Тезликни оширганлик учун қанча жарима баллари ёзилади?
Ўзбекистонда тезликни 20 км соатгача оширганлик учун 0,5 жарима балл, 20–40 кмгача оширганлик учун 1 балл ҳисобланади.
2026-05-06T10:41+0500
Ўзбекистонда йўл ҳаракати қоидаларини бузган ҳайдовчиларга жарима билан бирга жарима баллари ҳам ҳисобланади. Тезликни ошириш бўйича баллар миқдори қуйидагича белгиланган:Тезликни оширганлик учун жарима баллари:— белгиланган тезликни 20 км соатгача ошириш — 0,5 балл;— 20 кмдан ортиқ, лекин 40 кмдан кўп бўлмаган миқдорда ошириш — 1 балл;— 40 кмдан ортиқ, лекин 60 кмдан кўп бўлмаган миқдорда ошириш — 1,5 балл;— 60 кмдан ортиқ ошириш — 2 балл.Жарима балл қандай ишлайди?— баллар биринчи қоидабузарлик содир этилган кундан бошлаб ҳисобланади;— ҳисоблаш муддати — 12 ой;— шу муддатда баллар 12 баллга етмаса, кейинги даврга ўтмайди;— кейинги даврда ҳисоблаш янгидан бошланади.8 балл тўпланса нима бўлади?Ҳайдовчининг қоидабузарликлари 8 жарима баллига етганда, унга SMS орқали огоҳлантириш юборилади.12 баллдан ошса нима бўлади?Бир йил давомида жарима баллари 12 баллдан ошса, маълумотлар маъмурий жазо қўллаш учун судга автоматик тарзда юборилади. Бу ҳақда ҳайдовчига SMS орқали хабар берилади.Жарима балл жаримани бекор қиладими?Йўқ. Жарима баллари асосий жазони бекор қилмайди. Яъни ҳайдовчи қоидабузарлик учун белгиланган жаримани тўлайди, шу билан бирга унга жарима балл ҳам ҳисобланади.Қайси қоидабузарликларга яна балл берилади?— светофорнинг тақиқловчи сигналига бўйсунмасдан ўтиш — 1 балл;— қувиб ўтиш қоидасини бузиш — 1 балл;— тўхташ ёки тўхтаб туриш қоидасини бузиш — 0,2 балл;— йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлган жойдан кетиб қолиш — 2 балл.Балларни камайтириш мумкинми?Агар ҳайдовчи охирги қоидабузарликдан кейин 6 ой давомида йўл ҳаракати соҳасида бошқа қоидабузарлик содир этмаса, унинг умумий балларидан 2 балл чегирилади. Агар умумий балл 2 баллдан кам бўлса, барча баллар чиқариб ташланади.Жарима баллни қаердан кўриш мумкин?Жарима баллари автоматлаштирилган тартибда ҳисобланади. Ҳайдовчи эса маълумотни my.gov.uz портали орқали текшириши мумкин.
Жарима баллари Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 6 майдаги 296-сон қарори билан тасдиқланган тартиб асосида ҳисобланади. Қарор 2025 йил 1 июндан кучга кирган.
