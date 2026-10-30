Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261030/xususiy-radarlar-kamar-61623164.html
Хусусий радарлар камар тақмаган ҳайдовчиларни жаримага тортишни бошлайди
Хусусий радарлар камар тақмаган ҳайдовчиларни жаримага тортишни бошлайди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2026 йил 1 ноябрдан тадбиркорлар ўрнатган махсус фото ва видео қайд этиш қурилмалари орқали ҳайдовчиларнинг хавфсизлик камаридан фойдаланиш қоидаларини бузганини қайд этишга рухсат берилади.
2026-10-30T13:51+0500
2026-10-30T13:51+0500
жамият
ўзбекистон
радар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37414163_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_452afd39433c1d7f6fb8f5f9b02a3de1.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Ўзбекистонда 2026 йил 1 ноябрдан тадбиркорлар ўрнатган махсус фото ва видео қайд этиш қурилмалари орқали ҳайдовчиларнинг хавфсизлик камаридан фойдаланиш қоидаларини бузганини қайд этишга рухсат берилади. Ҳукуматнинг тегишли қарори қабул қилинди. Қайд этишда ҳайдовчининг юз кўриниши, хавфсизлик камаридан фойдаланган ёки фойдаланмаганлиги юқори сифатдаги фотосуратларда акс эттирилиши шарт.Хавфсизлик камаридан фойдаланиш қоидаларига риоя этмаслиги ҳолати бўйича "Маъмурий амалиёт" модулига автоматик равишда қуйидаги маълумотларни узатиш имкониятига эга бўлиши керак:Эслатамиз, 2021 йил 1 мартдантадбиркорларга автомобиль йўлларида йўл ҳаракати қоидалари бузилганини қайд этувчи махсус автоматлаштирилган фото ва видео дастурий-техник воситалари ўрнатилишини ташкил этиш ҳуқуқи берилган.
https://sputniknews.uz/20260506/jarima-ball-57347809.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37414163_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_bc863b45fb1ef97d54129fe2b3a3f092.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, радар
жамият, ўзбекистон, радар

Хусусий радарлар камар тақмаган ҳайдовчиларни жаримага тортишни бошлайди

13:51 30.10.2026
© УБДД УВД Андижанской областиРадары на Камчике
Радары на Камчике - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.10.2026
© УБДД УВД Андижанской области
Oбуна бўлиш
Бунда ҳайдовчининг юз кўриниши ва камар тақмагани юқори сифатли фотосуратда акс этиши шарт.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Ўзбекистонда 2026 йил 1 ноябрдан тадбиркорлар ўрнатган махсус фото ва видео қайд этиш қурилмалари орқали ҳайдовчиларнинг хавфсизлик камаридан фойдаланиш қоидаларини бузганини қайд этишга рухсат берилади. Ҳукуматнинг тегишли қарори қабул қилинди.
Қайд этишда ҳайдовчининг юз кўриниши, хавфсизлик камаридан фойдаланган ёки фойдаланмаганлиги юқори сифатдаги фотосуратларда акс эттирилиши шарт.
Хавфсизлик камаридан фойдаланиш қоидаларига риоя этмаслиги ҳолати бўйича "Маъмурий амалиёт" модулига автоматик равишда қуйидаги маълумотларни узатиш имкониятига эга бўлиши керак:
метрологик қиёслаш гувоҳномасининг рақами ва амал қилиш муддати;
қоидабузарлик аниқланган сана ва вақт;
қоидабузарлик содир этилган жойнинг аниқ координаталари;
электр тармоғида узилишлар юз берганда унинг фаолиятини 8 соатдан кам бўлмаган вақт давомида қўллаб-қувватлаш имкониятига эга бўлган захира электр манбаи билан жиҳозланган бўлиши лозим.
Эслатамиз, 2021 йил 1 мартдантадбиркорларга автомобиль йўлларида йўл ҳаракати қоидалари бузилганини қайд этувчи махсус автоматлаштирилган фото ва видео дастурий-техник воситалари ўрнатилишини ташкил этиш ҳуқуқи берилган.
Сотрудник ДПС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.05.2026
Тезликни оширганлик учун қанча жарима баллари ёзилади?
6 Май, 10:41
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0