекистонда 2026 йил 1 ноябрдан тадбиркорлар ўрнатган махсус фото ва видео қайд этиш қурилмалари орқали ҳайдовчиларнинг хавфсизлик камаридан фойдаланиш қоидаларини бузганини қайд этишга рухсат берилади. Ҳукуматнинг тегишли қарори қабул қилинди.
Қайд этишда ҳайдовчининг юз кўриниши, хавфсизлик камаридан фойдаланган ёки фойдаланмаганлиги юқори сифатдаги фотосуратларда акс эттирилиши шарт.
Хавфсизлик камаридан фойдаланиш қоидаларига риоя этмаслиги ҳолати бўйича "Маъмурий амалиёт" модулига автоматик равишда қуйидаги маълумотларни узатиш имкониятига эга бўлиши керак:
метрологик қиёслаш гувоҳномасининг рақами ва амал қилиш муддати;
қоидабузарлик аниқланган сана ва вақт;
қоидабузарлик содир этилган жойнинг аниқ координаталари;
электр тармоғида узилишлар юз берганда унинг фаолиятини 8 соатдан кам бўлмаган вақт давомида қўллаб-қувватлаш имкониятига эга бўлган захира электр манбаи билан жиҳозланган бўлиши лозим.
Эслатамиз, 2021 йил 1 мартдантадбиркорларга автомобиль йўлларида йўл ҳаракати қоидалари бузилганини қайд этувчи махсус автоматлаштирилган фото ва видео дастурий-техник воситалари ўрнатилишини ташкил этиш ҳуқуқи берилган.