https://sputniknews.uz/20261030/toqaev-rossiya-turkiy-davlatlar-tashkiloti-61625752.html
Тоқаев Россияни ТДТга кузатувчи сифатида киритишни таклиф қилди
Тоқаев Россияни ТДТга кузатувчи сифатида киритишни таклиф қилди
Sputnik Ўзбекистон
. Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Россияга “Туркий давлатлар ташкилоти +” (ТДТ) форматига қўшилиш ёки ташкилотда кузатувчи мақомини бериш имкониятини кўриб чиқишни таклиф қилди. ТДТ таркибига Туркия, Озарбайжон, Қозоғистон, Ўзбекистон ва Қирғизистон киради. Кузатувчи давлатлар - Венгрия, Туркманистон ва қисман тан олинган Шимолий Кипр Турк Республикаси.
2026-10-30T15:37+0500
2026-10-30T15:37+0500
2026-10-30T15:47+0500
қозоғистон
сиёсат
марказий осиё
қасим-жомарт тоқаев
россия
туркий давлатлар ташкилоти (тдт)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1e/61625195_0:32:1280:752_1920x0_80_0_0_1128eb945ea58b190b4eda8c68c918b5.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Россияга “Туркий давлатлар ташкилоти +” (ТДТ) форматига қўшилиш ёки ташкилотда кузатувчи мақомини бериш имкониятини кўриб чиқишни таклиф қилди. Бу ҳақда у Анқарада бўлиб ўтган ТДТ давлат раҳбарларининг 13-саммитида маълум қилди.Қозоғистон етакчиси Россия кўп асрлар давомида туркий дунё билан яқин алоқада бўлиб келганини, унинг ҳудудида кўплаб туркий халқлар вакиллари истиқомат қилишини таъкидлади.Тоқаев Қозоғистон қўллаб-қувватлаётган Россиянинг “Олтой - туркий цивилизация бешиги” лойиҳасига эътибор қаратди.Бундан ташқари, Қозоғистон президенти халқлар ўртасидаги тарихий ва тил алоқаларини қайд этиб, рус тилида туркий сўзлар кўплигини таъкидлади.Тоқаевнинг фикрича, Россиянинг ташкилот фаолиятида иштирок этиши ТДТга аъзо барча давлатларга фойда келтириши мумкин.ТДТ таркибига Туркия, Озарбайжон, Қозоғистон, Ўзбекистон ва Қирғизистон киради. Кузатувчи давлатлар - Венгрия, Туркманистон ва қисман тан олинган Шимолий Кипр Турк Республикаси.
https://sputniknews.uz/20261029/mirziyoev-sammit-ankara-61605885.html
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1e/61625195_118:0:1162:783_1920x0_80_0_0_01f30fa0ef6fe4818b3424b7ba707de6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қозоғистон, сиёсат, марказий осиё, қасим-жомарт тоқаев, россия, туркий давлатлар ташкилоти (тдт)
қозоғистон, сиёсат, марказий осиё, қасим-жомарт тоқаев, россия, туркий давлатлар ташкилоти (тдт)
Тоқаев Россияни ТДТга кузатувчи сифатида киритишни таклиф қилди
15:37 30.10.2026 (янгиланди: 15:47 30.10.2026)
Қозоғистон президентининг фикрича, бу адолатли бўлади ва бирлашманинг нуфузини оширади.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Россияга “Туркий давлатлар ташкилоти +” (ТДТ) форматига қўшилиш ёки ташкилотда кузатувчи мақомини бериш имкониятини кўриб чиқишни таклиф қилди. Бу ҳақда у Анқарада бўлиб ўтган ТДТ давлат раҳбарларининг 13-саммитида маълум қилди.
“Ташкилотимиз нуфузини ошириш мақсадида Россиянинг ушбу форматга қўшилиш ёки ТДТ фаолиятида кузатувчи сифатида иштирок этиш ниятини ижобий баҳолаш тўғри ва адолатли бўларди”, - деди Тоқаев. Унинг сўзларидан Sputnik Қозоғистон иқтибос келтирди.
Қозоғистон етакчиси Россия кўп асрлар давомида туркий дунё билан яқин алоқада бўлиб келганини, унинг ҳудудида кўплаб туркий халқлар вакиллари истиқомат қилишини таъкидлади.
Тоқаев Қозоғистон қўллаб-қувватлаётган Россиянинг “Олтой - туркий цивилизация бешиги” лойиҳасига эътибор қаратди.
Бундан ташқари, Қозоғистон президенти халқлар ўртасидаги тарихий ва тил алоқаларини қайд этиб, рус тилида туркий сўзлар кўплигини таъкидлади.
Тоқаевнинг фикрича, Россиянинг ташкилот фаолиятида иштирок этиши ТДТга аъзо барча давлатларга фойда келтириши мумкин.
ТДТ таркибига Туркия, Озарбайжон, Қозоғистон, Ўзбекистон ва Қирғизистон киради. Кузатувчи давлатлар - Венгрия, Туркманистон ва қисман тан олинган Шимолий Кипр Турк Республикаси.