https://sputniknews.uz/20261029/mirziyoev-sammit-ankara-61605885.html
Шавкат Мирзиёев ТДТ саммитида иштирок этиш учун Анқарага келди
Шавкат Мирзиёев ТДТ саммитида иштирок этиш учун Анқарага келди
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Туркий давлатлар ташкилотининг саммитида иштирок этиш учун Анқарага келди. Давлат раҳбарлари савдо, инвестиция, транспорт-логистика ва бошқа соҳаларда ҳамкорликни муҳокама қилади.
2026-10-29T18:26+0500
2026-10-29T18:26+0500
2026-10-29T18:31+0500
туркия
шавкат мирзиёев
саммит
ўзбекистон
сиёсат
туркий давлатлар ташкилоти (тдт)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61604778_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_f2e2d76f715bd534b5348360f69203e9.jpg
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Туркий давлатлар ташкилотининг (ТДТ) навбатдаги саммитида иштирок этиш учун амалий ташриф билан Туркия пойтахти Анқара шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Ташриф Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг таклифига биноан амалга оширилмоқда.Хусусан, савдо-иқтисодий ва инвестициявий алоқаларни ривожлантириш, транспорт-логистика, туризм, экология, таълим ҳамда маданий-гуманитар соҳалардаги қўшма лойиҳаларга алоҳида эътибор қаратилади.Шунингдек, давлат раҳбарлари халқаро ва минтақавий кун тартибидаги долзарб масалалар юзасидан фикр алмашади.Саммит якунида Анқара декларацияси ҳамда ташкилотга аъзо мамлакатлар ўртасидаги амалий ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган қатор қўшма қарор ва ҳужжатлар қабул қилиниши режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20261016/saida-mirziyoeva-rejep-tayyip-erdogan-bilan-uchrashdi-61234845.html
туркия
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61604778_148:0:1836:1266_1920x0_80_0_0_69d9ea27b7f588f7dcc705fdb16b98ee.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туркия, шавкат мирзиёев, саммит, ўзбекистон, сиёсат, туркий давлатлар ташкилоти (тдт)
туркия, шавкат мирзиёев, саммит, ўзбекистон, сиёсат, туркий давлатлар ташкилоти (тдт)
Шавкат Мирзиёев ТДТ саммитида иштирок этиш учун Анқарага келди
18:26 29.10.2026 (янгиланди: 18:31 29.10.2026)
Мирзиёев Анқарадаги саммитда савдо, инвестиция, транспорт ва бошқа соҳаларда туркий давлатлар ҳамкорлигини муҳокама қилади.
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Туркий давлатлар ташкилотининг (ТДТ) навбатдаги саммитида иштирок этиш учун амалий ташриф билан Туркия пойтахти Анқара шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Ташриф Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг таклифига биноан амалга оширилмоқда.
“Турк асри: тилда, фикрда ва ишда бирлик” шиори остида ўтадиган саммитда ташкилотга аъзо давлатлар ўртасидаги ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари муҳокама қилинади.
Хусусан, савдо-иқтисодий ва инвестициявий алоқаларни ривожлантириш, транспорт-логистика, туризм, экология, таълим ҳамда маданий-гуманитар соҳалардаги қўшма лойиҳаларга алоҳида эътибор қаратилади.
Шунингдек, давлат раҳбарлари халқаро ва минтақавий кун тартибидаги долзарб масалалар юзасидан фикр алмашади.
Саммит якунида Анқара декларацияси ҳамда ташкилотга аъзо мамлакатлар ўртасидаги амалий ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган қатор қўшма қарор ва ҳужжатлар қабул қилиниши режалаштирилган.